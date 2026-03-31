Folytatja országjáró körútját Orbán Viktor miniszterelnök, kedd este Ócsára érkezett, ahol több ezer szimpatizáns előtt mondott beszédet.

Orbán Viktor kerek perec megmondta: Magyarországon csak egyetlen módon lehet életben maradni – „ezt 2010 óta mindenki tudja”

„Jó lenne tudni, hogy vannak-e tiszások, tömeges jelentkezés nincsen. Sejtettem, hogy nekik ez tájidegen” – kezdte Orbán Viktor a beszédét, amelyen ezúttal nyoma sem volt bármilyen ellentüntetőknek.

A kormányfő azt tanácsolta a bizonytalanoknak, akik még nem tudtak dönteni, hogy a jobb vagy bal lábukra álljanak, inkább a jobb lábukra. A miniszterelnök szerint a választás egy lehetőség, egy ünnep.

A tiszásoknak mondom, hogy mi ünnepelni szoktunk jönni, ők ünnepet rontani

– szúrt oda Orbán, aki az elmúlt négy évről azt mondta, „nehéz, kínlódós és igazságtalan négy év volt”, mert a háború árnyékában kellett leélnünk, és csomó olyan dolgot elhárítani, amiről nem tehettünk. Szerinte ha nem a háború árnyékában kellett volna élnünk, akkor kétszer-háromszor is gyorsabban tudtunk volna haladni.

Hangsúlyozta, becsüljük meg, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Júliusban lép életbe a migrációs paktum, de ezt nem fogadjuk el, mert az azt jelentené, hogy Nyugatról több ezer migránst kellene befogadnunk. Orbán szerint

a következő hónapok egyik legnehezebb kérdése az lesz, hogyan álljunk ellent annak, hogy Brüsszel migránsokat akar küldeni Magyarországra. Ugyanakkor leszögezte, ha a brüsszeli bürokraták potyognak az égből, akkor sem fogjuk őket beengedni.

A miniszterelnök úgy látja, büszkék lehetünk arra, hogy sikerült megőrizni a munkaalapú gazdaságot. 2010-ben még 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, ma 4,7 millióan, és ha a terveiket végre tudják hajtani, akkor 5 millióan fognak dolgozni, és egymillió forint lesz az átlagkereset.

Egy takarító vagy egy rakodómunkás munkája többet ér, mint egy rosszul dolgozó agysebészé

Elmesélte egy történetet 2006-ból, amikor egy támogatója a választási vereség után azt mondta, hogy soha nem fog választást nyerni, mert a kommunisták pénzt ígérnek, ő meg munkát. Azonban ez az állítás ma már nem állja meg a helyét.

Magyarország megváltozott, 2010 óta mindenki tudja, hogy ebben az országban csak akkor tudsz életben maradni, ha dolgozol

– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy nem fogunk eltartani senkit, aki munkaképes lenne, de nem hajlandó dolgozni. Ráadásul sikerült megvédeni a munka becsületét is Magyarországon, bár az emberek különböző képességekkel születnek, a kérdés sokkal inkább, hogy kinek hol a helye. Egy olyan országban szerinte, amely a munkából él, az emberek helyét nem a pénzük vagy a származásuk jelöli ki, hanem az a munka, amit elvégeznek.

Rámutatott, hogy ma egy olyan ország vagyunk, ahol a munkáját jól elvégző takarító vagy egy rakodómunkás munkája többet ér, mint egy rosszul dolgozó agysebészé.

A romák is elfogadták azt, hogy küldjék el a gyereket az iskolába, és menjenek el dolgozni. Úgy látja, nincs vége ennek a munkának, de jó úton haladunk.