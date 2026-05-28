Ott volt erős a Mol versenytársa, ahol a magyar olajvállalat gyengélkedett – emelkedik az árfolyam, lekörözték az európai konkurenseket

A lengyel olajvállalat eredménye minden várakozást felülmúlt az év elején, az Orlen különösen az olajfinomításon szakított nagyot.
K. B. G.
2026.05.28, 11:16
Frissítve: 2026.05.28, 11:54

Jól indult a lengyel olajvállalat, az Orlen éve idén, főként a finomítási üzletág jó teljesítménye miatt. Csütörtökön a vállalat első negyedéves kiigazított nyereségének 22,8 százalékos növekedéséről számolt be az első negyedévben, ami felülmúlta az elemzői várakozásokat, főként a finomítói marzs kiszélesedésének köszönhetően. A Mol versenytársa tehát pont azon a területen erősített az év elején, ahol a hazai olajtársaságnak gondjai adódtak.

Az Orlen finomítói brutális hasznot hajtanak / Fotó: FotoDax / Shutterstock

A Reuters összefoglalója az Erste elemzőjét, Cezary Bernateket idézi, aki szerint az eredmények igazolják az Orlen integrált üzleti modelljének ellenállóságra és diverzifikációra gyakorolt jótékony hatását a globális energiapiacok magas volatilitása mellett. A vállalat értékcsökkenést, amortizációt és a készletek értékeltségét kiszűrő LIFO EBITDA eredménye 14 milliárd zlotyit (1175 milliárd forint) tett ki, miközben a várakozások csak 13,2 milliárd zlotyiról szóltak.

Közel duplájára nőtt az Orlen finomítói haszna

A cég finomítói marzsa hordónként 17 dollárra nőtt a tavalyi első negyedév 8,9 dolláros értékével szemben, ami élesen eltér a Mol eredményétől, hiszen a hazai olajtársaság eredményei pont a finomítást és forgalmazást magában foglaló downstream üzletágban maradtak el a várakozásoktól. Ugyanakkor 

az Orlen eredményeit segítette a hideg időjárás is, hiszen így nőtt kereslet az áram és a földgáz iránt is. 

A magasabb mennyiség pedig ellensúlyozta az alacsonyabb lengyel áram- és gázárakat.

Ugyanakkor a vállalat kiigazítatlan eredményeit 1,11 milliárd zlotyival csökkentette a downstream szegmensben elkönyvelt értékcsökkenés, egyebek mellett a New Chemistry petrokémiai projekthez kapcsolódva. A vállalat igazgatósága áprilisban elfogadott egy frissített, 35,8 milliárd zlotyis költségvetést a beruházáshoz kapcsolódva. A létesítmény 2030-tól működik teljes gőzzel.

A vártnál jobb eredmények hatására az Orlen részvényei közel 2 százalékot emelkedtek csütörtök délelőtt, lekörözve a 0,5 százalék körül erősödő Molt és a legtöbb európai olajvállalatot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
