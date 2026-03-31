Havi 145 ezer mínusz? Ez jöhet a magyar családoknak a Tisza programja miatt

Hozzávetőlegesen havi 145 ezer forinttal nőne meg egy átlagos magyar háztartás rezsi- és benzinköltsége, ha megvalósulna a Tiszának tulajdonított energiaátállási program, továbbá a megtakarítással rendelkező családoktól még közel havi 17 ezer forintot vonna el a tervezett energiaadó háztartásonként – közölte az Alapjogokért Központ.

A közlemény szerint a nyilvánosságra került energiaátállási terv több ponton súlyos, a magyar háztartásokra drámain nagy ársokkot rakó intézkedést tervez.

A javaslatcsomag az orosz energiaforrásoktól való leválást, a hatósági árszabályozás megszüntetését, valamint a hazai szereplők piaci előnyeinek csökkentését irányozza elő. Az Alapjogokért Központ szerint ezek a lépések összhangban állnak az Európai Bizottság korábbi ajánlásaival és az ukrán kormány energiapolitikai törekvéseivel.

A dokumentum alapján a javaslat több konkrét intézkedést is tartalmaz, például:

a rezsivédett lakossági energiaárak kivezetését,

az energiaszektor piacosítását,

egyes állami energiacégek (például a Mol, MVM) szerepének átalakítását,

az üzemanyagárak szabályozásának megszüntetését,

valamint egy új, úgynevezett „energiafüggetlenségi adó” bevezetését.

Az Alapjogokért Központ szerint ezek az intézkedések jelentős többletköltséget eredményeznének a háztartások számára. Becslésük alapján egy átlagos magyar család havi szinten akár 120–145 ezer forintos, éves szinten pedig 1,4–1,8 millió forintos többletterhet viselhetne. Ezt elsősorban az energiaárak növekedésével, az üzemanyagárak emelkedésével és az új adóterhekkel indokolják.

A közlemény arra is kitér, hogy a változások közvetett hatásokkal is járhatnak, például az infláció növekedésével, amely szélesebb körben emelheti az árakat a gazdaság különböző területein.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől.

– írta Orbán Viktor a kiszivárgott tervre reagálva. „Mekkora tiszás bukta már megint! Hiába próbálták titokban tartani, mégis nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt rezsiár- és benzináremelési tervei” – fogalmazott Szijjártó Péter az oldalán.