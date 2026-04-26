Deviza
EUR/HUF366,7 +0,59% USD/HUF312,79 +0,56% GBP/HUF422,12 +0,3% CHF/HUF397,3 +0,28% PLN/HUF86,45 +0,57% RON/HUF72,06 +0,56% CZK/HUF15,05 +0,56% EUR/HUF366,7 +0,59% USD/HUF312,79 +0,56% GBP/HUF422,12 +0,3% CHF/HUF397,3 +0,28% PLN/HUF86,45 +0,57% RON/HUF72,06 +0,56% CZK/HUF15,05 +0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
logisztika
olajfinomító

Ez már minden orosznak fájni fog, az ukránok csapást mértek az egyik legnagyobb olajfinomítóra

Az éjjel ismét orosz energetikai létesítményeket támadtak az ukránok. A célpont ezúttal az egyik legnagyobb orosz olajfinomító volt.
VG
2026.04.26, 09:47
Frissítve: 2026.04.26, 10:44

Április 26-án éjjel drónok csapást mértek Jaroszlavl városára, Oroszországban. Az OSINT csatornák jelentése szerint a YANOS jaroszlavli olajfinomítót támadták meg – írja az ukrán Zn.ua. Az orosz olajfinomító az öt legnagyobb ilyen létesítmény közé tartozik Oroszországban. 

Gazpromnyeft benzinkút orosz olajfinomító
Sorok egy moszkvai benzinkútnál – újabb orosz olajfinomító szenvedett el súlyos csapást / Fotó: AFP

A helyi lakosok több mint 15 hangos robbanást hallottak. A támadások helyszínén nagy tűz ütött ki. A helyi hatóságok egyelőre nem kommentálták a támadást.

Az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót támadták

A Jaroszlavli Olajfinomító, hivatalos nevén Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez, röviden YANOS, Észak-Oroszország legnagyobb olajfinomítója, és az ország öt legnagyobb finomítójának egyike – ha a kapacitásokat nézzük, körülbelül évi 15 millió tonna nyersolajat dolgoz fel. 

Ez a létesítmény különösen fontos az orosz katonai logisztika és ipar számára, mivel 

  • repülőgép-üzemanyagot, 
  • kiváló minőségű kenőanyagokat és 
  • egyéb, a repüléshez és a nehézgépekhez szükséges kőolajtermékeket gyárt.

Jaroszlavl városa és az ukrán határ között körülbelül 800 km a távolság. A csapás illeszkedik abba a sorozatba, amelynek során az ukránok az orosz olajfinomítókat támadják; a belföldi ellátást próbálják meg ellehetetleníteni. A közelmúltban, április 20-án, hétfőn este az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú drónokat vetett be, és 

  • ismételt csapásokat mért a Krasznodari területen, a Tuapsze városában található olajfinomítóra, amely több mint 460 kilométerre található a frontvonaltól. 
  • Ugyanekkor a megszállt Krímben megtámadták a Gvardijska olajterminált és a 775-ös és 1171-es projektek nagy partraszálló hajóit Szevasztopolban.

Fekete felhők tartottak Európa felé – ökológiai katasztrófa fenyeget

A tuapszei olajfinomító napokig égett, vastagon beborította a korom az utcákat és házakat. A hivatalos szervek késve reagáltak az ökológiai katasztrófára, a lakók szerint már elviselhetetlen a helyzet.
A levegőben a mérgező anyagok koncentrációja többszörösen meghaladta a határértéket. A lakók fulladásról és „fekete esőről” beszélnek, a hatóságok azonban csak napokkal később ismerték el a szennyezést, amely brutális ökológiai katasztrófához vezethet.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes online csatornák már olyan történelmi katasztrófákhoz hasonlították az eseményeket, mint a csernobili katasztrófa vagy a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák. Hivatalosan azonban semmilyen nukleáris veszélyt vagy radioaktív szennyezést nem jelentettek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu