Deviza
EUR/HUF390,17 0% USD/HUF338,07 0% GBP/HUF448,43 0% CHF/HUF423,37 0% PLN/HUF90,8 0% RON/HUF76,42 0% CZK/HUF15,86 0% EUR/HUF390,17 0% USD/HUF338,07 0% GBP/HUF448,43 0% CHF/HUF423,37 0% PLN/HUF90,8 0% RON/HUF76,42 0% CZK/HUF15,86 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
iráni konfliktus
Split
USS Gerald R Ford

Akár a magyarok is megnézhetik a világ egyik legnagyobb hadihajóját: Magyarországtól pár száz km-re köt ki szombat este a USS Gerald Ford

A brutális anyahajó régóta bevetésen van, ami után a közelünkben köt ki. A USS Gerald Ford az iráni háborúban is részt vett.
K. B. G.
2026.03.28, 12:02

Hamarosan megérkezik Split kikötőjébe a világ valaha épített legnagyobb hadihajója, az USS Gerald Ford amerikai repülőgéphordozó anyahajó, miután két napja a horvát kormány zárt ülésen döntött arról, hogy engedélyezi a hajó belépését a horvát felségvizekre és kikötését is.

USS Gerald R. Ford undergoes repairs in Crete
A USS Gerald Ford régóta bevetésen van /Fotó: Anadolu via AFP

Ezért érkezik Splitbe az USS Gerald Ford

Az amerikai anyahajó nem először jár Splitben, hiszen tavaly októberben és 2023 júniusában is járt már a horvát kikötőben – idézi fel a horvát Index. A repülőgéphordozó részt vett az iráni háborúban is, ám tűz ütött ki a fedélzeten, melynek során számos tengerész füstmérgezést szenvedett és mintegy 100 ágy is megsérült. 

Az anyahajó a baleset után Krétára hajózott javításokra, onnan indult tovább a horvát kikötő felé.

A USS Gerald Ford már mintegy kilenc hónapja a bevetésen van, korábban a Venezuela elleni műveletekben és a drogcsempész hajók elleni akciókban is részt vett. A 333 méter hosszú hajó 75 repülőgép hordozására képes és a légi személyzetet nem számítva mintegy 4500 tengerész tartózkodik a fedélzeten. Bár hosszra kisebb elődjénél, a 342 méteres USS Enterprise-nál, vízkiszorítása és legénysége nagyobb, ahogy technológiailag is fejlettebb mint a korábbi anyahajó.

A tűzeset mellett még a háború előtt más problémák is gyötörték az óriási anyahajót, amikor a vízvezeték-rendszer hibái miatt hosszú sorok alakultak ki a WC-k előtt is. A hajó vákuumalapú szennyvízgyűjtő és -átemelő rendszerét úgy tervezték, hogy víztakarékos legyen, ám a keskeny csövek és a több mint 4500 fős legénység intenzív használata miatt gyakran előfordulnak eldugulások és szelephibák. Egyetlen meghibásodás is képes egy egész részleg WC-jét használhatatlanná tenni.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
