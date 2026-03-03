Zelenszkij nagy napra virradt: korán reggel 1,5 milliárd dollárt utaltak nekik, Ukrajna nem győz hálálkodni – "Végrehajtjuk az uniós csatlakozás reformjait"

Ukrajna megkapta az első, 1,5 milliárd dolláros (mintegy 540 milliárd forintos) részletet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) új, négyéves hitelprogramja keretében – jelentette be hétfőn reggel Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök.

Ukrajna megkapta az első, 1,5 milliárd dolláros részletet / Fotó: Anadolu via AFP

Pénzösszeg a stabilitás visszaállítására

A finanszírozás a kibővített finanszírozási mechanizmus (EFF) része, amelynek teljes összege 8,1 milliárd dollár (közel 2900 milliárd forint).

A kormányfő közlése szerint az első részlet már megérkezett az államkincstár számlájára, és azt a költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására, valamint a makrogazdasági stabilitás fenntartására fordítják.

Szviridenko hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is végrehajtja az IMF-fel egyeztetett reformokat, amelyek célja az intézményi rendszer megerősítése, a pénzügyi stabilitás megőrzése és az európai integráció előmozdítása.

Nem kong majd üresen a kassza a dollármilliárdok után

A washingtoni székhelyű Nemzetközi Valutaalap igazgatótanácsa 2026. február 27-én hagyta jóvá a programot. A döntés értelmében az első, 1,5 milliárd dolláros részletet azonnal folyósítják, a fennmaradó összeget pedig a következő négy évben, a vállalt reformok teljesítéséhez kötve hívhatja le Kijev. Az IMF közlése szerint az új megállapodás egy 2023-ban elfogadott, 15,5 milliárd dolláros (mintegy 5580 milliárd forintos) programot vált fel, és célja a gazdasági stabilitás fenntartása, valamint a közkiadások finanszírozhatóságának biztosítása.

Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója a döntés kapcsán kiemelte:

Ukrajna a több mint négy éve tartó háború ellenére is megőrizte makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, miközben növelte a belföldi bevételeket és előrelépett több kulcsfontosságú reformterületen.

A jóváhagyást megelőzően a washingtoni intézmény további garanciákat kért Kijevtől a pénzügyi fenntarthatóság biztosítására.

Az IMF-forrás ugyanakkor a nemzetközi elemzések szerint önmagában nem oldja meg az ország finanszírozási kihívásait. Ukrajna 2026-os költségvetési hiánya várhatóan meghaladja az 50 milliárd dollárt (mintegy 18 ezermilliárd forintot), ami jelentős külső forrásbevonást tesz szükségessé.

Mindenki egyetértett, csak Magyarország nem

Az Európai Unió tagállamainak többsége ezzel a döntéssel párhuzamosan elvi megállapodásra jutott egy 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezermilliárd forintos) közös hitelcsomagról Ukrajna támogatására, amelynek végrehajtását azonban politikai vita hátráltatja. Magyarország nem támogatja a konstrukció jóváhagyását, arra hivatkozik, hogy Ukrajna késlelteti a Barátság kőolajvezeték javítását, amelyen keresztül Magyarország számára kulcsfontosságú olajszállítás érkezne.