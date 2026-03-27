Megszólalt az ukrán aranykonvoj kiugrott ügynöke a tévében: pontosan elmondta, mit kerestek Magyarországon – "Fekete pénz volt a furgonokban"

Egy volt ukrán ügynök exkluzív interjúban beszélt az állítólagos „feketepénzekről” és egy több milliárdos aranyszállítmányról a TV2-nek. A férfi szerint ezek a források kulcsszerepet játszanak a háttérben zajló műveletek finanszírozásában.

Egy több részes interjúban tárta fel tapasztalatait az aranykonvojról és Zelenszkij „fekete pénzeiről" egy volt ukrán ügynök / Fotó: Oschadbank / Facebook

Exkluzív interjút sugárzott a TV2 Tények című műsora, amelyben egy magát volt ukrán titkosügynöknek valló férfi beszélt az általa ismert háttérfolyamatokról. A megszólaló azt állította, éveken keresztül a rendszer részeként dolgozott, így közvetlen rálátása volt azokra a pénzmozgásokra, amelyek szerinte nem jelennek meg a hivatalos nyilvántartásokban.

A férfi az interjú elején úgy fogalmazott: „Nekik dolgoztam, mondhatjuk egy kiugrott ügynök vagyok”, majd részletesen beszélt arról, amit „fekete pénznek” nevezett.

Állítása szerint ez az ukrán hadsereghez köthető, nem hivatalos forrás, amely felett Volodimir Zelenszkij elnök rendelkezik.

A beszámoló szerint ezeknek az összegeknek nincs hivatalos nyoma, ugyanakkor széles körben használják különböző célokra.

Az interjúban elhangzottak szerint az így kezelt pénzekből finanszírozhatnak katonai és egyéb műveleteket is.

A megszólaló szerint ebből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut a katonáknak, az elégedetlen zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és külföldi szervezeteknek.

Hozzátette: ezek az összegek szerinte rugalmasan felhasználhatók, és „az elnöknek ami fontos, azt így intézik”.

Külön figyelmet kapott az aranykonvoj ügye is . A volt ügynök szerint egy nemrég lefoglalt szállítmány több mint 27 milliárd forint értékű vagyont tartalmazott. Azt állította, hogy a konvoj útvonala nem véletlenül haladt Magyarországon keresztül, mivel szerinte „maradt itt a pénzből”, és ez befolyásolta a szállítás irányát, még akkor is, ha más útvonal rövidebb lett volna.

A férfi azt is állította, hogy a szállítmányt Hennagyij Ivanovics Kuznyecov kísérte, akit az Ukrán Biztonsági Szolgálat egykori befolyásos vezetőjeként írt le. Szerinte az ilyen szállítások gyakran nem hivatalos csatornákon zajlanak, és előfordul, hogy volt katonák vagy titkosszolgálati emberek vesznek részt bennük, nem pedig hivatalos cégek.