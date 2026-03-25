EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06%
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
Rendkívüli: Orbán Viktor bejelentette a következő válaszcsapást Zelenszkijnek a Barátság vezeték blokkolásáért – Magyarország mostantól nem ad gázt Ukrajnának

Megjött a kormány válasza az ukrán olajblokádra. Orbán Viktor bejelentette, leállítják a gázszállítást Ukrajna felé.
VG
2026.03.25., 10:11

„Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!” –  fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon.

A kormányfő a szerdai vieójában közölte, hogy hamarosan kormányülés lesz, és fontos előterjesztést tesz majd.

„A Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna 30 napja blokkolja. A ukrán zsarolással szembe eddig sikeresen védekeztünk. A védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában” –  jelentette ki.

Hozzátette, hogy „az olajblokád letörésére” most újabb intézkedésre van szükség. 

Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, 

„és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk” – mondta.

Kijelentette, hogy amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt az ország. „Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell” – mondta. 

Magyarország és Szlovákia leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.

Válaszul Magyarország és Szlovákia februárban leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának. A két ország hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította

Az EU március elején javasolta a szakértői missziót, ám a szakértői csoport egyelőre nem kapott engedélyt arra, hogy megvizsgálja a vezetéket.

Egész Európa szenved a magas üzemanyagáraktól 

Továbbra sem érzékelhetnek semmit az olajpiac hektikusságából a hazai autósok, akik most már több napja ugyanazokkal az árakkal találkozhatnak a benzinkutakon. Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én jelentette be, hogy a kormány gátat szab a további drágulásnak, és védett üzemanyagárakat vezet be. Ez a benzin esetében azóta is 595, míg a gázolajnál 615 forintot jelent.

A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.

A kormány helyzetét nehezíti, hogy a Barátság kőolajvezeték el van zárva január 27. óta, ezért fel kellett szabadítani a stratégiai olajkészletet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

