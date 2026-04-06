Nem akárki jelentette ki: teljes csőd az ukrán mozgósítás – „Az emberek tévét akarnak nézni, nem pedig háborúba menni”
Megdöbbentő kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője; Kiril Budanov szerint teljes reformra szorul az ukrán mozgósítás.
„A hadseregnek emberi tőkére van szüksége. Emberi erőforrásokra, mert a háború már tizenkét és fél éve tart, és több mint négy éve tart a teljes körű invázió.
Az emberek tévét néznek, interneteznek, Telegramot néznek, és így tovább – nem igazán akarnak háborúba menni.
És van egy minimumterv: a minimális számú embernek, akiknek menniük kell a front támogatásához. Nincs áthidaló megoldás e két valóság között. Ezért, ha az emberek nem mennek el, mozgósítani kell őket” – mondta Kirill Budanov.
Budanov: összeomlik a front
A politikus hangsúlyozta, hogy nem szabad csodát várni a toborzóhivatalok munkájának, nevének vagy formátumának megváltoztatásától, mert a folyamat lényege ugyanaz marad. Ha nem sikerül megoldást találni a problémára,
a front összeomlik
– hangsúlyozta Budanov.
Korábban Fedir Veniszlavszkij képviselő, a Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottság tagja kijelentette, hogy a mozgósítási rendszer reformjának részeként a nagyvárosokban megerősítik a mozgósítási intézkedéseket, hogy elkerüljék a torzulásokat – korábban főleg a falvak lakosai körében volt erős a mozgósítási tevékenység.
Egyre többen dezertálnak
Emellett a dezertálás is egyre nagyobb problémává válik – számol be róla az ukrán média. Tavaly októberi adatok szerint az ukrajnai háború eddigi ideje alatt több mint
- 230 ezer büntetőeljárást indítottak az egységek jogosulatlan elhagyása és
- további 53 ezret dezertálás miatt.
Az ukrán törvények szempontjából az egységek jogosulatlan elhagyása a szolgálati hely ideiglenes elhagyása a szolgálat végleges elkerülésének szándéka nélkül, míg a dezertálás a szolgálati helyről való szökés a szolgálat végleges elkerülésének szándékával. Tavalyi statisztikák szerint az egységeiket jogosulatlanul elhagyók száma átlagosan havi 15 ezer volt, és kétezren próbáltak meg dezertálni.