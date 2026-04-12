Kimondták a nemzetközi megfigyelők: Magyarországon rendben zajlott a választás 2026-ban
A magyar választópolgárok – rekordmagas részvétel mellett – demokratikus és szabad választások keretében adhatták le szavazataikat a következő Országgyűlés tagjaira. Ez tükrözi a magyar választópolgárok demokráciába és a választási rendszer tisztaságába vetett bizalmát – közölte a Liberty Coalition for Free and Fair Elections (LCFFE) nemzetközi választási megfigyelői misszió vasárnap az MTI-vel.
Közleményükben azt írták: több hetes előkészítő munkát követően a választás napján a LCFFE több mint 80 megfigyelője az egész ország területén monitorozta a választási eljárást. A megfigyelők munkájuk során 45 országgyűlési egyéni választókerületben több mint 70 szavazókört ellenőriztek.
A választási megfigyelők összességében pozitívan értékelték a választások általános lebonyolítását és a szavazókörökben látottakat, és nem tapasztaltak olyan jelentős incidenst, amely érdemben befolyásolta volna a választási eljárás integritását, szabályszerű lebonyolítását. A misszió tagjai jelenleg is végzik munkájukat, több szavazókörben nyomon követik a szavazatok számlálását – tették hozzá.
Hozzátették:
a szavazatszámláló bizottságok megfelelően felkészültek voltak a megkülönböztetett figyelmet igénylő választópolgárok – köztük a fogyatékossággal élők – fogadására.
Azok számára, akik személyesen nem tudták leadni szavazatukat, biztosították a mozgóurna igénybevételének lehetőségét. Minden választópolgár két szavazólapot kapott (egy országos listára és egy egyéni jelöltre szólót), a szavazófülkék igénybevételével pedig biztosított volt a szavazat titkossága is.
Közölték: a választási megfigyelők munkájuk során tapasztaltak incidenseket, de azok sem egyenként, sem összességükben nem jelentették azt, hogy ne teljesülnének az európai választási sztenderdek. A sajtóhírek és a választási szervek tájékoztatása alapján kis számban előfordultak jelentősebb incidensek is, többnyire az ellenzéki pártokhoz köthetők – például egy vezető ellenzéki jelölt testőre pártjelvénnyel lépett be egy szavazókörbe -, azonban ezek sem befolyásolták érdemben a választások szakszerű lebonyolítását.
A szervezet azt írta:
a választási bizottságok tagjai nem emeltek kifogást a nemzetközi megfigyelők jelenléte ellen
– amely a szabad és tisztességes választások garanciája -, és minden, a választások lebonyolításával kapcsolatos kérdésre válaszoltak. A választási bizottságok valamennyi politikai párt által delegált tagokból, valamint a helyi önkormányzatok által választott független tagokból álltak. A választópolgárok szabadon gyakorolták szavazati jogukat – emelték ki.
A Liberty Coalition választási megfigyelői misszió folytatja munkáját, és további tájékoztatást, valamint értékelést nyújt majd a választási eljárás egészéről, ideértve a kampányidőszakot is, amely során komoly aggodalomra adtak okot a külföldi – többek között szupranacionális szereplők részéről – befolyásolási kísérletek, illetve a Magyarország energiabiztonságára vonatkozó fenyegetés Ukrajna részéről – olvasható a szervezet közleményében.
20 óra 30 perckor a 14,72 százalékos feldolgozottságnál jártak a szavazatok. A Tisza átvette listán a vezetést 84 ezer szavazattal, a Fidesz 77 ezer szavazatnál jár. Ugyanakkor fontos, hogy a lista feldolgozottsága jóval alacsonyabb, mintegy 6 százalék. Az egyénikben 89 mandátumnál jár a Tisza, a Fidesz 16-nál, a Mi Hazánk 8-nál.