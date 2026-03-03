Most térül meg Magyarországnak, hogy kitartott? Kimondta az uniós ország miniszterelnöke: a Barátság vezetéknek kell ellátnia olajjal Európát - "Érthetetlen, hogy az EU hallgat"

Robert Fico március 2-án Pozsonyban tartott sajtótájékoztatóján és egy videóüzenetben is részletesen beszélt a Barátság kőolajvezeték ügyéről, valamint az Európai Unió és Ukrajna szerepéről.

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke az Európai Unió vezetését bírálta / Fotó: AFP

Robert Fico szlovák miniszterelnök videóban üzent az Európai Unió vezetésének, hangsúlyozta, hogy nagy elégedetlenséggel figyeli, hogyan helyezik előtérbe az Európai Unió hatóságai Ukrajna nemzeti érdekeit olyan tagállamok nemzeti érdekeivel szemben, mint Szlovákia vagy Magyarország:

Az Európai Unió semmilyen módon nem segített nekünk, amikor Zelenszkij elnök leállította a gáztranzitot, és olyan mértékben megkárosított minket, hogy évente 500 millió eurót veszítünk a tranzitdíjak miatt. Eddig nem kaptunk semmilyen támogatást az ukrán elnök újabb ellenséges döntésével kapcsolatban, amely ezúttal Szlovákia és Magyarország olajszállításának leállítását célozza, és hihetetlenül káros számunkra.

Találkozót kezdeményez Ursula von der Leyennel

Fico bejelentette, hogy találkozót indítványoz Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a Barátság vezetéken történő szállítás újraindítása érdekében. A szlovák kormányfő még azelőtt tárgyalna Brüsszelben, hogy Kijevbe utazna Volodimir Zelenszkij meghívására.

Az ukrán elnöki hivatal március 6-i vagy 9-i időpontot javasolt a találkozóra.

Fico szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a kérdést négyoldalú tárgyaláson rendeznék Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és az Európai Bizottság részvételével.

„Nem kétoldalú, hanem európai kérdés”

A miniszterelnök hangsúlyozta: a Barátság vezeték ügye nem szlovák–ukrán és nem magyar–ukrán probléma, hanem európai–ukrán kérdés. Úgy fogalmazott, Európának el kell döntenie, Ukrajna oldalán áll-e még akkor is, ha ezzel saját gazdasági érdekeit sérti, vagy elismeri Szlovákia és Magyarország álláspontját.

Fico szerint a kőolaj a legegyszerűbben a Barátság vezetéken keresztül jut el Szlovákiába és Magyarországra, ezért a tranzit leállása jelentős gazdasági károkat okoz.

Brüsszelt bírálta az európai uniós reakció miatt

Videóüzenetében a szlovák kormányfő bírálta az Európai Unió intézményeit, amiért állítása szerint Ukrajna nemzeti érdekeit a tagállamok érdekei elé helyezik.

Emlékeztetett arra, hogy Szlovákia nem kapott segítséget akkor sem, amikor Ukrajna leállította a gáztranzitot.

Fico azt mondta, a gázszállítás megszüntetése miatt Szlovákia évente mintegy 500 millió euró (hozzávetőleg 200 milliárd forint) tranzitdíjbevételtől esik el. Állítása szerint most az olajszállítás leállítása is jelentős károkat okoz Szlovákiának és Magyarországnak.

A jelenlegi helyzet nem kecsegtet semmi jóval

A Barátság kőolajvezetéken – amely Oroszország felől Ukrajnán keresztül érkezik Magyarországra és Szlovákiába – 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj, miután az infrastruktúrát orosz találat érte. A vita politikai szinten is éleződött: