Havi 145 ezer mínusz? Ez jöhet a magyar családoknak a Tisza programja miatt

Drasztikus változásokat hozhatna az energiaárak és a hazai energiaszektor működésében a Tiszához kötött energiaátállási program. Akár több mint százezer forintos többletterhet is jelenthetne a magyar családoknak.
VG
2026.03.31, 10:15
Frissítve: 2026.03.31, 12:37

Hozzávetőlegesen havi 145 ezer forinttal nőne meg egy átlagos magyar háztartás rezsi- és benzinköltsége, ha megvalósulna a Tiszának tulajdonított energiaátállási program, továbbá a megtakarítással rendelkező családoktól még közel havi 17 ezer forintot vonna el a tervezett energiaadó háztartásonként  – közölte az Alapjogokért Központ.

Havi 145 ezer mínusz? Ez jöhet a magyar családoknak a Tisza programja miatt / Fotó: Shutterstock

A közlemény szerint a nyilvánosságra került energiaátállási terv több ponton súlyos, a magyar háztartásokra drámain nagy ársokkot rakó intézkedést tervez.

A  javaslatcsomag az orosz energiaforrásoktól való leválást, a hatósági árszabályozás megszüntetését, valamint a hazai szereplők piaci előnyeinek csökkentését irányozza elő. Az Alapjogokért Központ szerint ezek a lépések összhangban állnak az Európai Bizottság korábbi ajánlásaival és az ukrán kormány energiapolitikai törekvéseivel.

A dokumentum alapján a javaslat több konkrét intézkedést is tartalmaz, például:

  • a rezsivédett lakossági energiaárak kivezetését,
  • az energiaszektor piacosítását,
  • egyes állami energiacégek (például a Mol, MVM) szerepének átalakítását,
  • az üzemanyagárak szabályozásának megszüntetését,
  • valamint egy új, úgynevezett „energiafüggetlenségi adó” bevezetését.

Az Alapjogokért Központ szerint ezek az intézkedések jelentős többletköltséget eredményeznének a háztartások számára. Becslésük alapján egy átlagos magyar család havi szinten akár 120–145 ezer forintos, éves szinten pedig 1,4–1,8 millió forintos többletterhet viselhetne. Ezt elsősorban az energiaárak növekedésével, az üzemanyagárak emelkedésével és az új adóterhekkel indokolják.

A közlemény arra is kitér, hogy a változások közvetett hatásokkal is járhatnak, például az infláció növekedésével, amely szélesebb körben emelheti az árakat a gazdaság különböző területein.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől. 

Ezt mindenkinek látnia kell. Kint a Tisza energiaátállási terve

írta Orbán Viktor a kiszivárgott tervre reagálva. „Mekkora tiszás bukta már megint!  Hiába próbálták titokban tartani, mégis nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt rezsiár- és benzináremelési tervei” – fogalmazott Szijjártó Péter az oldalán.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az energiaterv miatt két hét múlva a benzin már ezer forintba kerülne, és minden magyar család következő havi rezsiszámláján kétszer-háromszor akkora összeg szerepelne, mint az előző havin.

Energiabiztonság

