Deviza
EUR/HUF383,88 +1% USD/HUF330,36 +1,65% GBP/HUF439,56 +0,88% CHF/HUF421,05 +0,88% PLN/HUF90,21 +0,57% RON/HUF75,3 +0,97% CZK/HUF15,79 +0,81% EUR/HUF383,88 +1% USD/HUF330,36 +1,65% GBP/HUF439,56 +0,88% CHF/HUF421,05 +0,88% PLN/HUF90,21 +0,57% RON/HUF75,3 +0,97% CZK/HUF15,79 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 335,98 -0,83% MTELEKOM2 160 0% MOL3 660 +0,27% OTP37 600 -1,86% RICHTER11 770 -0,59% OPUS539 +2,23% ANY7 160 -0,28% AUTOWALLIS157,5 +0,32% WABERERS5 000 0% BUMIX9 740,39 +0,8% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 582,59 -2,11% BUX124 335,98 -0,83% MTELEKOM2 160 0% MOL3 660 +0,27% OTP37 600 -1,86% RICHTER11 770 -0,59% OPUS539 +2,23% ANY7 160 -0,28% AUTOWALLIS157,5 +0,32% WABERERS5 000 0% BUMIX9 740,39 +0,8% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 582,59 -2,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Volodimir Zelenszkij
IMF-hitel
Ukrajna

Zelenszkij nagy napra virradt: korán reggel 1,5 milliárd dollárt utaltak nekik, Ukrajna nem győz hálálkodni – "Végrehajtjuk az uniós csatlakozás reformjait"

Újabb nemzetközi forráshoz jutott Ukrajna: március 3-án megérkezett az első, 1,5 milliárd dolláros (mintegy 540 milliárd forintos) részlet a Nemzetközi Valutaalap négyéves hitelprogramjából. A teljes, 8,1 milliárd dolláros (közel 2900 milliárd forintos) keret a makrogazdasági stabilitás fenntartását és a költségvetés finanszírozását szolgálja a háborús környezetben.
Csókási Annamária
2026.03.03, 07:28
Frissítve: 2026.03.03, 08:35

Ukrajna megkapta az első, 1,5 milliárd dolláros (mintegy 540 milliárd forintos) részletet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) új, négyéves hitelprogramja keretében – jelentette be hétfőn reggel Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök. 

International Monetary Fund (IMF) dollár
Ukrajna megkapta az első, 1,5 milliárd dolláros részletet / Fotó: Anadolu via AFP

Pénzösszeg a stabilitás visszaállítására

A finanszírozás a kibővített finanszírozási mechanizmus (EFF) része, amelynek teljes összege 8,1 milliárd dollár (közel 2900 milliárd forint).

A kormányfő közlése szerint az első részlet már megérkezett az államkincstár számlájára, és azt a költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására, valamint a makrogazdasági stabilitás fenntartására fordítják. 

Szviridenko hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is végrehajtja az IMF-fel egyeztetett reformokat, amelyek célja az intézményi rendszer megerősítése, a pénzügyi stabilitás megőrzése és az európai integráció előmozdítása.

Nem kong majd üresen a kassza a dollármilliárdok után

A washingtoni székhelyű Nemzetközi Valutaalap igazgatótanácsa 2026. február 27-én hagyta jóvá a programot. A döntés értelmében az első, 1,5 milliárd dolláros részletet azonnal folyósítják, a fennmaradó összeget pedig a következő négy évben, a vállalt reformok teljesítéséhez kötve hívhatja le Kijev. Az IMF közlése szerint az új megállapodás egy 2023-ban elfogadott, 15,5 milliárd dolláros (mintegy 5580 milliárd forintos) programot vált fel, és célja a gazdasági stabilitás fenntartása, valamint a közkiadások finanszírozhatóságának biztosítása.

Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója a döntés kapcsán kiemelte: 

Ukrajna a több mint négy éve tartó háború ellenére is megőrizte makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, miközben növelte a belföldi bevételeket és előrelépett több kulcsfontosságú reformterületen. 

A jóváhagyást megelőzően a washingtoni intézmény további garanciákat kért Kijevtől a pénzügyi fenntarthatóság biztosítására.

Az IMF-forrás ugyanakkor a nemzetközi elemzések szerint önmagában nem oldja meg az ország finanszírozási kihívásait. Ukrajna 2026-os költségvetési hiánya várhatóan meghaladja az 50 milliárd dollárt (mintegy 18 ezermilliárd forintot), ami jelentős külső forrásbevonást tesz szükségessé.

Rendkívüli: Orbán Viktor nyilvánosságra hozta a mindent eldöntő bizonyítékokat a Barátság kőolajvezetékről, ezt már nem tudja kimagyarázni Zelenszkij – műholdfelvételek vannak a valós állapotról

Mindenki egyetértett, csak Magyarország nem

Az Európai Unió tagállamainak többsége ezzel a döntéssel párhuzamosan elvi megállapodásra jutott egy 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezermilliárd forintos) közös hitelcsomagról Ukrajna támogatására, amelynek végrehajtását azonban politikai vita hátráltatja. Magyarország nem támogatja a konstrukció jóváhagyását, arra hivatkozik, hogy Ukrajna késlelteti a Barátság kőolajvezeték javítását, amelyen keresztül Magyarország számára kulcsfontosságú olajszállítás érkezne.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu