Vége a barátságnak: Ursula von der Leyenék azonnal felszólították a Tisza-kormányt, hogy változtassa meg az egyik legfontosabb döntését – különben következményei lesznek

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékek importjára bevezetett egyoldalú tilalmat. Brüsszel szerint a magyar lépés szétfeszítheti az uniós belső piacot, és az egész EU-ban negatív következményekkel járhat.

Brüsszel szerint Magyarország túl messzire ment az ukrán agrártermékek blokkolásával / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Az Európai Bizottság hivatalosan is felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg az ukrán mezőgazdasági termékek importjára bevezetett egyoldalú korlátozásokat.

Brüsszel szerint ugyanis a magyar intézkedések nem összeegyeztethetők az Európai Unió belső piacának működésével, és feszültséget okozhatnak a tagállamok között.

Thomas Rainier, az Európai Bizottság szóvivője egy keddi tájékoztatón arról beszélt, hogy Brüsszel továbbra is egyeztet Budapesttel annak érdekében, hogy Magyarország visszavonja a tilalmat. A bizottság álláspontja szerint az EU és Ukrajna közötti felülvizsgált megállapodás már tartalmazza azokat a jogi és piaci védelmi mechanizmusokat, amelyek szükség esetén alkalmazhatók, ezért nincs szükség külön magyar szankciókra.

A szóvivő figyelmeztetett: az egyoldalú korlátozások a teljes Európai Unióra negatív hatással lehetnek, különösen egyes tagállamokra. Brüsszel attól tart, hogy ha több ország is saját hatáskörben kezd kereskedelmi tilalmakat bevezetni,

az megbéníthatja az uniós közös piac működését;

és a segítségre szoruló ukrán mezőgazdaságot is nehezebb helyzetbe hozhatja.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság indíthat-e jogi eljárást Magyarország ellen az ügy miatt, Rainier nem adott egyértelmű választ. Közölte, hogy Brüsszel egyelőre a párbeszédet részesíti előnyben, és megpróbálja elmagyarázni a tagállamoknak, milyen garanciák és védelmi eszközök állnak rendelkezésre az új EU–Ukrajna-megállapodásban.

Brüsszel nekimegy Magyar Péternek

A vita középpontjában az a döntés áll, amelyet még május közepén jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy Magyarország meghosszabbítja az ukrán mezőgazdasági termékek importjára vonatkozó tilalmat, amelyet eredetileg még 2023-ban Orbán Viktor kormánya vezette be.