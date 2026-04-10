Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán Viktor
bejelentés

Rendkívüli: Orbán Viktor megtette a bejelentését péntek reggel a Facebookon – most mindenki ezt figyeli

A kormányfő Üzenetet minden magyarnak címmel tett közzé videót, amelyben a vasárnapi választás tétjéről beszélt. Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt évek eredményei veszélybe kerülhetnek.
VG
2026.04.10., 07:30

„Üzenet minden magyarnak” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebook-oldalára.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktort megtette a bejelentését péntek reggel / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A miniszterelnök csütörtök este ígérte, hogy másnap reggel fontos üzenetet tesz közzé a Facebook-oldalán. 

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy vasárnap az ország sorsot választ magának. Emlékeztetett, hogy 16 év alatt egy stabil és biztonságos hazát építettek. 

„Hazaküldtük az IMF-et. Megadóztattuk a bankokat és a multikat, és így megszüntettük Magyarország kiszolgáltatottságát. Egymillió új munkahelyet teremtettünk, pedig mindenfelől mosolyogtak. amikor ezt vállaltuk. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat” – emlékeztetett Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy a minimálbér emelésével a bérek a négyszeresével nőttek meg, bevezették a rezsicsökkentést és megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól. 

„Kerítést építettünk és megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. És képesek voltunk, ha kellett, Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra. Ezek mind a mi közösen elért eredményeink” – fogalmazott. A kormányfő szerint azonban az a veszély fenyeget, hogy „mindazt, amit együtt felépítettünk, elveszíthetjük”. 

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy 

ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. Erőszakkal fenyegetik a híveinket és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. 

Hozzátette, hogy szervezett kísérlet lát arra, hogy káosszal, nyomással, és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. 

„Tisztelt honfitársaim! Ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni” – jelentette ki.

Csütörtökön is országjáráson vett rész a kormányfő: Debrecent az ország egyik legfontosabb ipari központjaként méltatta. 

Orbán Viktor szerint a város fejlődése évtizedekre biztosíthatja a megélhetést a helyiek számára. Hozzátette, hogy a következő évek legfontosabb kérdése az lesz, hogyan lehet megvédeni a magyar háztartások jövedelmét és az alacsony energiaárakat. Három olyan gazdasági kockázatot azonosított, amelyek szerinte közvetlenül veszélyeztetik a családok pénzügyi helyzetét.

üzenet

Rendkívüli: Orbán Viktor megtette a bejelentését péntek reggel a Facebookon – most mindenki ezt figyeli

A kormányfő Üzenetet minden magyarnak címmel tett közzé videót, amelyben a vasárnapi választás tétjéről beszélt. Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt évek eredményei veszélybe kerülhetnek.
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu