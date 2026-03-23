Trump tovább emeli a tétet, kegyetlen olajár-növekedés jöhet a héten

Az olajárak várhatóan tovább emelkednek hétfőn, miután a hétvége előtt közel négyéves csúcson zártak, az Egyesült Államok és Irán energiaipari létesítmények elleni fenyegetései miatt – mondták elemzők vasárnap.

Donald Trump amerikai elnök szombaton azzal fenyegetőzött, hogy „eltörli” Irán erőműveit, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg teljesen a Hormuzi-szorost. Ez jelentős eszkaláció, alig egy nappal azután, hogy még a háború „lecsillapításáról” beszélt, amely már a negyedik hetében jár.

Irán vasárnap figyelmeztetett: megtámadja az Egyesült Államokhoz köthető infrastruktúrát, beleértve az energia- és sótalanító létesítményeket a Perzsa-öbölben, ha Trump végrehajtja fenyegetését.

Pénteken a májusi Brent határidős jegyzések 3,26 százalékos emelkedéssel, 112,19 dolláron zártak hordónként, ami 2022 júliusa óta a legmagasabb szint.

Trump és az olajár: ketyegő bomba

Trump elnök fenyegetése most egy 48 órán belül ketyegő, fokozott bizonytalansági bombát helyezett a piacokra

– mondta a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője. Ha az ultimátumot nem vonják vissza, az olajárak hétfőn megugranak – tette hozzá.

„Ez egyértelműen további eszkalációt jelent, ami magasabb olajárakat eredményez. Néhányan azonban tévesen gondolják, hogy Irán meghátrálhat – mondta Amrita Sen, az Energy Aspects alapítója. – Trump azt próbálja demonstrálni, hogy képes túleszkalálni a helyzetet, ami végül a Perzsa-öböl infrastruktúrájának teljes pusztulásához vezethet.”

Evakuáció, vízhiány, áramszünet – valósággá válhatnak a vészforgatókönyvek

Irán már támadta Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Katar kikötőit és finomítóit válaszul a saját infrastruktúráját ért támadásokra.

A Hormuzi-szoros lezárása eddig a globális kínálat négy teljes napi kiesését okozta – mintegy 440 millió hordót – a háború eddigi 22 napja alatt.

Teherán eddig tartózkodott attól, hogy nagyméretű sótalanítóüzemeket támadjon Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben, amelyek emberek millióinak vízellátásáért felelősek. Az ilyen létesítmények súlyos károsodása hetek alatt lakhatatlanná tehet egyes öböl menti városokat, tömeges evakuációt és láncreakciós áramszüneteket okozva – figyelmeztetett az Atlantic Council.

A Brent ára körülbelül 8,8 százalékkal emelkedett a múlt héten,

a legközelebbi lejáratú WTI nagyjából 0,4 százalékkal alacsonyabban zárt az előző pénteki szinthez képest.

A WTI Brenthez viszonyított diszkontja szerdán 11 éves csúcsra nőtt.

A Perzsa-öböl térségéből származó szállítások helyreállítása akár hat hónapot is igénybe vehet – mondta Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a Financial Timesnak pénteken. A Trump-kormányzat fontolgatja Irán Kharg-szigetének megszállását vagy blokád alá vonását, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében – jelentette pénteken az Axios.