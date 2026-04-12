Választás 2026
Bombariadó
Miskolc

Választás 2026: bombariadó történt, azonnal felfüggesztették a szavazást – ez most a helyzet Miskolcon

Fel kell függeszteni a szavazást Miskolcon, miután a helyi rendőrségre bombariadóról érkezett bejelentés.
Járdi Roland
2026.04.12, 16:57
Frissítve: 2026.04.12, 17:06

Bombariadó miatt leállt a szavazás a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Miskolcon, ahol a 22-es, 24-es és 25-ös szavazókör található, írja a Boon.

Választás 2026: bombariadó történt, azonnal felfüggesztették a szavazást – ez most a helyzet Miskolcon / Fotó: Vasvári Tamás

A lap szerint a Miskolci Önkormányzati Rendészetre érkezett telefonos bejelentés egy automata hanggal, amely robbantással fenyegetőzött. 

Információik szerint nem csak Miskolcon történt ilyesmi a délután folyamán.

A szavazást azonnal felfüggesztették és értesítették a rendőrséget. A művelődési házat átvizsgálták kereső kutyák segítségével, de nem találtak semmilyen robbanóanyagot, így egy cirka húszperces szünet után rendben folytatódhatott a voksolás.

Az eset miatt nem lesz hosszított nyitvatartás az érintett szavazókörökben, viszont ha lesz olyan, aki 19 órakor sorban áll majd, azok számára még biztosítják a lehetőséget, hogy leadhassák szavazatukat.

A lap szerint ez már csak azért is aktuális lehet, mert Hejőcsabán a közlekedéssel is komoly gondok vannak, a Csabavezér úton ugyanis komoly, személyi sérüléses baleset történt, amely miatt a teljes út le van zárva az érintett szakaszon és terelik a forgalmat – többek között a Gárdonyi felé is.

A szavazás azóta újra rendben zajlik.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu