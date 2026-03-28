Akár a magyarok is megnézhetik a világ egyik legnagyobb hadihajóját: Magyarországtól pár száz km-re köt ki szombat este a USS Gerald Ford

Hamarosan megérkezik Split kikötőjébe a világ valaha épített legnagyobb hadihajója, az USS Gerald Ford amerikai repülőgéphordozó anyahajó, miután két napja a horvát kormány zárt ülésen döntött arról, hogy engedélyezi a hajó belépését a horvát felségvizekre és kikötését is.

Ezért érkezik Splitbe az USS Gerald Ford

Az amerikai anyahajó nem először jár Splitben, hiszen tavaly októberben és 2023 júniusában is járt már a horvát kikötőben – idézi fel a horvát Index. A repülőgéphordozó részt vett az iráni háborúban is, ám tűz ütött ki a fedélzeten, melynek során számos tengerész füstmérgezést szenvedett és mintegy 100 ágy is megsérült.

Az anyahajó a baleset után Krétára hajózott javításokra, onnan indult tovább a horvát kikötő felé.

A USS Gerald Ford már mintegy kilenc hónapja a bevetésen van, korábban a Venezuela elleni műveletekben és a drogcsempész hajók elleni akciókban is részt vett. A 333 méter hosszú hajó 75 repülőgép hordozására képes és a légi személyzetet nem számítva mintegy 4500 tengerész tartózkodik a fedélzeten. Bár hosszra kisebb elődjénél, a 342 méteres USS Enterprise-nál, vízkiszorítása és legénysége nagyobb, ahogy technológiailag is fejlettebb mint a korábbi anyahajó.

A tűzeset mellett még a háború előtt más problémák is gyötörték az óriási anyahajót, amikor a vízvezeték-rendszer hibái miatt hosszú sorok alakultak ki a WC-k előtt is. A hajó vákuumalapú szennyvízgyűjtő és -átemelő rendszerét úgy tervezték, hogy víztakarékos legyen, ám a keskeny csövek és a több mint 4500 fős legénység intenzív használata miatt gyakran előfordulnak eldugulások és szelephibák. Egyetlen meghibásodás is képes egy egész részleg WC-jét használhatatlanná tenni.