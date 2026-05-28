Az Európai Unió bekeményít Kínával szemben, újabb vámokkal és kvótákkal válaszol az „egzisztenciális” fenyegetésre

Az Európai Unió a jövőben szisztematikusabban alkalmazza majd a behozatali kvótákat és vámokat, hogy megvédjen teljes iparágakat a kínai import jelentette „egzisztenciális” fenyegetéstől – ígéri Stéphane Séjourné ipari biztos. A keményebb fellépést egyre több tagállam sürgeti, és erről pénteken egyeztetnek Brüsszelben.

„Általánosabb módon fogjuk alkalmazni a védzáradékokat az ágazatokra, és nem csupán a vállalkozásokra vagy bizonyos nyersanyagokra – mondta Séjourné a Financial Timesnak és más európai sajtóorgánumoknak. – Ez egy kevésbé széttagolt megközelítés lesz, mert a nyolc-kilenc hónapos vizsgálatok nem teszik lehetővé egész ágazatok megmentését” – ismerte el.

Az EU valóban szélmalomharcot vív Kínával, szakértők szerint mindig túl későn és túl aprókat lép ahhoz, hogy csökkentse a világ második legnagyobb gazdaságával folytatott kereskedelemben meglévő egyensúlyhiányt.

Egyesek szerint valami hasonlót kellene

Brüsszelnek is kidolgoznia, mint az 1974-ben elfogadott amerikai kereskedelmi törvény,

konkrétan annak a 301. szakasza, amelyik lehetőséget ad arra, hogy vámokat vessenek ki olyan országokra, amelyek tisztességtelen, észszerűtlen vagy diszkriminatív gyakorlatukkal kárt okoznak az amerikai külkereskedelemnek. Ezt a szakaszt korábban és jelenleg is használják Kína esetében.

Az Európai Unió is használja a vámfegyvert

A vámfegyvert az EU is alkalmazza, április közepén például 50 százalékra emelte a külföldi acélimportra kivetett tarifákat, emellett 2026 első három hónapjában számos dömpingellenes intézkedést is hoztak kínai termékekre.

Erőteljesebb fellépésre van azonban szükség, mert Séjourné szerint a tisztességtelen kínai verseny tönkretehet olyan európai iparágakat, mint

a vegyipar,

a fémipar

és a tiszta technológia.

„Nem az a célunk, hogy szakítsunk Kínával, hanem egy valódi egyensúly kialakítása” – hangsúlyozta a biztos, aki kiemelte, hogy a 27-ek napi kereskedelmi deficitje elérte az egymilliárd eurót, és a kínai túltermelés 29 millió munkahelyet veszélyeztet.

Kína tavaly minden korábbinál nagyobb, ezermilliárd dolláros áruforgalmi többletet halmozott fel.