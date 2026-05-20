Megkezdődött a beígért tisztogatás: Kármán András pénzügyminiszter felmentette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi posztjáról Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot szerdán. A felmentést a tárcavezető a Facebook-oldalán jelentette be.

Indul a tisztogatás: a Tisza-kormány kirúgta az állami csúcsvezetőt, egy másikat Tarr Zoltánnál jelentettek fel – „Szemenszedett hazugság” / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Tájékoztatása szerint a tábornok feladatkörét a felmentés időpontjában a hivatal Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója, Domokos Ferenc dandártábornok veszi át, biztosítva a szakterület folytonos és fennakadásmentes működését.

Ókovács Szilvesztert is betámadták

A Magyar Állami Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldöttgyűlése a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől szerdán nyílt levélben. Ókovács Szilveszter visszautasította a vádakat, és közölte: kész együttműködni a tevékenységét érintő esetleges vizsgálatok lefolytatásában.

A szervezet azzal indokolta kérését Tarr Zoltánhoz, hogy az Operaházban hosszú évek óta személyes indíttatású,

minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak Ókovács Szilveszter „kifejezett személyes döntései alapján”.

Közölték: a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korrepetitor munkaviszonyban történő foglalkoztatását, és ezeket az európai és a magyarországi hagyományoktól egyaránt idegen intézkedéseket rendre a gazdasági célszerűségre, valamint csoportos létszámleépítésre hivatkozva hozta meg.

Magyarországon az Operaház jelentette a felsorolt előadóművészeti tevékenységek képviselőinek gyakorlatilag egyetlen tényleges foglalkoztatási helyszínét - tették hozzá.

A főigazgató „megszüntette a főrendező és más vezető előadóművészeti ágak munkaügyi pozícióit, felszámolva saját szakmai munkájának minden belső és külső kontrollját”, amivel „megteremtette az intézmény szakmai döntéseinek szubjektív alapját”.

A főigazgató semmilyen együttműködést nem alakított ki a magyar zene- és táncművészet egyetemeivel, éppen ellenkezőleg, foglalkoztatáspolitikájában az ott végzők rendszeresen hátrányt szenvedtek

– írták.