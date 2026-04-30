Elkezdték levadászni az ukrán férfiakat az unió területén, a frontra küldik őket: „Eldobott egy cigicsikket, azonnal kitoloncolták”

A közösségi médiában terjedő beszámolók szerint egyre több ukrán férfit toloncolnak ki Lengyelországból adminisztratív okok miatt, majd Ukrajnában mozgósítják őket. A már lejárt vagy rendezetlen okmányok is elegendők lehetnek ahhoz, hogy az ukránokat őrizetbe vegyék, a határra vigyék, majd az orosz–ukrán háború frontján találják magukat. A családjukat pedig erről nem is tájékoztatják.
Németh Anita
2026.04.30, 07:52
Frissítve: 2026.04.30, 10:14

Megnőtt a Lengyelországból kitoloncolt férfiak száma, majd az ukrán fegyveres erőkbe való mozgósításuk száma – írja a CTPAHA.ua. arra hivatkozva, hogy a közösségi médiában egyre több ukrán számol be erről. 

„Menekülünk Varsóból, Lengyelországból, mert ha itt ülsz, és azt hiszed, hogy ez téged nem fog érinteni, akkor tévedsz: ma már hárman mentek át a határon. Kitalálod, miért? Eldobtak egy cigarettacsikket egy buszmegállóban. Egy rendőr odament hozzá egy egyszerű okmányellenőrzésre, de kiderült, hogy illegálisan tartózkodott ott, mert még nem frissítette az okmányait. A PESEL-jét bevonták, mert több mint 30 napja nem érvényes. Szóval hová kell mennie? Természetesen azonnal a rohamosztagosokhoz. Szóval elmentem egy melegebb helyre, ahol pálmafák és banánok vannak” – mondta egy fiatalember. A PESEL egy 11 jegyű személyi azonosító szám Lengyelországban, amely kötelező a tartózkodáshoz, a munkavégzéshez, az egészségügyi ellátáshoz és a szociális támogatáshoz.

A lap idézett egy másik megszólalót is, aki szerint a legforróbb téma az ukránok kitoloncolása. A megszólaló azért panaszkodott, hogy az ukránokat kitoloncolják, ha megtagadták tőlük az ideiglenes tartózkodási engedélyt, vagy ha lejárt a Lengyelországból való kilépésre megadott idő. 

Rávilágított, hogy 

az ukránoknak nem kell ahhoz megszegniük a törvényt, hogy megbilincseljék és elvigyék őket a határra. Aztán a feleség már hiába telefonál, nem találja a férjét, mert az már Ukrajnában van. 

„Szóval most, ha nincsenek érvényes okmányaid, ki vagy téve a kitoloncolás veszélyének” – zárta sorait. 

Lengyelország egy tollvonással megszüntette az ukránok segélyrendszerét

Mint lapunk beszámolt róla, Karol Nawrocki lengyel elnök februárban aláírta azt a törvényt, mely fokozatosan megszünteti a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását rendező egyszerűsített eljárást, és más országok állampolgáraira is vonatkozó elvek szerint kezeli az ukránokat. Tartózkodási engedélyüket meghosszabbítják, de 2027 márciusáig újat kell kérvényezniük, már az általános szabályok alapján.

A korábbi különleges segítségnyújtási törvény egyszerűsítette az Ukrajnából a háború elől menekülők tartózkodását, munkavállalását, a szociális juttatásokhoz és az oktatáshoz való hozzáférését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
