Olajdrágulás: ma minden a feje tetejére áll, megkezdik végrehajtani a brutális tervet a Hormuzi-szorosban – Amerika szétlövi az iráni hadihajókat

A Trump-adminisztráció kedden ismerteti azt a tervét, amellyel az Irán elleni amerikai katonai csapások nyomán kialakult olajár-emelkedést kívánja mérsékelni – jelentette be hétfőn Marco Rubio külügyminiszter. Rubio nyilatkozata akkor hangzott el, amikor az olajárak már jelentősen megemelkedtek a térségben zajló események miatt.

Fotó: NurPhoto via AFP

A piaci mozgás tovább erősödhet, miután az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztségviselője bejelentette: a Hormuzi-szorost lezárták, és figyelmeztetést adott ki, hogy megtámadják az ott áthaladni próbáló hajókat. A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú útvonal a világ olaj- és gázszállításában.

Az elmúlt napokban a szorosban és környékén történt támadások miatt a tartályhajók forgalma jelentősen lelassult, sok hajó várakozik a biztonságos áthaladásra, vagy jóval hosszabb útvonalat választ. Rubio újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a programot az energiaügyi minisztérium vezetője, Chris Wright és a pénzügyminisztérium vezetője, Scott Bessent fogja végrehajtani.

A miniszter nem részletezte a tervezett lépéseket, de hangsúlyozta, hogy az adminisztráció számított az olajpiaci feszültségekre. „Tudtuk előre, hogy ez tényező lesz” – mondta Rubio az árak emelkedésére utalva. Rubio határozottan fogalmazott az amerikai katonai válaszról is: „Meg fogjuk semmisíteni az iráni haditengerészetet” – mondta a riportereknek.

Hernádi Zsolt: az ellátás a fontosabb, az ár a másodlagos

„Egy hete még arról kellett volna beszélni, hogy milyen hatása lesz a magyarországi üzemanyag-ellátásra a Barátság kőolajvezeték leállásának, most az iráni konfliktus jelent új nehézséget” – közölte az ATV Egyenes beszéd című műsorában Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója. A folytatást megjósolhatatlannak nevezte, egyben felvázolta az eddig jelentkezett problémákat.

Ha netán ellátási probléma lesz Magyarországon, akkor jövünk majd rá, hogy az ár kevésbé fontos, ha amúgy sincs áru. Áremelés persze lehet az elnök-vezérigazgató szerint, a kockázat jelen esetben az, hogy lesz-e elég import az európai piacra, amely alapértelmezésben is dízelhiányos.