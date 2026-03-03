Olajdrágulás: ma minden a feje tetejére áll, megkezdik végrehajtani a brutális tervet a Hormuzi-szorosban – Amerika szétlövi az iráni hadihajókat
A Trump-adminisztráció kedden ismerteti azt a tervét, amellyel az Irán elleni amerikai katonai csapások nyomán kialakult olajár-emelkedést kívánja mérsékelni – jelentette be hétfőn Marco Rubio külügyminiszter. Rubio nyilatkozata akkor hangzott el, amikor az olajárak már jelentősen megemelkedtek a térségben zajló események miatt.
A piaci mozgás tovább erősödhet, miután az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztségviselője bejelentette: a Hormuzi-szorost lezárták, és figyelmeztetést adott ki, hogy megtámadják az ott áthaladni próbáló hajókat. A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú útvonal a világ olaj- és gázszállításában.
Az elmúlt napokban a szorosban és környékén történt támadások miatt a tartályhajók forgalma jelentősen lelassult, sok hajó várakozik a biztonságos áthaladásra, vagy jóval hosszabb útvonalat választ. Rubio újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a programot az energiaügyi minisztérium vezetője, Chris Wright és a pénzügyminisztérium vezetője, Scott Bessent fogja végrehajtani.
A miniszter nem részletezte a tervezett lépéseket, de hangsúlyozta, hogy az adminisztráció számított az olajpiaci feszültségekre. „Tudtuk előre, hogy ez tényező lesz” – mondta Rubio az árak emelkedésére utalva. Rubio határozottan fogalmazott az amerikai katonai válaszról is: „Meg fogjuk semmisíteni az iráni haditengerészetet” – mondta a riportereknek.
Hernádi Zsolt: az ellátás a fontosabb, az ár a másodlagos
„Egy hete még arról kellett volna beszélni, hogy milyen hatása lesz a magyarországi üzemanyag-ellátásra a Barátság kőolajvezeték leállásának, most az iráni konfliktus jelent új nehézséget” – közölte az ATV Egyenes beszéd című műsorában Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója. A folytatást megjósolhatatlannak nevezte, egyben felvázolta az eddig jelentkezett problémákat.
Ha netán ellátási probléma lesz Magyarországon, akkor jövünk majd rá, hogy az ár kevésbé fontos, ha amúgy sincs áru. Áremelés persze lehet az elnök-vezérigazgató szerint, a kockázat jelen esetben az, hogy lesz-e elég import az európai piacra, amely alapértelmezésben is dízelhiányos.
A felhasznált dízel mintegy 30 százaléka külföldről származott, 2025 januárjáig főleg Oroszországból. Ám ez a forrás már kiesett. „Itt látszik, hogy nem voltak komolyan végiggondolva a szankciók. Egy jól működő rendszerről vágjuk le magunkat, és ebbe a helyzetbe pont akkor kerültünk, amikor megjelent egy háborús konfliktus.”
Élet orosz olaj nélkül
Amint képes lesz a Mol kizárólag nem orosz olajat feldolgozni, azt akkor is a mostaninál rosszabb hatékonysággal tudja majd tenni, ami részben kisebb a dízelkihozatalt jelent.
A társaság az orosz olaj elakadása miatt most döntően arab és kisebb részben azeri olajat szerzett be. Már februárban érkezett egy tétel, de az olyan összetételű, hogy erősen károsítaná a finomító létesítményeket. Ezért a társaság most bevár egy másik tételt, amellyel az elsőt keveri, a keveréket pedig már használhatja a finomító.
Nem érdemes rosszabb hatékonysággal termelni, ha lehet jobbal is
A Mol mintegy 30 százaléknyi nem orosz olajat tud feldolgozni, de ennyit nem dolgoz fel, hiszen minek termeljen eleve gyengébb hatékonysággal. Évente mintegy kétmillió tonnányit hoz be Horvátország felől. Ez azért fontos adat, mert horvát részről rendszeresen nagyobb mennyiséget közölnek, először évi 10 millió tonnáról volt szó, ma már évi 14 millió tonnánál tartunk.
Ám amikor az Adria vezetéket nagyobb mennyiségre tesztelték, kiderült, hogy a vezeték nem alkalmas nagyobb mennyiség továbbítására. Szerencsére azonban most több lépcsőben új tesztek indulnak. Egyelőre nincs is szükség sok olajra a százhalombattai létesítmény kapacitáskiesése miatt.
Mintegy 550-600 millió dollárból készíthető fel a százhalombattai finomító arra, hogy kizárólag alternatív olajból dolgozzon.
Ám a kihozatal ekkor sem lesz akkora, mint az orosz olaj esetében, amire optimalizálták, így 10-15 százaléknyival növelni kell majd Magyarország dízelimportját. A finomító átalakítására eddig 350 millió dollárt költött el a társaság.