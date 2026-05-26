Vége a barátságnak: Ursula von der Leyenék azonnal felszólították a Tisza-kormányt, hogy változtassa meg az egyik legfontosabb döntését – különben következményei lesznek
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékek importjára bevezetett egyoldalú tilalmat. Brüsszel szerint a magyar lépés szétfeszítheti az uniós belső piacot, és az egész EU-ban negatív következményekkel járhat.
Brüsszel szerint ugyanis a magyar intézkedések nem összeegyeztethetők az Európai Unió belső piacának működésével, és feszültséget okozhatnak a tagállamok között.
Thomas Rainier, az Európai Bizottság szóvivője egy keddi tájékoztatón arról beszélt, hogy Brüsszel továbbra is egyeztet Budapesttel annak érdekében, hogy Magyarország visszavonja a tilalmat. A bizottság álláspontja szerint az EU és Ukrajna közötti felülvizsgált megállapodás már tartalmazza azokat a jogi és piaci védelmi mechanizmusokat, amelyek szükség esetén alkalmazhatók, ezért nincs szükség külön magyar szankciókra.
A szóvivő figyelmeztetett: az egyoldalú korlátozások a teljes Európai Unióra negatív hatással lehetnek, különösen egyes tagállamokra. Brüsszel attól tart, hogy ha több ország is saját hatáskörben kezd kereskedelmi tilalmakat bevezetni,
- az megbéníthatja az uniós közös piac működését;
- és a segítségre szoruló ukrán mezőgazdaságot is nehezebb helyzetbe hozhatja.
Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság indíthat-e jogi eljárást Magyarország ellen az ügy miatt, Rainier nem adott egyértelmű választ. Közölte, hogy Brüsszel egyelőre a párbeszédet részesíti előnyben, és megpróbálja elmagyarázni a tagállamoknak, milyen garanciák és védelmi eszközök állnak rendelkezésre az új EU–Ukrajna-megállapodásban.
A Tisza-kormány újra megtiltja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát , miután a veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát vesztette az Orbán-kormány idején bevezetett korlátozás. Az Európai Parlamentből máris érkezett a bírálat a tilalom ellen, sőt, az egyik európai parlamenti képviselő feljelenti Brüsszelnél Magyarországot az ukrán gabona kitiltása miatt.
A vita középpontjában az a döntés áll, amelyet még május közepén jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy Magyarország meghosszabbítja az ukrán mezőgazdasági termékek importjára vonatkozó tilalmat, amelyet eredetileg még 2023-ban Orbán Viktor kormánya vezette be.
A korlátozások több fontos termékkört érintenek. A tiltólistán szerepel az ukrán marhahús, sertéshús, baromfi, tojás, gabona, liszt, napraforgóolaj és repceolaj is. A Tisza-kormány ráadásul azt sem zárta ki, hogy a jövőben tovább bővíti a tiltott termékek körét.
Közben különösen kellemetlen helyzetet okozott, hogy európai sajtóértesülések szerint a magyar importtilalom május 14-én technikai okokból ideiglenesen hatályát vesztette. A beszámolók szerint az ország vezetésében történt változások miatt egy adminisztratív hiba keletkezett, így a szankciók több napon keresztül formálisan nem voltak érvényben.
A hazai agrárszervezetek azonnal a korlátozások visszaállítását követelték. Napokon át ismét beáramolhattak Magyarországra az ukrán mezőgazdasági termékek, köztük gabona, baromfihús és tojás. Az ukránok pont akkor kezdtek el örömködni, amikor a Tisza-kormány végre rászánta magát, hogy bezárja a kiskaput.