Deviza
EUR/HUF361,14 -0,14% USD/HUF311,33 -0,09% GBP/HUF417,01 -0,13% CHF/HUF394,17 -0,24% PLN/HUF84,88 -0,26% RON/HUF69,04 -0,28% CZK/HUF14,85 -0,11% EUR/HUF361,14 -0,14% USD/HUF311,33 -0,09% GBP/HUF417,01 -0,13% CHF/HUF394,17 -0,24% PLN/HUF84,88 -0,26% RON/HUF69,04 -0,28% CZK/HUF14,85 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 377,06 -0,3% MTELEKOM2 626 -1,07% MOL4 020 -1% OTP40 800 +0,22% RICHTER12 340 -0,32% OPUS309,5 +2,91% ANY7 820 +0,9% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 173,91 -1,07% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 824,11 +0,46% BUX131 377,06 -0,3% MTELEKOM2 626 -1,07% MOL4 020 -1% OTP40 800 +0,22% RICHTER12 340 -0,32% OPUS309,5 +2,91% ANY7 820 +0,9% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 173,91 -1,07% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 824,11 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Airbnb
Budapest
ingatlanpiac

Bezár a budapesti aranybánya: teljesen eltűnhet az Airbnb a belső kerületekből

Átalakulóban van a budapesti albérletpiac, miután a belső kerületek túlnyomó része megkezdte a lakáshotelek szabályozását. Az intézkedések a lakáskeresőknek és a szálláshely-üzemeltetőknek is kedveznek, ám az ingatlantulajdonosok most nem jártak jól.
Nagy Krisztián
2026.05.20, 11:06
Frissítve: 2026.05.20, 11:18

Úgy tűnik, trendszetter lett a terézvárosi önkormányzat az Airbnb-szabályozást illetően. Egyre több belső kerület vezetése igyekszik szigorú keretek közé szorítani az ingatlantulajdonosokat, és kiszorítani a lakáshoteleket a piacról.

Bezár a budapesti aranybánya: az Airbnb hamarosan teljesen eltűnhet a belső kerületekből
Bezár a budapesti aranybánya: az Airbnb hamarosan teljesen eltűnhet a belső kerületekből  / Fotó: Super8 / Shutterstock

Egy lehetséges józsefvárosi változásról már egy ideje suttognak a kerületben, azonban a kérdést most a helyi önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

Airbnb dominancia a belső kerületekben

Ha a VIII. kerületben is megszűnik az ingatlanok lakáshotelként történő üzemeltetésének lehetősége, akkor az Airbnb Ferencváros kivételével teljesen kiszorul Budapest központjából.

A fővárosban továbbra is erősen belvárosközpontú a rövid távú lakáskiadás, közel 9800 társasházi lakás működik Airbnb-jellegű szálláshelyként, melyeknek több mint 80 százaléka mindössze hat belvárosi kerületben található. Ez azt jelenti, hogy miközben Budapest teljes lakásállományának 1 százaléka érintett a rövid távú kiadásban, az I., V., VI., VII., VIII. és IX. kerületben ez az arány több mint 4 százalék − mutat rá az Ingatlan.com tanulmánya.

Magas koncentráltság

A rövid távú lakáskiadás koncentrációját jól mutatja, hogy az Airdna adatai alapján a belvárosi kerületekben található 198 ezer lakásból 8125 olyan rövid távra kiadó ingatlan üzemel, ahol a múlt hónapban legalább egy vendégéjszakát foglaltak.  

Budapest egészében a teljes lakásállomány megközelíti az egymilliót, vagyis a fővárosi lakások ötöde található a belvárosi kerületekben, miközben az Airbnb-kínálat több mint négyötöde itt összpontosul. 

A legnagyobb kínálat a VII. kerületben látható, ahol több mint 3200 lakáshotel működik. Ezt követi a VIII. kerület több mint 1700, majd az V. kerület közel 1200 ilyen ingatlannal. A VI. Kerületben, ahol már szigorú szabályozás van érvényben, már csupán 837 lakáshotel üzemel, ami éves bázison 60 százalékos visszaesés. A belvárosi kerületekben az Airbnb-lakások kihasználtsága jellemzően 64 és 70 százalék között alakul, ami továbbra is erős bevételi potenciált jelent a budapesti ingatlantulajdonosok és befektetők számára.

A bevételi különbség látványos. Az V. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagosan havi 725 ezer forint bevételt hoz, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. A VI. kerületben 683 ezer forintos rövid távú bevétel áll szemben 280 ezer forintos átlagos havi bérleti díjjal, míg a VII. kerületben 650 ezer forint körüli Airbnb-bevétel mellett 245 ezer forint az átlagos hosszú távú lakbér. A VIII. és IX. kerületben is hasonló a különbség: a rövid távú kiadásból származó havi bevétel több mint kétszerese lehet a hosszú távú bérbeadással elérhető összegnek 

− ismertette a megdöbbentő számokat Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, majd hozzátette, hogy az adatok ismeretében érthető, miért vonzó továbbra is a rövid távú lakáskiadás a befektetők számára.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a bruttó bevételi különbség önmagában félrevezető lehet, mivel a lakáshotelek üzemeltetése magas költséggel és sok munkával jár, valamint a szabályozási környezet is komoly kockázatot jelent. A keretrendszer átalakítása szinte már az egész belvárosban napirendre került. Az I., V., VI., VII. és VIII. kerületben már többször felmerült a rövid távú lakáskiadás szigorítása, miközben Budapesten 2026 végéig moratórium van érvényben az új lakáshotelek engedélyezésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy újabb lakások nem kaphatnak szálláshely-szolgáltatási engedélyt, így a piac bővülése korlátozott, a meglévő állomány jövőjét pedig a kerületi és országos szabályozási döntések határozhatják meg.

A szigorítás a gyakorlatban

A VI. kerületben idén januártól tilos a lakások rövid távú bérbeadása, ami alól csak a közösségi szálláshelyként funkcionáló ingatlanok jelentenek kivételt. Ennek köszönhetően 60 százalékkal csökkent a lakáshotelek száma, de így is több mint 800 rövid távú kiadásra használt lakás található a piacon. Ezzel párhuzamosan a hosszú távra kiadó lakások kínálata éves összevetésben 34 százalékkal bővült, így az aktív lakáshirdetések száma 1330-ra emelkedett, ezzel a legnagyobb volument képviseli a belvárosi kerületek albérletkínálatában − olvasható az Ingatlan.com tanulmányában, amelyből arra is fény derül, hogy ezzel egyidejűleg a terézvárosi albérletek iránti telefonos érdeklődések száma éves alapon 32 százalékkal nőtt, miközben a fővárosi kiadó lakások iránti kereslet 11 százalékkal csökkent.

A VI. kerületben látható folyamat arra utal, hogy amennyiben a rövid távú kiadás egy szigorítás miatt nem működik, akkor az érintett lakások egy része megjelenik a másik oldalon, azaz a hosszú távra kiadó lakások kínálatában. Ha több lakás kerül vissza a klasszikus bérleti piacra, az enyhítheti a kínálati feszültséget, és fékezheti a bérleti díjak emelkedését

− ismertette a piaci folyamatokat Balogh László, amit a KSH statisztikái is alátámasztanak.

Terézvárosban jelenleg 280 ezer forint az átlagos havi lakbér, ami a legalacsonyabb összeg a belvárosi kerületek közül. Tavaly májushoz képest ráadásul a terézvárosi albérletárak nem is változtak, sőt a szeptemberi 300 ezer forintos bérletidíj-szinthez képest még csökkentek is.

Mit mutatnak a trendek?

Az Ingatlan.com adatai szerint a hosszú távú lakáskiadásból elérhető bruttó bevételarányos hozam Budapesten jelenleg 4,5 százalék körül mozog. Ez önmagában arra késztetheti a befektetőket, hogy mérlegeljék, valóban az ingatlan-e a legjobb befektetés. Különösen úgy, hogy a lakásárak emelkedési üteme is folyamatosan lassul a fővárosban: áprilisban havi szinten stagnáltak az árak, míg éves összevetésben 10,9 százalékra mérséklődött a drágulás üteme, a mozgásokat pedig a devizapiaci aktualitások is befolyásolhatják:

„Budapest belső kerületeiben minden negyedik-ötödik vevő külföldről érkezik, viszont a forint erősödése a külföldi vásárlók számára drágábbá teheti a magyarországi ingatlanokat, ami tovább mérsékelheti a külföldi befektetői keresletet, amit a szigorú szabályozási tervek tovább fékezhetnek, ez pedig a saját célra vásárlók helyzetét javíthatja. A piaci folyamatok nem csupán a legnépszerűbb városrészeket érintik, hanem az átmeneti és külső kerületeket is.  A belvárosi ingatlanárak növekedésének lassulása hamarosan átgyűrűzhet a külső városrészekre is” − hívta fel a figyelmet az aktuális trendekre Balogh László szakértő.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu