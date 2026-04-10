Deviza
EUR/HUF374,81 -0,52% USD/HUF319,8 -0,77% GBP/HUF430,29 -0,56% CHF/HUF405,02 -0,61% PLN/HUF88,25 -0,54% RON/HUF73,65 -0,46% CZK/HUF15,38 -0,49% EUR/HUF374,81 -0,52% USD/HUF319,8 -0,77% GBP/HUF430,29 -0,56% CHF/HUF405,02 -0,61% PLN/HUF88,25 -0,54% RON/HUF73,65 -0,46% CZK/HUF15,38 -0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 888,2 +3,79% MTELEKOM2 338 +4,84% MOL4 056 +1,2% OTP41 290 +5,87% RICHTER12 800 +3,23% OPUS430 0% ANY7 300 +1,39% AUTOWALLIS155 +4,03% WABERERS4 710 +0,43% BUMIX8 930,94 +0,54% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 761,73 +2,24% BUX132 888,2 +3,79% MTELEKOM2 338 +4,84% MOL4 056 +1,2% OTP41 290 +5,87% RICHTER12 800 +3,23% OPUS430 0% ANY7 300 +1,39% AUTOWALLIS155 +4,03% WABERERS4 710 +0,43% BUMIX8 930,94 +0,54% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 761,73 +2,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026
Tisza Párt
Fidesz
országgyűlési választás

Nem akárki mondta ki: a Fidesz vezet, a Tisza pedig nem tud majd kormányt alakítani

A kampány hajrájában készült friss közvélemény-kutatás szerint továbbra is a Fidesz vezet a Tisza Párt előtt. A felmérés alapján a Fidesz stabil előnyt épített ki, miközben a Tisza a jelenlegi támogatottságával nem tudna kormányt alakítani.
VG
2026.04.10, 16:34
Frissítve: 2026.04.10, 16:49

Egy, a választási kampány hajrájában közzétett friss közvélemény-kutatás szerint továbbra is a Fidesz áll az élen, és az adatok alapján a jelenlegi erőviszonyok mellett a Tisza Párt nem tudna kormányt alakítani. Az amerikai McLaughlin & Associates ezerfős, személyes interjúkon alapuló felmérése 42,6 százalékos támogatottságot mért a kormánypártnak, míg a Tisza 37,3 százalékon áll a választás előtti napokban.

Fotó: Molnár Edvárd

A kutatás a politikailag aktív népesség körében készült, hivatásos kérdezőbiztosok bevonásával, és április 7-én zárult le – írja az Index. A felmérés szerint a további pártok jóval kisebb arányban szerepelnek: 

  • a Mi Hazánk 7 százalékot, 
  • a Demokratikus Koalíció 4,3 százalékot, 
  • a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,1 százalékot ér el, 
  • míg az egyéb pártok összesen 0,6 százalékon állnak. 
  • A választók 2,4 százaléka még bizonytalan
  • 3,7 százalék pedig nem tervez részt venni a szavazáson.

A kutatócég vezetője, John McLaughlin kiemelte, hogy a felmérés 95 százalékos konfidenciaszint mellett plusz-mínusz 3,1 százalékos hibahatárral értelmezhető, és mintavétele tükrözi a választásokon jellemzően részt vevő szavazók demográfiai és földrajzi összetételét.

A kutatás személyes interjúkra épült, ami lehetővé tette olyan választók elérését is, akik telefonos megkeresések esetén kevésbé válaszolnak. A kutatók szerint különösen a Fidesz szavazói körében volt magasabb a válaszmegtagadás aránya, így a személyes adatfelvétel segített az úgynevezett rejtett szavazók bevonásában.

Az amerikai elemző szerint nem lesz Tisza-kétharmad

Az eredmények alapján a Fidesz támogatottsága stabil a jobboldali szavazók körében, ahol mintegy 80 százalékuk a kormánypártot támogatja. A Tisza Párt elsősorban a baloldali szavazók között erős, ahol 69 százalékos támogatottságot ér el, míg a politikai középben 46 százalékon áll. A felmérés értelmezése szerint 

a választási rendszer sajátosságai miatt a második helyen álló Tisza Párt a mért támogatottsággal nem tud elegendő felhatalmazást szerezni a kormányalakításhoz. 

A kutatás arra is rámutatott, hogy a Mi Hazánk szavazóinak 84 százaléka nem támogatja a Tisza vezetőjét, ami korlátozza az átszavazás lehetőségét. A személyes megítélés tekintetében a felmérés szerint Magyar Pétert a válaszadók 40 százaléka látja pozitívan, míg 52 százalék inkább negatívan vélekedik róla.

A kutatás alapján három párt parlamentbe jutása valószínűsíthető, ugyanakkor kormányalakításra az adatok szerint várhatóan csak a Fidesz lesz képes.

A kutatócég korábbi, február végi felmérése is hasonló trendet mutatott: 

  • akkor a válaszadók 69 százaléka elutasította, hogy Ukrajna leállítsa a Barátság kőolajvezeték működését Magyarország felé, 
  • miközben a Fidesz akkor is mintegy 6 százalékpontos előnnyel rendelkezett.

A kampány hajrájában Orbán Viktor is megszólalt: egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország a háború kitörése óta válságkezelő üzemmódban működik, és ez az állapot akár 2027-ig is fennmaradhat. A választások kimenetelét illetően ugyanakkor derűlátóan nyilatkozott, és úgy fogalmazott: „Sok pezsgőt fogunk inni.”

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
