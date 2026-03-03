Magyar gazdaság: nagyobb lett a GDP-növekedés, de ez csak szépségtapasz – itt vannak tavalyi részletes adatok

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második, részletes becslésében, amelyben nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindex egyaránt 0,1 százalékponttal nagyobb növekedést jelez az első becslésben közöltnél.

Magyar gazdaság: nagyobb lett a GDP-növekedés, de ez maximum szépségtapasz – itt vannak tavalyi részletes adatok / Fotó: Bús Csaba

Magyar gazdaság: nagyobb lett a GDP-növekedés, de ez maximum szépségtapasz – itt vannak tavalyi részletes adatok

Abban nincs változás, hogy 2025-ben halvány növekedésre volt képes a magyar gazdaság: a GDP a nyers adatok szerint 0,4 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal felülmúlta az előző évit.

Ezzel tehát a KSH megerősítette: a harmadik egymást követő évben is stagnálás közelében volt a magyar gazdaság.

Eredetileg 3,4 százalékos bővüléssel számolt a kormány, ehhez képest már tavasszal, április környékén nyilvánvalóvá vált, hogy a növekedési célkitűzés nem reális. Ennek oka az erőtlen külső kereslet és a cégek alacsony beruházási aktivitása.

A részletes adatokból az derül ki, hogy

a tavalyi évet a kettősség határozta meg a magyar gazdaságban: az építőipar és a kiskereskedelem, a belgazdaság motorjai, alapvetően rendben voltak – a mezőgazdaság kivételével –, de a külkeresletre épülő szektorok gyengén muzsikáltak.

Ezt tükrözi, hogy a termelési oldalon az építőipar hozzáadott értéke 3,0, a szolgáltatásoké 1,2 százalékkal nőtt, miközben az iparé 2,4, a mezőgazdaságé 4,3 százalékkal kisebb lett. A GDP volumenét a szolgáltatások teljesítménye 0,7, az építőiparé 0,2 százalékponttal növelte, a mezőgazdaságé 0,1, az iparé pedig 0,4 százalékponttal mérsékelte.

Ami a felhasználási oldalt illeti, a háztartások tényleges fogyasztása 2,7 százalékkal, a közösségi fogyasztás 2,2 százalékkal bővült, ezek együttes eredményeként a végső fogyasztás volumene 2,6 százalékkal nőtt. A bruttó felhalmozás összességében 0,1 százalékkal gyarapodott, míg ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,2 százalékkal csökkent. Az import volumene 2,1 százalékkal bővült, az exporté nem változott.