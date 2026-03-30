Forintra pontosan kiszámolták: ennyit bukna egy magyar család Kapitány István eszement ötletével

Egy kétgyermekes, átlagjövedelmű család esetében éves szinten mintegy 1,8 millió forintos többletkiadást jelentene a rezsicsökkentés, a védett üzemanyagár és az árréscsökkentés megszüntetése – közölte Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott a Facebook-oldalán.

Kapitány István nincs tisztában azzal, hogy a védett ár megszüntetése milyen terhet jelentene egy átlagos magyar családnak

A bejegyzésben azokra a kijelentésekre reagált, amelyek szerint nincs szükség ezekre az intézkedésekre. A poszt szerint a „Tiszába ejtőernyőztetett” Kapitány István úgy fogalmazott, hogy nem kell rezsicsökkentés, nem kell a benzinre védett ár, és nem szükséges az árréscsökkentés sem, továbbá a kormány túl sokszor avatkozik bele a multinacionális cégek működésébe.

Szalai Piroska szerint a Shell-részvényeken milliárdos Kapitány István nincs tisztában azzal, hogy ezek megszüntetése milyen terhet jelentene egy átlagos magyar családnak, ezért ezt konkrét számításokkal mutatta be.

Rezsiköltségek: akár négyszeres drágulás lehet

A számítás szerint a rezsicsökkentés eltörlése jelentős költségnövekedést okozna.

Jelenleg egy négytagú család éves rezsiköltsége 250–350 ezer forint, amely akár 1 millió forint közelébe emelkedhetne, ami legalább 600 ezer forintos többletet jelentene.

A bejegyzés szerint az energiaellátás átalakítása – különösen az olcsóbb orosz energiaforrásoktól való elszakadás – további kockázatokat hordoz, akár ellátási zavarokat is okozhat, és szélsőséges esetben akár négyszeres rezsiköltséget eredményezhet.

Üzemanyag: ezerforintos benzinár

Az olajválság és az ukrán olajblokád hatására a védett ár nélkül a benzin ára akár 1000 forint/liter körül alakulhatna.

Ez egy átlagos használat mellett:

az első autó esetében évi 18 ezer kilométer futással és 8 literes fogyasztással,

a második autónál ennek felével számolva

évi 600–900 ezer forintos többletkiadást jelentene a család számára. Az árréscsökkentés megszüntetése a számítás szerint lehetővé tenné, hogy a kereskedelmi láncok magasabb árréseket érvényesítsenek.

Ez egy átlagos család esetében évi 180–360 ezer forintos többletkiadást jelenthet az élelmiszerekre. A három intézkedés együttes hatása elérheti az évi 1,8 millió forintot egy kétgyermekes családnál.

A bejegyzés szerint azonban a teljes hatás ennél is nagyobb lehet, ha további intézkedéseket is figyelembe veszünk, amelyeket a Tisza politikusai és szakértői emlegetnek. Ezek között szerepel:

az szja emelése,

a családi adókedvezmény megszüntetése,

valamint az anyák adómentességének eltörlése.

Szalai Piroska szerint ezekkel együtt a teljes elvonás mértéke egy kétgyermekes család esetében évi több millió forintra is nőhet.

A családtámogatások megőrzése a gazdaságpolitika alapja

Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban több alkalommal is hangsúlyozta országjárása alatt, hogy a családtámogatási rendszer megvédése és bővítése a kormány egyik legfontosabb gazdaságpolitikai célja. A kormány többször is hangsúlyozta: a magyar modell középpontjában az áll, hogy a családoknál maradjon a megtermelt jövedelem minél nagyobb része, ezért az adókedvezmények, a közvetlen támogatások és a rezsivédelmi intézkedések együtt alkotnak egységes rendszert. Kiemelte:

a családtámogatások nem egyszeri intézkedések, hanem hosszú távú, kiszámítható elemei a gazdaságnak, amelyek hozzájárulnak a fogyasztás bővüléséhez és a demográfiai fordulathoz is.

A kormány álláspontja szerint a gyermekvállalás ösztönzése nemcsak társadalompolitikai, hanem gazdasági kérdés is, hiszen a jövő munkaerőpiacát és növekedési kilátásait is meghatározza.