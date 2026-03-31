Orbán Viktor kerek perec megmondta: Magyarországon csak egyetlen módon lehet életben maradni – „ezt 2010 óta mindenki tudja”
Folytatja országjáró körútját Orbán Viktor miniszterelnök, kedd este Ócsára érkezett, ahol több ezer szimpatizáns előtt mondott beszédet.
„Jó lenne tudni, hogy vannak-e tiszások, tömeges jelentkezés nincsen. Sejtettem, hogy nekik ez tájidegen” – kezdte Orbán Viktor a beszédét, amelyen ezúttal nyoma sem volt bármilyen ellentüntetőknek.
A kormányfő azt tanácsolta a bizonytalanoknak, akik még nem tudtak dönteni, hogy a jobb vagy bal lábukra álljanak, inkább a jobb lábukra. A miniszterelnök szerint a választás egy lehetőség, egy ünnep.
A tiszásoknak mondom, hogy mi ünnepelni szoktunk jönni, ők ünnepet rontani
– szúrt oda Orbán, aki az elmúlt négy évről azt mondta, „nehéz, kínlódós és igazságtalan négy év volt”, mert a háború árnyékában kellett leélnünk, és csomó olyan dolgot elhárítani, amiről nem tehettünk. Szerinte ha nem a háború árnyékában kellett volna élnünk, akkor kétszer-háromszor is gyorsabban tudtunk volna haladni.
Hangsúlyozta, becsüljük meg, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Júliusban lép életbe a migrációs paktum, de ezt nem fogadjuk el, mert az azt jelentené, hogy Nyugatról több ezer migránst kellene befogadnunk. Orbán szerint
a következő hónapok egyik legnehezebb kérdése az lesz, hogyan álljunk ellent annak, hogy Brüsszel migránsokat akar küldeni Magyarországra. Ugyanakkor leszögezte, ha a brüsszeli bürokraták potyognak az égből, akkor sem fogjuk őket beengedni.
A miniszterelnök úgy látja, büszkék lehetünk arra, hogy sikerült megőrizni a munkaalapú gazdaságot. 2010-ben még 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, ma 4,7 millióan, és ha a terveiket végre tudják hajtani, akkor 5 millióan fognak dolgozni, és egymillió forint lesz az átlagkereset.
Egy takarító vagy egy rakodómunkás munkája többet ér, mint egy rosszul dolgozó agysebészé
Elmesélte egy történetet 2006-ból, amikor egy támogatója a választási vereség után azt mondta, hogy soha nem fog választást nyerni, mert a kommunisták pénzt ígérnek, ő meg munkát. Azonban ez az állítás ma már nem állja meg a helyét.
Magyarország megváltozott, 2010 óta mindenki tudja, hogy ebben az országban csak akkor tudsz életben maradni, ha dolgozol
– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy nem fogunk eltartani senkit, aki munkaképes lenne, de nem hajlandó dolgozni. Ráadásul sikerült megvédeni a munka becsületét is Magyarországon, bár az emberek különböző képességekkel születnek, a kérdés sokkal inkább, hogy kinek hol a helye. Egy olyan országban szerinte, amely a munkából él, az emberek helyét nem a pénzük vagy a származásuk jelöli ki, hanem az a munka, amit elvégeznek.
Rámutatott, hogy ma egy olyan ország vagyunk, ahol a munkáját jól elvégző takarító vagy egy rakodómunkás munkája többet ér, mint egy rosszul dolgozó agysebészé.
A romák is elfogadták azt, hogy küldjék el a gyereket az iskolába, és menjenek el dolgozni. Úgy látja, nincs vége ennek a munkának, de jó úton haladunk.
Az egész világ a csodájára jár az anyák szja-mentességének
A családok támogatásáról azt mondta, abban mindenki egyetért, hogy ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő. Kiemelte, hogy a nehézségek ellenére is sikerült felállítani egy világrekordot. Azok az anyák, akik két gyermeket nevelnek, az életük végéig szja-mentesek.
Az egész világ a csodájára jár, legyünk büszkék, hogy erre képesek voltunk
– mondta, s hozzátette, a férfiak is tudják, hogy a családokat az asszonyok tartják össze, ezért őket kell megvédeni. Emiatt duplázták meg a gyermekek után járó adókedvezményt úgy, hogy közben 10 milliárd eurót veszítettünk el. Emlékeztetett rá, hogy 2022-ben fizettünk 7 milliárd eurót energiára, egy évvel később pedig 17 milliárd eurót.
Az 10 milliárd euró, ami huss, kirepült az országból
– mondta, hozzátéve, hogy ebből az összegből meg lehetett volna építeni „negyven zsír új kórházat”, illetve 1500 kilométer autópályát. Ennek ellenére visszaadták a 13. havi nyugdíjat, illetve bevezették az Otthon Startot. Orbán biztosan állítja, hogy ma egész Európában a magyar fiatalok tudnak a legkönnyebb saját lakáshoz jutni.
A magyarok pénze jobb helyen van Ócsán, mint Donyeckben
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ezekhez az intézkedésekhez két dolog kellett. Egyrészt kimaradni a háborúból, mert a háború felemészt mindent, illetve ellenállni Brüsszel nyomásának, hogy odaadják az emberek pénzét az ukránoknak.
A magyarok pénze jobb helyen van Ócsán, mint Donyeckben
– mondta a kormányfő, de emlékeztetett, hogy nem feledkeztek meg arról sem közben, hogy segítsék az ukránokat. Elrendelték, hogy nyissanak ukrán nyelvű iskolákat Magyarországon, miközben ők bezárják a magyar iskolákat Kárpátalján. Ugyanakkor szerinte senki nem kérheti tőlünk azt, hogy tönkretegyünk magunkat az ukránokért. Ezért mondtunk nemet a háborúra, és azt is, hogy nem küldünk fegyvert, pénzt és embert.
„Földszagú dolgokról kell beszélnünk” – folytatta Orbán, szerinte ugyanis ez a választás elsősorban a pénzről szól.
Három veszély fenyeget, három módon akarják kizsebelni az embereket. Az első a háborún keresztül, Európa ugyanis úgy döntött, hogy folytatja a háborút, ugyanakkor mivel az EU-nak nincsen pénze, ezért hitelt vesz fel, ezt a pénzt továbbküldi Ukrajnába. Látta azt a szerződést, amelyben az van benne, hogy akkor fogják visszafizetni az ukránok, ha legyőzik az oroszokat, és azok majd kártételt fizetnek. Ám mivel nem tudják az ukránok majd visszafizetni, végül az európaiaknak kell. Most 90 milliárd euróról van szó, de az asztalon van egy 700, illetve 800 milliád eurós csomag is.
A miniszterelnök szerint ezért az a veszély fenyeget, hogy adósrabszolgaságba fognak minket szorítani, ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul.
A második trükk, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó orosz olajról. Ennek jele az ukrán olajblokád. Emélkeztetett rá, hogy 2022-ben kezdődött valójában, amikor az ukránok lezárták a gázvezetéket. Ha Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek nem jár akkor előre az agya, akkor ma nem jönne orosz gáz hazánkba.
Orbán szerint nyilvánvaló, hogy ezt miért csinálták, ugyanis gazdasági káoszt akartak előidézni az ukránok, amiért őt teszik majd felelőssé, és végeredményben le lehet váltani a magyar kormányt egy ukránbarát kormányra.
Szerinte nem véletlen, hogy Zelenszkij állandóan a magyar választás utáni időpontot jelöl ki, amikorra helyreállhat a Barátság kőolajvezeték, ennek az az oka, hogy ha ukránbarát kormány alakul, akkor nem kell megnyitni a vezetéket.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy ma Magyarországon 250 ezer forint az átlagos rezsi egy magyar család esetében,
- a lengyeleknél 900 ezer,
- a cseheknél pedig 1 millió forint.
Tehát ha nem jön Magyarországra orosz energia, akkor egyhavi jövedelem esik ki a magyar családok zsebéből.
Ezért ejtőernyőztették a Tiszába az Erste és a Shell vezérét
A miniszterelnök szerint ezért ejtőernyőztették oda a Shell vezérét a Tisza Pártba. Ez pedig a harmadik oka annak, hogy az emberek pénzét el akarják venni.
Az elmúlt 16 évben a kormány elvett a bankoktól és a multiktól összesen 15 ezer milliárd forintot, amit odaadtak a nyugdíjakra, családtámogatásra.
Mindig megkérdezik tőlem, honnan van a pénz, onnan van
– vágta rá Orbán, s hozzátette, hogy ha bárki azt mondaná, hogy nem helyes, maradt elég nekik. Az Erstéből ejtőernyőztetett Kármán András szerinte nem fog olyan javaslatot tenni az asztalra, hogy fenntartsák a mostani rendszert. Hangsúlyozta, olyan nemzet kormány kell, amely nemet tud mindenre mondani, mivel ezeket a súlyos csatákat meg kell vívni.
„Állítólag öregek vagyunk, de ez jó hír az országnak”
A kormányfő beszélt az iráni háborúról, ami miatt több millió afgán migráns indulhat útnak Európában. Megjegyezte, „lesznek itt bajok”, ugyanakkor úgy véli, hogy még ilyen körülmények között, minden amit kritikaként hoznak fel a kormánnyal szemben, az előny.
Állítólag öregek vagyunk, de ez jó hír az országnak
– mondta, majd hozzátette, rendszeresen szóvá teszik, hogy túl régóta vannak hatalmon, ő azonban úgy látja, hogy ez nem ellenük szól. Orbán egyetlen fiatalt sem akar lebeszélni arról, hogy miniszterelnök legyen, vagy hogy más pártra szavazzon,
„de azt is mondom a fiataloknak, mindennek rendelt ideje van. Ez nem a kockáztatás, nem a rizikó és nem a kalandorság ideje.”
A következő két hétben a választópolgárokon van a sor, ők felszántották az országot, elérték azt az elmúlt két hétben, hogy a tiszások, akik „ráuszulnak az emberekre falkában”, ennek véget vetettek. „Mi nem a csendes, mi a hangos többség vagyunk, és győzni fogunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az emberek jobban hallgatnak a szomszédjaikra, mint a politikusokra, ezért arra kér mindenkit, hogy beszéljen a munkatársaival, a szomszédjaival, különösen a fiatalokkal, hogy fontolják meg, és szavazzanak a Fideszre.