Deviza
Kijelölték a zónát, bármikor áthúzhat a fejünk felett a katonai óriásgép – ne lepődjön meg, ha ki is dobnak belőle valamit

A C–17 Globemaster III katonai szállítógép alacsony átrepülése és gyakorló teherdobása miatt nagy hanghatásra kell számítani csütörtökön a volt Kenyeri Repülőtér térségében. A pápai bázisrepülőtéren működő nemzetközi katonai Nehéz Légi Szállító Ezred több fordulóban hajt végre ejtőernyős teherdobási gyakorlatot, ami a környéken a vadászati, legeltetési és természetjáró tevékenységeket is érintheti.
VG
2026.05.11, 12:50
Frissítve: 2026.05.11, 13:18

A pápai bázisrepülőtéren a nemzetközi Stratégiai Légi Szállítási Képesség Nehéz Légi Szállító Ezred gyakorló ejtőernyős teherdobás végrehajtását tervezi C–17 Globemaster III típusú katonai nehéz légi szállító repülőgépéből a volt Kenyeri Repülőtér területén – számolt be a Vaol hétfőn.

C–17 Globemaster III típusú katonai nehéz légi szállító repülőgép / Fotó: Kevin Piechota / Shutterstock

A katonai gyakorlatot május 14-én, csütörtökön tartják több fordulóban. Az első teherdobást reggel 7 óra körül hajtják végre. 

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a tevékenység nagy hanghatással jár majd, mivel a légi szállítóeszköz alacsony magasságon repül át a város felett. Ez a dobózóna területén a vadászati, legeltetési és természetjáró tevékenységet is befolyásolja.

Videón a C–17-es amerikai katonai óriásgép  

A C–17-est már tavaly nyáron is láthatták a balatonalmádiak. Akkor a város hasonló figyelmeztetést adott ki: hangos, intenzív hanghatásra és egy alacsonyan szálló amerikai katonai óriásgépre kellett számítani.

Augusztusban Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén az MH 47. Bázisrepülőtéren, Pápán települő Stratégiai Légi Szállítási Képesség (SAC) Nehéz Légi Szállító Ezred (HAW) C–17-es szállító repülőgépe alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajtott végre. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
