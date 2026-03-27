Döbbenetes leleplezés: ezért járt Magyarországon az ukrán aranykonvoj, pontosan tudják, hová utalták a pénzt – Zelenszkijnek lesz mit megmagyaráznia
Nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban.
Orbán Viktor a videóhoz hozzászólásban azt írta, újabb lebukás, esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből, Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra.
A miniszterelnök a felvételen arról beszélt, hogy csütörtökön kiderült,
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben,
vagyis ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát.
„Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek” – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor azt is mondta, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis az „elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra”.
Hozzátette, „azt is tudjuk, hogy a pénzek nagy részét átutalták Amerikába”. A miniszterelnök úgy értékelt, hogy „Zelenszkij elnöknek semmi sem drága. Ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját”. „Magyarországon itt ennek véget vetünk” – jelentette ki Orbán Viktor.
Az ukrán aranykonvoj hatalmas értékű készpénzt és aranyat szállított Magyarországon keresztül
A Világgazdaság is megírta, hogy hatalmas felháborodást keltett az ukrán pénzszállítmány esete, amelyet Magyarországon kapott el a NAV és a TEK. A magyar hatóságok szerint a magyar terrorelhárító egység március 5-én Budapesten megállított két páncélozott pénzszállító járművet, amelyek
40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyrudat szállítottak.
A hatósági akcióban hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket később ki is utasítottak Magyarországról. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajna felé, amikor megállították.
A kormányfő korábban az ukrán aranykonvoj ügyéről azt mondta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem az országból is hoztak Magyarországra.
Orbán Viktor: meg kell vizsgálni a pénzmozgások összes irányát
Orbán Viktor szerint bejött ide Magyarországra, és itt mozgatták.
Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk
– mondta
Hozzátette, hogy nemcsak Nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele, „Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – fogalmazott, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik.
„Meg kell vizsgálni a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett, és innen repülőn vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért?” – mondta.
„Én kértem egy kimutatást arról, hogy Magyarországon a többi ország irányában milyen pénzmozgások szoktak történni” – mondta. Hozzátette: vizsgálják, hogy a Magyarországon működő bankok mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak ilyen módon.
„Hát ezek nincsenek köszönőviszonyban egymással. És ez csak egy szállítmány” – mondta.
Arról is beszélt, hogy még ennél is feltűnőbb az, hogy
tábornokok irányították az egészet, sőt személyesen kísérték.
„Tehát itt egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik” – mondta.
Rogán Antal szerint több olyan körülmény is volt, amely azonnal felkeltette a magyar hatóságok figyelmét. A miniszter szerint az egyik legszembetűnőbb körülmény a szállítás módja volt.
- A nemzetközi bankközi gyakorlat szerint nagy összegű készpénzt kizárólag speciális, erre a célra kialakított páncélozott pénzszállító járművekben szoktak mozgatni.
- Ezeknél a járműveknél a pénzt tartalmazó rekeszt sem a sofőr, sem a kísérő személyzet nem tudja útközben kinyitni, a hozzáférés csak a kiindulási és a célállomáson, központi kód segítségével lehetséges.
- A miniszter szerint az Ukrajnába tartó szállítmányoknál azonban egészen más gyakorlatot alkalmaztak.
- A hatalmas értékeket nem ilyen biztonsági járművekkel, hanem egyszerű furgonokkal vitték keresztül Magyarországon.
- Ez már önmagában komoly kérdéseket vetett fel a magyar hatóságok számára.
A gyanút tovább erősítette a szállított összegek nagysága is. Rogán Antal elmondása szerint februárban és márciusban annyi készpénz haladt át Magyarországon ilyen módon, mint amennyi a térség más országaiban egy teljes év alatt sem szokott.