Moszkva szerint újabb ukrán településeket foglalt el az orosz hadsereg

Elfoglalta a Harkiv megyei Novooszinove és a Zaporizzsja megyei Luhivszke települést az orosz hadsereg – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1360 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel repülőtereken állomásozó repülőgépeket, valamint az ukrán energetikai infrastruktúrának a fegyveres erőket kiszolgáló több objektumát, pilóta nélküli repülőgépek indításának helyszíneit, lőszer- és anyagraktárakat, egy harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, öt irányított légibombát, három nagy hatótávolságú Neptun irányított rakétát, továbbá 312 repülőgép típusú drónt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újágíróknak kijelentette, hogy az

általános mozgósítás kérdése nem szerepel napirenden Oroszországban.

Peszkov ezzel Alexander Stubb finn elnök korábbi, ezzel ellentétes állítására reagált.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A rosztovi régióban lévő Taganrogban egy civil életét vesztette, nyolc pedig megsebesült, 12 többemeletes és 27 családi lakóházban károk keletkeztek.

A Herszon megyei Kahovkában egy nő meghalt, a zaporizzsjai régióban négy, a brjanszkiban pedig két civil megsebesült. A balti Uszty-Luga kikötőben hétfőre lokalizálták a vasárnapra virradóra végrehajtott ukrán dróntámadás okozta tüzet. Pilóta nélküli repülőszerkezetek támadtak egy üzemet a szamarai régióban lévő Togliattiban.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy a luhanszki régióbeli Lesznaja Dacsa települése mellett újrakezdődött az ukrán fegyveresek által megölt civilek holttestének exhumálása. Az első napon 12 holttestet emeltek ki, amelyek azonosítását az orvosszakértői és kriminalisztikai vizsgálatokkal együtt megkezdték. Az SZK szerint a tömegsírban még körülbelül háromszáz holttest lehet.