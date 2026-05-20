Megkezdődött: itt az első ország Európában, ami kitiltotta az orosz uránt, azonnal életbe is lépett – ez vár az atomerőművekre

Az Egyesült Királyság május 20-i hatállyal tilalmat vezetett be az oroszországi uránimporttal szemben – jelentette be kedden a brit kormány. A brit szankciók megtiltják az oroszországi urán közvetlen vagy közvetett importját, beszerzését és szállítását, továbbá az ezekhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi és közvetítői szolgáltatások nyújtását is.

Egyre több atomerőmű függetlenedhet az orosz urántól / Fotó: Michal Cizek / AFP (képünk illusztráció)

A korlátozások az Oroszországba szállított, ott található vagy onnan származó uránra vonatkoznak. A közlemény szerint a tilalom akkor is alkalmazható, ha az urán fizikailag Oroszországon kívül található – írta az Interfax orosz hírügynökség.

A brit szankciók ugyanakkor több kivételt is tartalmaznak. Engedélyezettek a fenti tevékenységek, ha azok olyan nukleáris létesítmény folyamatos működéséhez szükségesek, amely 2026. május 20. előtt kezdte meg működését. Ezenkívül a korlátozások nem vonatkoznak azokra az uránszállítmányokra, amelyeket 2026. május 20. előtt vásároltak meg és exportáltak Oroszországból.

Az Egyesült Királyság még 2025 őszén jelentette be, hogy felgyorsítja az oroszországi uránimport kivezetését, és 2028-ig amerikai szállításokkal váltja ki. A World Nuclear Association adatai szerint az Egyesült Királyság nukleárisenergia-termelő kapacitása 5,9 gigawatt, ami az ország teljes villamosenergia-termelésének nagyjából 15 százalékát adja.

Az Izvesztyija orosz napilap 2025 őszén – a londoni orosz nagykövetségre hivatkozva – arról számolt be, hogy az orosz üzemanyag az Egyesült Királyság nukleárisüzemanyag-importjának 5 százalékát teszi ki.

Korábban az Egyesült Királyság csak személyi szankciókat vezetett be a Roszatomhoz tartozó vállalatokkal és felső vezetőkkel szemben.

Az Egyesült Királyság felmentést adott az Oroszországgal szembeni szankciók alól, lehetővé téve a harmadik országokban orosz kőolajból előállított dízelüzemanyag és repülőgép-üzemanyag importját – jelentette be szintén kedden a brit kormány.