Már szavaznak: rekordszámú magyar dönt a választásról – mutatjuk, hol nyíltak meg az urnák az Egyesült Államokban
Helyi idő szerint szombat reggel megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein az országgyűlési választás. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen – négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt.
Az amerikai kontinensen Magyarországhoz hasonlóan helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. A külképviseleteken azok a magyar állampolgárok adhatják le voksukat, akiknek van magyarországi lakhelyük, a választás napján külföldön tartózkodnak, valamint április 2-ig bekerültek a külképviseleti névjegyzékbe, és jelezték, hogy mely városban kívánnak szavazni.
Fokozatosan nyílnak a szavazóhelyiségek az amerikai kontinensen
Az első szavazóhelyiségek Argentínában (Buenos Aires), Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo) és Uruguayban (Montevideo) nyíltak meg közép-európai idő szerint 11-kor.
Egy órával később nyílik meg a szavazókör Chilében (Santiago de Chile), a kanadai Ottawában, Montrealban és Torontóban, az egyesült államokbeli Washingtonban, New Yorkban és Miamiban, valamint Kuba fővárosában, Havannában.
További egy óra múlva kezdődik a szavazás az egyesült államokbeli Chicagóban és Houstonban, Quitóban (Ecuador), Bogotában (Kolumbia), Mexikóvárosban, Panamavárosban (Panama), valamint Limában (Peru).
A voksolás a nyugati parton – az egyesült államokbeli Los Angelesben és San Franciscóban, valamint a kanadai Vancouverben – közép-európai idő szerint szombaton 15 órakor kezdődik.
Az országgyűlési választás szavazatait itthon számolják
Az amerikai kontinensen a regisztrációk alapján a legtöbben, 1432-en New Yorkban szavazhatnak, Miamiban 699-en, Los Angelesben 542-en, Washingtonban 520-an, Torontóban pedig 496-an.
A külképviseleteken
a diplomáciai képviselet és a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai a külképviseleti választási iroda tagjai.
A szavazás befejezése után a külképviseleteken leadott voksokat a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállítják legkésőbb április 16-ig, ahol az urnák beérkezése után választókerületek szerint szétválogatják a szavazatokat.
Vasárnap a magyarországi szavazáson minden egyéni választókerületben egy szavazókörben nem számlálják meg a szavazatokat, az ottani urnák lezárva maradnak. Hat nappal később, április 18-án bontják fel azokat, és a tartalmukhoz hozzákeverik a külképviseleteken, illetve átjelentkezéssel szavazók voksait. Így állapítják meg a szavazókör eredményét, és csak
ezt követően lehet majd megállapítani a parlamenti választás végleges eredményét.
Az első, előzetes eredményeket azonban az NVI – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül elkezdi közölni.