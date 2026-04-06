Nem akárki jelentette ki: teljes csőd az ukrán mozgósítás – „Az emberek tévét akarnak nézni, nem pedig háborúba menni”

Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Zelenszkij legfontosabb embere a sorozás átalakítását követeli. Kiril Budanov szerint „ha az emberek nem mennek el, mozgósítani kell őket”.
2026.04.06, 11:07
Frissítve: 2026.04.06, 11:59

Megdöbbentő kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője; Kiril Budanov szerint teljes reformra szorul az ukrán mozgósítás.

Kirilo Budanov
Kirili Budanov, az elnöki hivatal vezetője szerint összeomlik a front, ha nem sikerül a mozgósítás problémájára megoldást találni / Fotó: AFP

„A hadseregnek emberi tőkére van szüksége. Emberi erőforrásokra, mert a háború már tizenkét és fél éve tart, és több mint négy éve tart a teljes körű invázió. 

Az emberek tévét néznek, interneteznek, Telegramot néznek, és így tovább – nem igazán akarnak háborúba menni. 

És van egy minimumterv: a minimális számú embernek, akiknek menniük kell a front támogatásához. Nincs áthidaló megoldás e két valóság között. Ezért, ha az emberek nem mennek el, mozgósítani kell őket” – mondta Kirill Budanov.

Budanov: összeomlik a front

A politikus hangsúlyozta, hogy nem szabad csodát várni a toborzóhivatalok munkájának, nevének vagy formátumának megváltoztatásától, mert a folyamat lényege ugyanaz marad. Ha nem sikerül megoldást találni a problémára, 

a front összeomlik 

– hangsúlyozta Budanov.

Korábban Fedir Veniszlavszkij képviselő, a Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottság tagja kijelentette, hogy a mozgósítási rendszer reformjának részeként a nagyvárosokban megerősítik a mozgósítási intézkedéseket, hogy elkerüljék a torzulásokat – korábban főleg a falvak lakosai körében volt erős a mozgósítási tevékenység.

Egyre többen dezertálnak

Emellett a dezertálás is egyre nagyobb problémává válik – számol be róla az ukrán média. Tavaly októberi adatok szerint az ukrajnai háború eddigi ideje alatt több mint 

  • 230 ezer büntetőeljárást indítottak az egységek jogosulatlan elhagyása és 
  • további 53 ezret dezertálás miatt.

Az ukrán törvények szempontjából az egységek jogosulatlan elhagyása a szolgálati hely ideiglenes elhagyása a szolgálat végleges elkerülésének szándéka nélkül, míg a dezertálás a szolgálati helyről való szökés a szolgálat végleges elkerülésének szándékával. Tavalyi statisztikák szerint az egységeiket jogosulatlanul elhagyók száma átlagosan havi 15 ezer volt, és kétezren próbáltak meg dezertálni.

