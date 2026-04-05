Micsoda véletlenek vannak: Magyar Péter lengyel testvérpártja ugyanazzal a képtelenséggel állt elő, mint amivel Tisza Magyarországon

Heves eszmecsere bontakozott ki két lengyel politikus között, miután a kormánypárti Pawel Blizniuk azt állította, hogy a Jog és Igazságosság katonákat akar küldeni az iráni háborúba. Az eset nem véletlenül ismerős, Donald Tusk lengyel miniszterelnök hazai szövetségese ugyanezzel az abszurd ötlettel támadja a kormányt.
Járdi Roland
2026.04.05, 17:58
Frissítve: 2026.04.05, 19:51

Heves vita alakult ki egy lengyel tévécsatorna műsorában vasárnap reggel két politikus között, az összecsapás oka a lengyel katonák Perzsa-öbölbe küldésének ötlete volt.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányzó Polgári Platform képviselője, Pawel Blizniuk kritizálta Donald Trump amerikiai elnököt, amiért az papírtigrisnek nevezte a NATO-t, egyúttal bírálta a Jog és Igazságosságot is – számol be róla a Do Rzeczy.

„És megtapsolták, és olyan érzésem van, hogy még mindig meg akarják tapsolni” – jelentette ki a Pawel Blizniuk, aki egy pillanat múlva hozzátette, hogy a PiS „csapatokat akar küldeni a Perzsa-öbölbe”.

A stúdióban jelen lévő Jacek Sasin ekkor hevesen tiltakozott, és biztosította őket, hogy a PiS-nek nincsenek ilyen tervei. 

Most hülyeségeket beszéltek, ma ünnepnap van, bejöttök a stúdióba, és hazudtok

– jelentette ki. Beata Kempa, a Lengyel Köztársaság elnökének tanácsadója szintén azt nyilatkozta, hogy Karol Nawrockinak nincsenek ilyen tervei. Kempa rámutatott, hogy az elnök többször is kijelentette, hogy „nem járul hozzá a lengyel katonák semmilyen beavatkozásához” a Közel-Keleten.

A lengyel közvélemény határozottan ellenzi a lengyel katonák közel-keleti misszióját. A Rzeczpospolita megbízásából készült IBRiS-felmérés a következő kérdést tette fel: „Részt kellene-e venniük a lengyel katonáknak a közel-keleti konfliktusban, ha az Egyesült Államok erre kéri őket?” A válaszadók 84,7 százaléka ellenezte egy ilyen döntést, ebből 61,4 százaléknyian a „határozottan nem”, míg 23,3 százaléknyian a „valószínűleg nem” választ jelölték meg.

Ugyanezzel támad a Tisza Párt

A vita nem véletlenül ismerős, Donald Tusk miniszterelnök magyarországi testvérpártja, a Tisza Párt ugyancsak ezzel támadja a kormányt. Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi uniós csúcs szünetében egyszerűen marhaságnak nevezte az ötletet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
