Üzent Orbán Viktor a tiszásoknak, hogy ők is megértsék: ezt tette a háború árnyékában a kormány Magyarország közvagyonával

„Hogy az önök polgármestere és a tiszások is hallják, a háború árnyékában megdupláztuk Magyarország közvagyonát” – jelentette ki Orbán Viktor a miniszterelnök, aki Miskolc után vasárnap délután már Hódmezővásárhelyen tartott kampánybeszédet több ezer ember előtt.

Orbán emlékeztetett rá, hogy az elmúlt négy évet végig a háború árnyékában éltük. A legutóbbi választáson, 2022-ben azt vállalta, akármi is történik, és ő alakít kormányt, kívül tartja Magyarországot a háborún.

Jelentem tisztelettel, amit vállaltam, megtartottam

– mondta, majd azzal folytatta, hogy nemcsak kimaradtunk, hanem megőrizték az országot az EU legbiztonságosabb országaként. Miközben háború volt, és Nyugaton gyárakat zártak be, megtartották mindenkinek a munkahelyét. Sőt, a háború árnyékában visszaadták a 13. havi nyugdíjat és megkezdték a 14. havi felépítését. Emellett képesek voltak arra, hogy megindítsák a fiatalok számára Európa legkedvezőbb otthonteremtési rendszerét, az Otthon Startot, aminek jóvoltából ma a magyar fiatalok tudnak a legkönnyebben lakáshoz jutni Európában.

A kormányfő szerint a vásárhelyiek értik, hogy a családtámogatást azért fejlesztették, mert az igazságtalan, hogy valaki gyereket nevel, mégis rossabbul él, mint aki nem nevel.

Hogy az önök polgármestere és a tiszások is hallják, a háború árnyékában megdupláztuk Magyarország közvagyonát

– utalt arra Orbán, hogy soha ilyen magas nem volt még a magyar devizatartalék, több mint 56 milliárd euró. Az aranykészlet pedig 3 tonnáról 110 tonnára emelkedett 2010 óta.

Addig álljon minden tiszás fél lábon, míg az oroszok visszafizetik az uniós hitelt

Ukrajna része lett a válastzási kampánynak – folytatta a miniszterelnök, aki szerint amikor az ukránok bajba kerültek, és megtámadták őket, mi beengedtük őket.

Orbán szerint minden kötelességünket teljesítettünk, de nem tartozunk nekik semmivel, és nem támogathatjuk őket úgy, hogy közben tönkretesszük saját magunkat.

Hangsúlyozta, ez a háború nem a mi háborúnk, ez két szláv nép háborúja. A mi érdekünk, hogy megőrrizük Magyarország békéjét és biztonságát, és ne kerüljünk olyan helyezetbe, hogy a mi fiaink ott találják magukat a háborúban.

A jövőben sem engedem, hogy a magyarok pénzét elvigyék idegenbe

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint van egy vita Ukrajna uniós tagságról, és a kormány áláspontja világos. Ha Ukrajna belép az EU-ba, akkor márnap bent vagyunk a háborúban. Ehelyett ő azt javasolja, hogy szerződést kell velük kötni, de soha nem lehet őket beengedni az unióba. „Szó sem lehet róla” – tette hozzá.