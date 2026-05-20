Történelmi pillanat: levegőbe emelkedett az oroszok új csúcsvadászgépe, máris megvenné a világ egyik legnagyobb országa – videón a Szu-57D

Az orosz Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (UAC) megkezdte a Szu-57-es vadászrepülő kétüléses változatának, a Szu-57D-nek a repüléstesztelését. A gép első felszállásáról készült képek közösségimédia-platformokon terjedtek el, a fejlesztés tényét Denis Manturov első miniszterelnök-helyettes nyilatkozata is megerősítette.

Az új orosz vadászgép, a Szu-57D / Fotó: Reddit

„Megkezdődtek az ötödik generációs Szu-57-es kétüléses vadászgép-prototípus repüléstesztjei” – idézte Manturovot a TASZSZ orosz hírügynökség. A miniszter elmondása szerint a gép nemcsak harci feladatokra lesz alkalmas, hanem kiképző repülőként és légi irányítóként is bevethető.

Ez utóbbi szerep azt jelenti, hogy a Szu-57D a jövőben önálló pilóta nélküli harci drónokat irányíthat majd a csatatér felett – egyfajta levegőben lévő parancsnoki pontként működve. A második ülőhely beépítése szemmel látható változást hozott a gép megjelenésén is: a pilótafülke feletti rész jóval magasabb lett az egyszemélyes alaptípushoz képest.

Oroszország ötödik generációs, nehezen radarozható gépként hirdeti a Szu-57-est, a valódi képességeket azonban joggal kíséri szkepticizmus.

Az összehasonlítás nem kedvező: az amerikai F-22-es tolóerő-vektoros hajtóművei lehetővé teszik, hogy a gép rendkívüli manőverezőképességgel repüljön, miközben a fúvócsövek a törzsbe süllyesztve csökkentik a hőjelszinatúrát, ami megnehezíti a hőkövető rakéták dolgát. A Szu-57-esből mindkettő hiányzik.

Az F-22-esnél és az F-35-ösnél alkalmazott, S-kanyarban futó légbeömlők szintén hiányoznak az orosz gépről: ezek azért fontosak, mert eltakarják a hajtómű forgó lapátjait a radar elől, így a gép nehezebben észlelhető. A Szu-57-es légbeömlői egyenesek, a turbinalapátok pedig közvetlenül beláthatók radarral.

Indiának készülhet a gép

A Szu-57-es az ukrajnai háborúban sem bizonyult meghatározó tényezőnek. A brit védelmi hírszerzés 2023-ban megerősítette: az orosz légierő a gépet kizárólag nagy hatótávolságú csapásmérésre alkalmazza, mert attól tart, hogy az ukrán légvédelem közelébe engedve lelőhetnék. Exportsikerekkel sem büszkélkedhet különösebben a gép.