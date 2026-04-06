Súlyos járványok az ukrán kiképzőközpontokban: százak kerülnek kórházba, embertelenek a körülmények

A toborzás hiányosságai miatt már eleve legyengülten érkeznek a katonák, súlyos járványok terjednek, gyakori a tüdőgyulladás. Az ukrán kiképzőközpontok állapotára a katonai ombudsman hívta fel a figyelmet.
VG
2026.04.06, 11:41
Frissítve: 2026.04.06, 11:50

Tömeges megbetegedések és súlyos orvoshiány sújtja az ukrán kiképzőközpontokat – erre hívta fel a figyelmet Olha Resetilova katonai ombudsman.

Ukrán kiképzőközpontok: tragikus állapotok uralkodnak, tombolnak a járványok / Fotó: AFP

A beszámoló szerint egyes központokból több száz katonát kellett kórházba szállítani tüdőgyulladásos szövődmények miatt. A probléma különösen télen volt súlyos: decemberben egyetlen kiképzőközpontból is százakat vittek kórházba. Mindeközben az egészségügyi ellátás rendkívül hiányos, előfordult, hogy egy hatalmas létesítményben mindössze három orvos dolgozott, miközben a többi szakembert más feladatokra vezényelték át.

Ukrán kiképzőközpontok – már eleve legyengülten érkeznek a besorozottak

Resetilova szerint a helyzet gyökere részben abban keresendő, hogy 

a mozgósítottak már eleve legyengült állapotban érkeznek a kiképzésre, miután hosszabb ideig nem megfelelő körülmények között tartózkodnak a toborzóközpontokban.

Az egészségi állapot romlása így gyakran már az alapkiképzés előtt megkezdődik. A zárt körülmények és a zsúfoltság tovább rontják a helyzetet: a fertőzések gyorsan terjednek a katonák között. Ugyanakkor a kiképzőközpontok sokszor vonakodnak kórházba küldeni a betegeket, mivel attól tartanak, hogy a katonák egy része a kórházból megszökik. Az ombudsman példaként említett egy esetet is, amikor beavatkozásuk után kórházba szállítottak ugyan egy beteget, de az később elhagyta az intézményt.

Tragikus esetek

A médiában korábban már beszámoltak tragikus esetekről is: az egyik roham­ezred több katonája tüdőgyulladás következtében vesztette életét. Az ombudsman ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez az egység nem számít kirívó esetnek, más helyeken is vannak hasonló problémák.

A hatóságok jelenleg részletes vizsgálatot folytatnak: szinte percről percre rekonstruálják az elhunyt katonák utolsó napjait, az ellátás körülményeit és a kórházba kerülésük állapotát. Az eredményekről a katonai vezetést is tájékoztatni fogják.

Ezek alapján nem csoda, hogy a mozgósítás tragikus állapotban van. Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője nemrég kijelentette, hogy 

az emberek tévét néznek, interneteznek, Telegramot néznek, és így tovább – nem igazán akarnak háborúba menni.

Budanov arra figyelmeztetett, hogy ha nem sikerül gyorsan megoldást találni a problémára, összeomolhat a front. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
