Reagált a piac a Richter gyorsjelentésére

A BUX és a forint is gyengült a keddi tőzsdenyitás után. A blue chipek közül egyedül a Mol erősödött, ám a gyorsjelentését kora reggel közlő Richter állhat ma a befektetői figyelem fókuszában.
Murányi Ernő
2026.05.12, 09:15
Frissítve: 2026.05.12, 09:42

Az európai piacok várhatóan többnyire csökkenéssel nyitnak kedden, miközben a befektetők a legfrissebb vállalati eredményeket emésztik. A Bayer kora reggeli jelentése szerint az első negyedévi árbevétele 2,4 százalékkal, 13,4 milliárd euróra esett vissza, míg a ThyssenKrupp forgalma 2 százalékkal, 8,4 milliárd euróra csökkent. Idehaza a Richterre figyelnek a befektetők.

Reagált a piac a Richter gyorsjelentésére / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A hangulatot tovább rontotta, hogy az áprilisi német infláció a márciusi 2,7 százalékról 2,9 százalékra nőtt, amint azt a német statisztikai hivatal megerősítette.

Eközben a közel-keleti helyzet továbbra is feszült, ami szintén lejjebb csavarhatja a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát.

A BUX 0,2 százalékos csökkenéssel, 134 026 ponton kezdte a napot.

Az OTP-részvények mintegy 0,5  százalékkal hétfői záróértékük alatt, 42 380 forinton nyitottak. 

OTP részvény10:55:14
Árfolyam: 42 390 HUF -190 / -0,45 %
Forgalom: 1 490 633 600 HUF
A Mol papírjai viszont 0,6 százalékkal, 4130 forintra drágultak. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára több mint 2 százalékkal, 106,6 dollárra nőtt.

MOL részvény10:55:15
Árfolyam: 4 126 HUF +20 / +0,48 %
Forgalom: 284 735 344 HUF
A Richter kurzusa eközben moderáltan, 0,2 százalékkal, 12 570 forintra süllyedt. A gyógyszergyártó kedd reggel publikálta az erős forint miatt a vártnál gyengébb gyorsjelentését.

RICHTER részvény10:51:22
Árfolyam: 12 480 HUF -120 / -0,96 %
Forgalom: 377 423 970 HUF
A Magyar Telekom részvényei 2400 forinton kezdték a napot, ami 0,4 százalékos visszaesés hétfői záróértékükhöz viszonyítva.  

MTELEKOM részvény10:56:09
Árfolyam: 2 406 HUF -4 / -0,17 %
Forgalom: 179 948 698 HUF
A forint lefelé vette az irányt. Az euró jegyzése 357,6 forint körül járt reggel 9 után a bankközi devizapiacon.

 

