Rendkívüli: Orbán Viktor bejelentette a következő válaszcsapást Zelenszkijnek a Barátság vezeték blokkolásáért – Magyarország mostantól nem ad gázt Ukrajnának

„Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon.

A kormányfő a szerdai vieójában közölte, hogy hamarosan kormányülés lesz, és fontos előterjesztést tesz majd.

„A Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna 30 napja blokkolja. A ukrán zsarolással szembe eddig sikeresen védekeztünk. A védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában” – jelentette ki.

Hozzátette, hogy „az olajblokád letörésére” most újabb intézkedésre van szükség.

Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk,

„és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk” – mondta.

Kijelentette, hogy amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt az ország. „Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell” – mondta.

Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.

Válaszul Magyarország és Szlovákia februárban leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. A két ország hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította.

Az EU március elején javasolta a szakértői missziót, ám a szakértői csoport egyelőre nem kapott engedélyt arra, hogy megvizsgálja a vezetéket.