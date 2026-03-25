NATO-ország erőművét érte dróntalálat – elképesztő módon tálalták, vésztanácskozást tartanak

Lángokban áll Oroszország egyik legfontosabb olajközpontja, ez a hír került a világcímlapokra szerda délelőtt, háttérbe szorítva egy másik ezzel szorosan összefüggő eseményt. A balti országok sajtója azonban nem tehette meg, hogy ne számoljon be róla: nem csak az orosz Uszty-Luga kikötőt érte találat, drónok Észtország és Lettország légterébe is berepültek, sőt egy erőművet találat is ért. Berepülés, károk az orosz–ukrán háború kapcsán estek korábban is NATO-tagországokban, ez azonban az első eset, hogy energialétesítményt ért találat. Hogyan tálalja a helyi politika és sajtó az incidenst, önmagában is érdekes.

Ukrán drón találhatta el a NATO-tag erőművét – a kormányfő vésztanácskozást hívott össze, de a lapjelentésekből előre tudjuk, ki a hibás: nem Kijev

A nagy kép: miközben Moszkva olajbevételei négy éve nem voltak ilyen magasak – hiába a nyugati szankciók és a Magyarország elleni ukrán gáz- és olajblokád –, Kijev az utóbbi év legnagyobb légitámadását intézte Oroszország legnagyobb balti-tengeri olajkikötője ellen.

Uszty-Lugából a múlt hónapban napi 450 ezer hordó indult el a múlt hónapban, azóta talán még több is, az okozott károk azonban nem okoztak különösebb aggodalmat külföldön: a Brent olaj ára még esett is majd 5 százalékot, 100 dollár alá, mert a világ nem a kelet-európai marakodásra figyel, hanem a hírekre, amelyek szerint Washington igyekszik lezárni az iráni konfliktust.

Európa nem teheti meg, hogy nem figyel, már csak azért sem, mert jövőjét Ukrajnára tette fel, ezúttal pedig azért sem, mert a balti országok hatósági közlése szerint több drón lépett be Észtország és Lettország légterébe Oroszország felől szerda reggel. Ezzel vezeti be cikkét a Bloomberg, történt azonban egyéb is.

A visszafogottság a helyi lapokra is jellemző – illetve egy különös fajtája.

Az oroszok már a kéménynél vannak... vagy nem is az oroszok?

A legnagyobb észt hírportál, a Delfi már főhelyen hozott cikkének címében is jelenti, hogy „egy Oroszország légteréből érkező drón eltalálta az auverei erőmű kéményét”.

Aki a címnél befejezi az olvasást, „ejnye no, az oroszok már az észteket is lövik” gondolattal, az komoly hibát követ el. Lényeges információkról marad le.

Ez Oroszország teljes körű agressziós háborújának a hatása. Feltételezhetjük, hogy további ilyen incidenseket is fogunk látni

– idézik Margo Pallosont, az észt biztonsági rendőrség főigazgatóját. Megtudjuk azt is, hogy az észt kormány szerda reggel rendkívüli ülést tart.