A Mol-vezér élő egyenes adásban buktatta le Zelenszkijt: egy pillanat alatt összeomlott az ukrán kártyavár a Barátság vezetékről – Hernádi Zsolt félmondata mindent megmagyaráz

Új megvilágításba került a Barátság kőolajvezeték ügye, miután a Mol vezérigazgatója szerint a cső nem sérült meg a támadásban, és az ukrán fél még olajat is betáplált a rendszerbe, amelyből a magyar társaság 36 ezer tonnát át is vett. Hernádi Zsolt szavait Orbán Viktor külön is kommentálta. Ezzel párhuzamosan az ukrán elnök nyíltan kimondta: jelenleg nincs szándék a tranzit újraindítására, mert az az orosz bevételeket növelné.
Csókási Annamária
2026.03.03, 08:29
Frissítve: 2026.03.03, 09:08

Bár az ukrán fél műszaki akadályokra hivatkozva nem indította újra a szállítást, a Mol vezetése szerint a csővezeték maga nem sérült meg, és a támadást követően is volt lehetőség olaj betáplálására – erről Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója beszélt.

Hernádi Zsolt, Molorosz olaj, szankciók,NIS, Barátság kőolajvezeték
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója egyetlen félmondattal lebuktatta az ukránokat / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója az ATV-ben azt nyilatkozta, hogy önmagában a vezeték nem sérült meg.

Reagált Orbán Viktor a Mol-vezér szavaira a Barátság vezetékről 

A Mol első emberének elmondása szerint a tűz kitörésekor az ukrán fél a tárolókból a vezetékbe kezdte juttatni az olajat, hogy csökkentse a további károk kockázatát, és gyorsan vevőt is keresett a készletre. A Mol ukrán kérésre 36 ezer tonnát át is vett. 

Ez a mennyiség önmagában azt jelzi, hogy a rendszer legalább részlegesen működőképes volt a támadás után.

A vállalatvezető szerint a szivattyúállomás irányítóközpontja sem szenvedett olyan mértékű sérülést, amely indokolná a tartós leállást. A szovjet tervezésű infrastruktúrát eleve úgy alakították ki, hogy az egyes kulcslétesítmények egymástól távol helyezkedjenek el, megelőzve a láncreakciós károkat.

A Mol-vezér nyilatkozatára Orbán Viktor is reagált. A miniszterelnök Facebook-posztjában elmondta: 

Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse. Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását!

 

Barátság vezeték: bevallották az ukránok az igazat

Az ukrán kommunikációban sokáig műszaki problémákra hivatkoztak, amelyeket nem támasztottak alá bizonyítékokkal. A helyzetet új megvilágításba helyezte Volodimir Zelenszkij friss nyilatkozata, amelyben kimondta: 

Jelenleg nincs ukrán szándék a tranzit újraindítására. 

Az orosz olajszállítás lehetővé tenné, hogy Moszkva bevételhez jusson és azt a háború finanszírozására fordítsa. Az ukrán elnök hozzátette: ha az európai vezetők kérik a tranzit helyreállítását, annak politikai és gazdasági feltételei lesznek.

Rendkívüli: Zelenszkij elismerte, hogy nincs ukrán szándék a Barátság vezeték újraindítására – „Hogy az oroszok pénzt keressenek, és a háborúra költsék? Ennek ára van”

A Barátság kőolajvezeték jelentősége felértékelődik

A műszaki működőképesség kiemelése igazolja, hogy a Barátság kőolajvezeték ügye már nem elsősorban technikai, hanem sokkal inkább stratégiai kérdés. A magyar miniszterelnök álláspontja szerint a szállítás elmaradása közvetlenül érinti az ellátásbiztonságot és az üzemanyagárakat, 

különösen egy olyan időszakban, amikor a közel-keleti feszültségek is felfelé hajtják a dízel és a gázolaj jegyzéseit.

A Mol számításai szerint az alternatív, nem orosz eredetű olaj feldolgozása jelenleg alacsonyabb hatékonyságú, ami 10–15 százalékkal növelheti a dízelimportigényt. A társaság eddig mintegy 350 millió dollárt (hozzávetőleg 126 milliárd forintot) fordított az átállás előkészítésére, a teljes technológiai felkészítés költsége elérheti az 550–600 millió dollárt (198–216 milliárd forint).

