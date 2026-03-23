Deviza
EUR/HUF393,7 +0,2% USD/HUF341,18 +0,41% GBP/HUF454,55 +0,32% CHF/HUF432,15 +0,17% PLN/HUF91,88 -0,08% RON/HUF77,24 +0,04% CZK/HUF16,06 +0,07% EUR/HUF393,7 +0,2% USD/HUF341,18 +0,41% GBP/HUF454,55 +0,32% CHF/HUF432,15 +0,17% PLN/HUF91,88 -0,08% RON/HUF77,24 +0,04% CZK/HUF16,06 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 225,91 -1,54% MTELEKOM2 000 -0,5% MOL3 896 -0,51% OTP35 200 -2,13% RICHTER11 510 -2% OPUS493,5 -0,41% ANY7 040 -1,7% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 820 -1,45% BUMIX9 159,51 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 483,57 -2,08% BUX120 225,91 -1,54% MTELEKOM2 000 -0,5% MOL3 896 -0,51% OTP35 200 -2,13% RICHTER11 510 -2% OPUS493,5 -0,41% ANY7 040 -1,7% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 820 -1,45% BUMIX9 159,51 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 483,57 -2,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
Hormuzi-szoros
Trump
olajár

Trump tovább emeli a tétet, kegyetlen olajár-növekedés jöhet a héten

Az amerikai elnök ultimátuma és a várható iráni válaszcsapás tovább eszkalálja az iráni háborút. Az olajár minden eddiginél nagyobb emelkedésére lehet számítani a héten, ha a válság nem enyhül.
D. GY.
2026.03.23, 07:06

Az olajárak várhatóan tovább emelkednek hétfőn, miután a hétvége előtt közel négyéves csúcson zártak, az Egyesült Államok és Irán energiaipari létesítmények elleni fenyegetései miatt – mondták elemzők vasárnap.

A kölcsönös amerikai és iráni fenyegetések nyomán az egekbe lőhet ki az olajár a héten / Fotó: AFP
  • Donald Trump amerikai elnök szombaton azzal fenyegetőzött, hogy „eltörli” Irán erőműveit, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg teljesen a Hormuzi-szorost. Ez jelentős eszkaláció, alig egy nappal azután, hogy még a háború „lecsillapításáról” beszélt, amely már a negyedik hetében jár. 
  • Irán vasárnap figyelmeztetett: megtámadja az Egyesült Államokhoz köthető infrastruktúrát, beleértve az energia- és sótalanító létesítményeket a Perzsa-öbölben, ha Trump végrehajtja fenyegetését.

Pénteken a májusi Brent határidős jegyzések 3,26 százalékos emelkedéssel, 112,19 dolláron zártak hordónként, ami 2022 júliusa óta a legmagasabb szint. 

Trump és az olajár: ketyegő bomba

Trump elnök fenyegetése most egy 48 órán belül ketyegő, fokozott bizonytalansági bombát helyezett a piacokra

 – mondta a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője. Ha az ultimátumot nem vonják vissza, az olajárak hétfőn megugranak – tette hozzá.

„Ez egyértelműen további eszkalációt jelent, ami magasabb olajárakat eredményez. Néhányan azonban tévesen gondolják, hogy Irán meghátrálhat – mondta Amrita Sen, az Energy Aspects alapítója. – Trump azt próbálja demonstrálni, hogy képes túleszkalálni a helyzetet, ami végül a Perzsa-öböl infrastruktúrájának teljes pusztulásához vezethet.”

Evakuáció, vízhiány, áramszünet – valósággá válhatnak a vészforgatókönyvek

Irán már támadta Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Katar kikötőit és finomítóit válaszul a saját infrastruktúráját ért támadásokra. 

A Hormuzi-szoros lezárása eddig a globális kínálat négy teljes napi kiesését okozta – mintegy 440 millió hordót – a háború eddigi 22 napja alatt.

Teherán eddig tartózkodott attól, hogy nagyméretű sótalanítóüzemeket támadjon Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben, amelyek emberek millióinak vízellátásáért felelősek. Az ilyen létesítmények súlyos károsodása hetek alatt lakhatatlanná tehet egyes öböl menti városokat, tömeges evakuációt és láncreakciós áramszüneteket okozva – figyelmeztetett az Atlantic Council.

  • A Brent ára körülbelül 8,8 százalékkal emelkedett a múlt héten, 
  • a legközelebbi lejáratú WTI nagyjából 0,4 százalékkal alacsonyabban zárt az előző pénteki szinthez képest. 
  • A WTI Brenthez viszonyított diszkontja szerdán 11 éves csúcsra nőtt.

A Perzsa-öböl térségéből származó szállítások helyreállítása akár hat hónapot is igénybe vehet – mondta Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a Financial Timesnak pénteken. A Trump-kormányzat fontolgatja Irán Kharg-szigetének megszállását vagy blokád alá vonását, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében – jelentette pénteken az Axios.

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1279 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
