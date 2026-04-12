Választás 2026: bombariadó történt, azonnal felfüggesztették a szavazást – ez most a helyzet Miskolcon

Bombariadó miatt leállt a szavazás a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Miskolcon, ahol a 22-es, 24-es és 25-ös szavazókör található, írja a Boon.

A lap szerint a Miskolci Önkormányzati Rendészetre érkezett telefonos bejelentés egy automata hanggal, amely robbantással fenyegetőzött.

Információik szerint nem csak Miskolcon történt ilyesmi a délután folyamán.

A szavazást azonnal felfüggesztették és értesítették a rendőrséget. A művelődési házat átvizsgálták kereső kutyák segítségével, de nem találtak semmilyen robbanóanyagot, így egy cirka húszperces szünet után rendben folytatódhatott a voksolás.

Az eset miatt nem lesz hosszított nyitvatartás az érintett szavazókörökben, viszont ha lesz olyan, aki 19 órakor sorban áll majd, azok számára még biztosítják a lehetőséget, hogy leadhassák szavazatukat.

A lap szerint ez már csak azért is aktuális lehet, mert Hejőcsabán a közlekedéssel is komoly gondok vannak, a Csabavezér úton ugyanis komoly, személyi sérüléses baleset történt, amely miatt a teljes út le van zárva az érintett szakaszon és terelik a forgalmat – többek között a Gárdonyi felé is.

A szavazás azóta újra rendben zajlik.