Rendkívüli: Orbán Viktor bejelentette a következő válaszcsapást Zelenszkijnek a Barátság vezeték blokkolásáért – Magyarország mostantól nem ad gázt Ukrajnának

„Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon.
A kormányfő a szerdai vieójában közölte, hogy hamarosan kormányülés lesz, és fontos előterjesztést tesz majd.
„A Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna 30 napja blokkolja. A ukrán zsarolással szembe eddig sikeresen védekeztünk. A védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában” – jelentette ki.
Hozzátette, hogy „az olajblokád letörésére” most újabb intézkedésre van szükség.
Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk,
„és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk” – mondta.
Kijelentette, hogy amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt az ország. „Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell” – mondta.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának
A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.
A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.
Válaszul Magyarország és Szlovákia februárban leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. A két ország hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította.
Az EU március elején javasolta a szakértői missziót, ám a szakértői csoport egyelőre nem kapott engedélyt arra, hogy megvizsgálja a vezetéket.
Egész Európa szenved a magas üzemanyagáraktól
Továbbra sem érzékelhetnek semmit az olajpiac hektikusságából a hazai autósok, akik most már több napja ugyanazokkal az árakkal találkozhatnak a benzinkutakon. Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én jelentette be, hogy a kormány gátat szab a további drágulásnak, és védett üzemanyagárakat vezet be. Ez a benzin esetében azóta is 595, míg a gázolajnál 615 forintot jelent.
A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.
A kormány helyzetét nehezíti, hogy a Barátság kőolajvezeték el van zárva január 27. óta, ezért fel kellett szabadítani a stratégiai olajkészletet.