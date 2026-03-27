Döbbenetes leleplezés: ezért járt Magyarországon az ukrán aranykonvoj, pontosan tudják, hová utalták a pénzt – Zelenszkijnek lesz mit megmagyaráznia

Nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban.

Orbán Viktor a videóhoz hozzászólásban azt írta, újabb lebukás, esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből, Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra.

A miniszterelnök a felvételen arról beszélt, hogy csütörtökön kiderült,

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben,

vagyis ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát.

„Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek” – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor azt is mondta, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis az „elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra”.

Hozzátette, „azt is tudjuk, hogy a pénzek nagy részét átutalták Amerikába”. A miniszterelnök úgy értékelt, hogy „Zelenszkij elnöknek semmi sem drága. Ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját”. „Magyarországon itt ennek véget vetünk” – jelentette ki Orbán Viktor.

Az ukrán aranykonvoj hatalmas értékű készpénzt és aranyat szállított Magyarországon keresztül

A Világgazdaság is megírta, hogy hatalmas felháborodást keltett az ukrán pénzszállítmány esete, amelyet Magyarországon kapott el a NAV és a TEK. A magyar hatóságok szerint a magyar terrorelhárító egység március 5-én Budapesten megállított két páncélozott pénzszállító járművet, amelyek

40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyrudat szállítottak.

A hatósági akcióban hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket később ki is utasítottak Magyarországról. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajna felé, amikor megállították.