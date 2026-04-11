Már szavaznak: rekordszámú magyar dönt a választásról – mutatjuk, hol nyíltak meg az urnák az Egyesült Államokban

Helyi idő szerint szombat reggel megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein az országgyűlési választás. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen – négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt.

Az amerikai kontinensen már megkezdődött az országgyűlési választás / Fotó: AFP

Az amerikai kontinensen Magyarországhoz hasonlóan helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. A külképviseleteken azok a magyar állampolgárok adhatják le voksukat, akiknek van magyarországi lakhelyük, a választás napján külföldön tartózkodnak, valamint április 2-ig bekerültek a külképviseleti névjegyzékbe, és jelezték, hogy mely városban kívánnak szavazni.

Fokozatosan nyílnak a szavazóhelyiségek az amerikai kontinensen

Az első szavazóhelyiségek Argentínában (Buenos Aires), Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo) és Uruguayban (Montevideo) nyíltak meg közép-európai idő szerint 11-kor.

Egy órával később nyílik meg a szavazókör Chilében (Santiago de Chile), a kanadai Ottawában, Montrealban és Torontóban, az egyesült államokbeli Washingtonban, New Yorkban és Miamiban, valamint Kuba fővárosában, Havannában.

További egy óra múlva kezdődik a szavazás az egyesült államokbeli Chicagóban és Houstonban, Quitóban (Ecuador), Bogotában (Kolumbia), Mexikóvárosban, Panamavárosban (Panama), valamint Limában (Peru).

A voksolás a nyugati parton – az egyesült államokbeli Los Angelesben és San Franciscóban, valamint a kanadai Vancouverben – közép-európai idő szerint szombaton 15 órakor kezdődik.

Az országgyűlési választás szavazatait itthon számolják

Az amerikai kontinensen a regisztrációk alapján a legtöbben, 1432-en New Yorkban szavazhatnak, Miamiban 699-en, Los Angelesben 542-en, Washingtonban 520-an, Torontóban pedig 496-an.

Fotó: NurPhoto via AFP

A külképviseleteken

a diplomáciai képviselet és a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai a külképviseleti választási iroda tagjai.

A szavazás befejezése után a külképviseleteken leadott voksokat a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállítják legkésőbb április 16-ig, ahol az urnák beérkezése után választókerületek szerint szétválogatják a szavazatokat.