Rendkívüli: Orbán Viktor megtette a bejelentését péntek reggel a Facebookon – most mindenki ezt figyeli

„Üzenet minden magyarnak” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebook-oldalára.

Orbán Viktort megtette a bejelentését péntek reggel / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A miniszterelnök csütörtök este ígérte, hogy másnap reggel fontos üzenetet tesz közzé a Facebook-oldalán.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy vasárnap az ország sorsot választ magának. Emlékeztetett, hogy 16 év alatt egy stabil és biztonságos hazát építettek.

„Hazaküldtük az IMF-et. Megadóztattuk a bankokat és a multikat, és így megszüntettük Magyarország kiszolgáltatottságát. Egymillió új munkahelyet teremtettünk, pedig mindenfelől mosolyogtak. amikor ezt vállaltuk. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat” – emlékeztetett Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy a minimálbér emelésével a bérek a négyszeresével nőttek meg, bevezették a rezsicsökkentést és megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól.

„Kerítést építettünk és megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. És képesek voltunk, ha kellett, Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra. Ezek mind a mi közösen elért eredményeink” – fogalmazott. A kormányfő szerint azonban az a veszély fenyeget, hogy „mindazt, amit együtt felépítettünk, elveszíthetjük”.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy

ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. Erőszakkal fenyegetik a híveinket és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt.

Hozzátette, hogy szervezett kísérlet lát arra, hogy káosszal, nyomással, és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.

„Tisztelt honfitársaim! Ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni” – jelentette ki.

Csütörtökön is országjáráson vett rész a kormányfő: Debrecent az ország egyik legfontosabb ipari központjaként méltatta.

Orbán Viktor szerint a város fejlődése évtizedekre biztosíthatja a megélhetést a helyiek számára. Hozzátette, hogy a következő évek legfontosabb kérdése az lesz, hogyan lehet megvédeni a magyar háztartások jövedelmét és az alacsony energiaárakat. Három olyan gazdasági kockázatot azonosított, amelyek szerinte közvetlenül veszélyeztetik a családok pénzügyi helyzetét.