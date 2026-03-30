Megelégelte az ukrán menekülteket Európa egyik leggazdagabb országa: maradjanak otthon és harcoljanak – mostantól szigorú szabályokat vezet be

A norvég kormány szigorította az ukrán menekültek befogadásának szabályait: a jövőben a 18 és 60 év közötti férfiak már nem jogosultak az egyszerűsített kollektív védelemre. A döntést Oslo hozták meg, és hamarosan hatályba is lép – írta meg az Obozrevatel.

Megelégelte az ukrán menekülteket Európa egyik leggazdagabb országa / Fotó: NurPhoto via AFP

Az új szabályozás szerint az érintett férfiaknak ezentúl egyéni menedékkérelmet kell benyújtaniuk a szokásos eljárás keretében. A kormány indoklása szerint a változtatásra a helyi közösségek túlterheltsége miatt volt szükség: egyre nagyobb gondot jelent a lakhatás biztosítása és a szociális ellátórendszer kapacitása.

Astri Aas-Hansen igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy Norvégia már így is a legtöbb ukrán menekültet fogadta be a skandináv térségben. Hozzátette: 2025 őszétől különösen megnőtt az érkezők száma, köztük sok fiatal férfi, ezért a szigorítás célja a migráció kezelhetőségének megőrzése és a régión belüli terhek kiegyensúlyozása.

A döntéshozók szerint az is fontos szempont, hogy

minél több ukrán maradjon hazájában a társadalom működésének fenntartása és a védekezés támogatása érdekében.

Az intézkedés ugyanakkor nem érinti azokat, akik már megkapták a kollektív védelmet. Kivételt képeznek továbbá a kiskorúak, a 60 év felettiek, az egészségi okokból katonai szolgálatra alkalmatlanok, a speciális egészségügyi programok keretében érkezők, valamint az egyedül gyermeket nevelő férfiak.

A régióban más változások is történnek: Írország például csökkenti a menekülteket befogadó háztartások támogatását – a havi összeg 600 euróról 400 euróra mérséklődik, a program pedig várhatóan 2027 márciusáig marad érvényben.

A Világgazdaság is megírta, hogy Lengyelországban megszűnik a korábbi speciális szabályozás, amely automatikusan ingyenes közfinanszírozású orvosi kezelést biztosított az ukrán menekülteknek. Ingyenes ellátásra továbbra is jogosultak maradnak bizonyos csoportok.

Dánia is szigorítani készül az orosz–ukrán háború elől menekülő ukránok különleges védelmi rendszerén. Németország szintén szigoríthatja az ukrán menekültek szociális támogatását: az április elseje után érkezők már csak az alacsonyabb összegű menekültügyi alapellátást kaphatják, ha a parlament elfogadja a kormány javaslatát.