Döbbenetes leleplezés: ezért járt Magyarországon az ukrán aranykonvoj, pontosan tudják, hová utalták a pénzt – Zelenszkijnek lesz mit megmagyaráznia

A kormányfő közölte, hogy nemcsak Nyugatról érkezett pénz Ukrajnába, hanem dollármilliárdok áramlottak vissza Magyarországon keresztül. Orbán Viktor szerint a hatóságok által lefülelt pénzszállítmány csak a jéghegy csúcsa lehet.
VG
2026.03.27., 12:15

Nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban.

Orbán Viktor: nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz / Fotó: Science Photo Library / AFP (Illusztráció)

Orbán Viktor a videóhoz hozzászólásban azt írta, újabb lebukás, esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből, Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra.

A miniszterelnök a felvételen arról beszélt, hogy csütörtökön kiderült, 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben, 

vagyis ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát.

„Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek” – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor azt is mondta, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis az „elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra”.

Hozzátette, „azt is tudjuk, hogy a pénzek nagy részét átutalták Amerikába”. A miniszterelnök úgy értékelt, hogy „Zelenszkij elnöknek semmi sem drága. Ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját”. „Magyarországon itt ennek véget vetünk” – jelentette ki Orbán Viktor. 

Az ukrán aranykonvoj hatalmas értékű készpénzt és aranyat szállított Magyarországon keresztül

A Világgazdaság is megírta, hogy hatalmas felháborodást keltett az ukrán pénzszállítmány esete, amelyet Magyarországon kapott el a NAV és a TEK. A magyar hatóságok szerint a magyar terrorelhárító egység március 5-én Budapesten megállított két páncélozott pénzszállító járművet, amelyek 

40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyrudat szállítottak. 

A hatósági akcióban hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket később ki is utasítottak Magyarországról. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajna felé, amikor megállították.

A kormányfő korábban az ukrán aranykonvoj ügyéről azt mondta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem az országból is hoztak Magyarországra.

Orbán Viktor: meg kell vizsgálni a pénzmozgások összes irányát

Orbán Viktor szerint bejött ide Magyarországra, és itt mozgatták. 

Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk

– mondta

Hozzátette, hogy nemcsak Nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele, „Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – fogalmazott, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik. 

„Meg kell vizsgálni a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett, és innen repülőn vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért?” – mondta.  

„Én kértem egy kimutatást arról, hogy Magyarországon a többi ország irányában milyen pénzmozgások szoktak történni” – mondta. Hozzátette: vizsgálják, hogy a Magyarországon működő bankok mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak ilyen módon. 

„Hát ezek nincsenek köszönőviszonyban egymással. És ez csak egy szállítmány” – mondta. 

Arról is beszélt, hogy még ennél is feltűnőbb az, hogy 

tábornokok irányították az egészet, sőt személyesen kísérték. 

„Tehát itt egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik” – mondta. 

Rogán Antal szerint több olyan körülmény is volt, amely azonnal felkeltette a magyar hatóságok figyelmét. A miniszter szerint az egyik legszembetűnőbb körülmény a szállítás módja volt. 

  • A nemzetközi bankközi gyakorlat szerint nagy összegű készpénzt kizárólag speciális, erre a célra kialakított páncélozott pénzszállító járművekben szoktak mozgatni. 
  • Ezeknél a járműveknél a pénzt tartalmazó rekeszt sem a sofőr, sem a kísérő személyzet nem tudja útközben kinyitni, a hozzáférés csak a kiindulási és a célállomáson, központi kód segítségével lehetséges. 
  • A miniszter szerint az Ukrajnába tartó szállítmányoknál azonban egészen más gyakorlatot alkalmaztak. 
  • A hatalmas értékeket nem ilyen biztonsági járművekkel, hanem egyszerű furgonokkal vitték keresztül Magyarországon. 
  • Ez már önmagában komoly kérdéseket vetett fel a magyar hatóságok számára.

A gyanút tovább erősítette a szállított összegek nagysága is. Rogán Antal elmondása szerint februárban és márciusban annyi készpénz haladt át Magyarországon ilyen módon, mint amennyi a térség más országaiban egy teljes év alatt sem szokott.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
vágóhíd

Borzalmas előélete van ennek a brutális vasbetontömbnek, mégis turisták hadai keresik fel

Magyar vonatkozása is van a különös épületnek.
8 perc
Orbán Viktor

Orbán Viktor gyors döntést ígér: „Azonnal keress, lejövök a színpadról is” – súlyos a helyzet az országban, ezrek maradtak áram és fűtés nélkül

Több ezer lakásban nincs áram, Szombathelyen pedig nyolcezer otthon maradt távhő nélkül. Orbán Viktor jelezte, akár a színpadról is lejön, ha döntést kell hozni.
