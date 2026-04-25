Lőparanccsal szálltak fel a Eurofighter vadászok: megrémültek a románok – evakuálják a lakosságot
A románok ízelítőt kaptak belőle, mit élnek el éles dróntámadások idején az ukránok és az oroszok. Galac környékén evakuálják a lakosságot, miután egy feltehetőleg robbanótöltetet szállító orosz drón itt zuhant le az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során. A védelmi minisztérium közleményében elítélte a Fekete-tenger térségének biztonságát veszélyeztető orosz dróntámadásokat. Oana Toiu külügyminiszter azonnal bekérette a bukaresti orosz nagykövetet.
A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat a délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében a román katasztrófavédelem (IGSU) közlése szerint.
Lőparancsot kaptak a Eurofighterek, Románia evakuál
Áldozatok nincsenek, de veszély igen – szombaton reggel az MTI jelentése szerint kétszáztizenhét embert evakuáltak. Szirénáznak a mentők is: a kimentettek közül 11 embert egészségi problémáik miatt mentőautóval vittek el.
A környéken biztonsági okból a gázszolgáltatás is szünetel , ez több mint ötszáz fogyasztót érint. A drónbaleset miatt végül összesen 535 embernek kellett elhagynia otthonát, ebből 220-at a baleset helyszínének 200 négyzetméteres körzetében evakuáltak, a többit az elszállított dróntörmelék szállítási útvonala mentén.
Galaci lakosok fél háromkor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban ismeretlen tárgy vagy tárgyak zuhantak le. A rendőrök és katonák szétszórtan dróntörmelékeket találtak - közölte a védelmi tárca.
A közlemény szerint a légierő radarjai szombatra virradóra észleltek orosz drónokat a román légtér közelében, a Dunától északra.
Emiatt a helyszínre vezényelték a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét: ezek hajnali 2 órakor szálltak fel a feteştii légibázisról.
A spanyolországi Torrejón légiközpont elrendelte két brit Eurofighter Typhoon vadászgép felszállását a megerősített légtérrendészeti harci szolgálat keretében a borceai 86. légibázisról. A földi légvédelmi rendszereket tüzelési készültségbe helyezték
– írta a közlemény az Adevarul jelentése szerint.
A pilóták engedélyt kaptak a célpont leküzdésére, de az folyamatosan ukrán légtérben tartózkodott, ezért nem nyithattak rá tüzet.
– írta a lap.
A földi radarok összesen 15 drónt követtek nyomon az ukrán légtérben, amelyek a Reni település térségében merülésbe kezdtek, majd eltűntek a radarokról, ezt követően robbanásokról érkeztek jelentések ukrán területről. Az egyik drón alacsony magasságon tovább repült a Brateș-tó felett, és egy lakóingatlanhoz tartozó műhelybe, valamint egy közterületen álló villanyoszlopba csapódott.
A Tulcea megyei Grindu és Isaccea települések lakosságát mobiltelefonokra küldött riasztással figyelmeztették a veszélyre.
Elítélik Oroszországot
A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz dróntámadásokat, mert azok veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.
A külügyminisztérium megerősítette: olyan orosz drón zuhant le, amelyet Oroszország az ukrán polgári infrastruktúra támadására használ. A közlemény szerint Oroszország "újabb felelőtlen cselekedetével" megsértette Románia légterét, és veszélyezteti lakosságának biztonságát. Ez "felelőtlen és provokatív cselekedet", amely sérti a nemzetközi jog alapelveit - szögezte le.
Ilie Bolojan miniszterelnök – akinek kormánya épp most szakadt szét – maga is elítélte a galaci drónbalesetet. Facebook-oldalán azt írta: a román légtér Oroszország általi ismételt megsértése "felelőtlen cselekedet és a nemzetközi jog súlyos megsértése".
Fenntartás nélkül elítélem, és határozottan felszólítom Oroszországot, hogy azonnal hagyjon fel az ilyen akciókkal
– fogalmazott bejegyzésében.
Radu Miruta védelmi miniszter azt adta tudtul: a motor jellemzői alapján egy orosz gyártmányú, Gerany 2 típusú kamikaze drón zuhant le. A drón elszakadt az ukrán polgári infrastruktúrát támadó rajtól, és belépett a román légtérbe. A drón mintegy négy percig alacsonyan repült, és 15 kilométert tudott megtenni, mielőtt lezuhant - írta a Facebookon.
Orosz dróntámadás: felrobbantják a darabokat
A katasztrófavédelem kora délután megerősítette, hogy a dróntörmelékek között van robbanószer, és közölte hogy a hatóságok biztonságos helyre szállították a darabokat, és ellenőrzött körülmények között felrobbantják. Az evakuált lakosok pedig visszatérhetnek otthonukba.
A drónmaradványokat a több mint 217 ezer lakosú Galac melletti Brates-tó környékén semmisítik meg.