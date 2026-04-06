Nem akárki jelentette ki: teljes csőd az ukrán mozgósítás – „Az emberek tévét akarnak nézni, nem pedig háborúba menni”

Megdöbbentő kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője; Kiril Budanov szerint teljes reformra szorul az ukrán mozgósítás.

Kirili Budanov, az elnöki hivatal vezetője szerint összeomlik a front, ha nem sikerül a mozgósítás problémájára megoldást találni / Fotó: AFP

„A hadseregnek emberi tőkére van szüksége. Emberi erőforrásokra, mert a háború már tizenkét és fél éve tart, és több mint négy éve tart a teljes körű invázió.

Az emberek tévét néznek, interneteznek, Telegramot néznek, és így tovább – nem igazán akarnak háborúba menni.

És van egy minimumterv: a minimális számú embernek, akiknek menniük kell a front támogatásához. Nincs áthidaló megoldás e két valóság között. Ezért, ha az emberek nem mennek el, mozgósítani kell őket” – mondta Kirill Budanov.

Budanov: összeomlik a front

A politikus hangsúlyozta, hogy nem szabad csodát várni a toborzóhivatalok munkájának, nevének vagy formátumának megváltoztatásától, mert a folyamat lényege ugyanaz marad. Ha nem sikerül megoldást találni a problémára,

a front összeomlik

– hangsúlyozta Budanov.

Korábban Fedir Veniszlavszkij képviselő, a Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottság tagja kijelentette, hogy a mozgósítási rendszer reformjának részeként a nagyvárosokban megerősítik a mozgósítási intézkedéseket, hogy elkerüljék a torzulásokat – korábban főleg a falvak lakosai körében volt erős a mozgósítási tevékenység.

Egyre többen dezertálnak

Emellett a dezertálás is egyre nagyobb problémává válik – számol be róla az ukrán média. Tavaly októberi adatok szerint az ukrajnai háború eddigi ideje alatt több mint

230 ezer büntetőeljárást indítottak az egységek jogosulatlan elhagyása és

további 53 ezret dezertálás miatt.

Az ukrán törvények szempontjából az egységek jogosulatlan elhagyása a szolgálati hely ideiglenes elhagyása a szolgálat végleges elkerülésének szándéka nélkül, míg a dezertálás a szolgálati helyről való szökés a szolgálat végleges elkerülésének szándékával. Tavalyi statisztikák szerint az egységeiket jogosulatlanul elhagyók száma átlagosan havi 15 ezer volt, és kétezren próbáltak meg dezertálni.