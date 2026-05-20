Az EU hajnalra talált utat elkerülni Washington haragját, de Trumpé a végső szó

Tíz hónapos huzavona után megvan a kompromisszum. Az EU megúszhatja a magasabb vámokat, ha júliusig ratifikálja a kereskedelmi megállapodást.
M. Cs.
2026.05.20, 10:20
Frissítve: 2026.05.20, 10:33

Az Európai Uniónak sikerült végre ideiglenes megállapodásra jutnia az amerikai árukra kivetett importvámok eltörléséről, ami kulcsfontosságú része a júliusban Washingtonnal megkötött kereskedelmi megállapodásnak. A 27-ek így valószínűleg elkerülik az uniós termékeket fenyegető magasabb amerikai vámokat – bár Brüsszelben nem biztosak abban, hogy Washington is tartani fogja magát a kereskedelmi szerződéshez.

Ursula von der Leyen és Donald Trump tavaly rázott kezet az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásra / Fotó: AFP

Az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság több mint ötórás egyeztetés után, a hajnali órákban jutott kompromisszumra a Politico tudósítása szerint arról, hogy hosszú huzavona után törvénybe iktatja az Ursula von der Leyen és Donald Trump által tavaly nyáron Skóciában kötött kereskedelmi megállapodást.

A folyamat többször is veszélybe került, 

miatt fagyasztotta be a ratifikálását az EP.

A kereskedelmi megállapodás része az amerikai ipari termékekre kivetett importvámok eltörlése és preferenciális hozzáférés biztosítása az amerikai mezőgazdasági és tengeri termékekhez. Cserében az Egyesült Államok csak 15 százalékos vámot vet ki a legtöbb uniós árura.

Elfogadta az EU a jogalkotási szöveget

Közel 10 hónappal a keretmegállapodás után most az érintett testületek 

megállapodtak egy jogalkotási szövegben, amely lehetővé teszi az uniós vámcsökkentések hatálybalépését.

Arról is döntésre jutottak a Reuters tudósítása szerint, hogy felfüggesztik a kedvezményeket abban az esetben, ha Trump megszegi a megállapodást, valamint egy lejárati záradékról, amely lehetővé teszi a megállapodás 2029 végén történő megszüntetését, kivéve, ha új jogszabály megújítja azt.

A végső szavazás június közepén várható az Európai Parlamentben / Fotó: AFP

A végleges szöveg szerint a Bizottság az EP vagy egy tagállam kérésére felfüggesztheti a kereskedelmi megállapodást abban az esetben is, ha Washington 2026 végéig nem csökkenti az európai acél- és alumíniumtermékekre kivetett vámokat – ezek jelenleg akár az 50 százalékot is elérhetik.

Nyugalmat hozhat a kompromisszum

A szöveg olyan biztosítékokat is tartalmaz, amelyek előírják a bizottságnak, hogy akár saját kezdeményezésére, akár három tagállam kérésére vizsgálja ki, hogy az import komoly veszélyt jelent-e a hazai iparra. Ez a kereskedelmi megállapodás részleges vagy teljes felfüggesztéséhez vezethet.

Kimaradt azonban a Politico által látott szövegből az a rész, amelyet az EP követel, vagyis hogy akkor is függesszék fel a kereskedelmi megállapodást, ha Trump ismét Grönland annektálásával fenyeget, mert ezt több tagállam ellenezte.

A brit hírügynökség értékelése szerint 

a végső kompromisszum némi nyugalmat hozhat a világ legnagyobb kereskedelmi kapcsolatában,

amelynek éves forgalma 1700-2000 milliárd dollár.

Megszületett a kompromisszum / Fotó: AFP

Az EU áruexportjának mintegy 20 százaléka irányul az Egyesült Államokba, Trumpnak azonban eltökélt szándéka, hogy vámok révén csökkentse a blokkal szembeni több mint 200 milliárd dolláros amerikai árukereskedelmi hiányt.

Június közepén szavaz az Európai Parlament

„Büszkén jelentem be, hogy Európa elkerülte a transzatlanti kereskedelmi feszültségek káros eszkalációját, és megvédte az európai vállalatokat, a beruházásokat és több millió munkahelyet az Atlanti-óceán mindkét partján” – értékelte a megállapodást az X közösségi oldalra írt bejegyzésében Zeljana Zovko, az Európai Néppárt vezető kereskedelmi tárgyalója.

Maros Sefcovic, a bizottság kereskedelmi biztosa ugyancsak az X-en hangsúlyozta, hogy „az EU tartja magát az adott szavához, miközben megvédi az érdekeinket”.

Az amerikai elnök július 4-ig adott időt az EU-nak a kereskedelmi megállapodás életbe léptetésére, 

ellenkező esetre azzal fenyegetett, hogy jelentősen megemeli az európai árukra kivetett vámokat.

A végső szavazás június közepére várható az Európai Parlamentben.


 

