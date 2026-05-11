Kiderült, mi lesz az orosz olaj és gáz sorsa Magyarországon: meglepő fordulat jöhet, nem erre számítottunk – hiába támadták, nem térnek le Kapitányék az orbáni útról

Miközben a Tisza Párt korábban többször kritizálta az Orbán-kormány orosz energiafüggőségét, Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter parlamenti meghallgatásán valójában egy olyan energiapolitikai irányt vázolt fel, mely több ponton is hasonlít arra, amit az elmúlt években a magyar kormány is követett. A leendő miniszter szerint Magyarországnak nem leválnia kell bizonyos energiaforrásokról, hanem minél több beszerzési lehetőséget kell kiépítenie, miközben mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb és legfenntarthatóbb forrást kell választania (A diverzifikációról és arról, hogy Orbán Viktorék konkrétan a Kapitány István által most felvázolt terveket vitték és képviselték éveken át, itt írtunk korábban bővebben).

Kapitány István a parlament gazdasági bizottsága előtt arról beszélt, hogy az energiaellátás diverzifikációja kulcskérdés lesz a következő időszakban. Ugyanakkor azt is világossá tette: nem ideológiai, hanem gazdasági és ellátásbiztonsági alapon közelítik meg a kérdést.

Semmiről nem szeretnénk leválni, hanem opciókat szeretnénk kapni

– jelentette ki az orosz energiahordozók kapcsán.

A leendő miniszter ugyanakkor kritizálta, hogy Magyarország orosz olajfüggősége 2022 és 2025 között 65 százalékról 90 százalékra emelkedett. Szerinte ez nem a valódi több lábon állás irányába mutatott. Ezzel együtt a megfogalmazása alapján nem az orosz energia teljes kiszorítása a cél, hanem az, hogy Magyarország több irányból tudjon beszerezni olajat és földgázt, és ezek közül mindig a legkedvezőbbet választhassa.

Az opciók kiszélesítése a cél, nem a radikális leválás

Ez lényegében közel áll ahhoz a stratégiához, melyet az Orbán-kormány is hangsúlyozott az elmúlt években. A leköszönő kabinet korábban többször arról beszélt, hogy az ország energiaellátásában nem politikai, hanem ellátásbiztonsági és árkérdésként tekint az orosz kapcsolatokra. Ennek jegyében épült ki a Török Áramlat magyarországi szerepe a földgázellátásban, miközben folyamatosan zajlottak az alternatív forrásokhoz kapcsolódó fejlesztések is, például a horvát LNG-terminálhoz vagy a déli infrastruktúrához kapcsolódó beruházások.