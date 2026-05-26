Ilyen még nem volt: bejelentették a SPAR új vezérigazgatóját, őt választották ki – ez egész Magyarországnak nagyon fontos

Előrelátó módon, évekkel előre elrendezte az utódlás kérdését az egyik legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi lánc Ausztriában. A felügyelőbizottság ugyanis bejelentette, hogy Markus Kaser 2028. január elsejétől a Spar Holding AG és a Spar Österreichische Warenhandels-AG új vezérigazgatója lesz.

A Kurier osztrák lap cikke szerint a jelenlegi vezérigazgató-helyettes Kaser 1998-ban csatlakozott a SPAR-hoz, és 2021 óta tagja az igazgatóságnak. Vezérigazgatóként 2028-tól többek között a beszerzésért és választékmenedzsmentért, a marketingért, a PR- és kommunikációs területért, valamint a vállalati stratégiáért felel majd. Emellett a holding igazgatóságában az olaszországi üzletág irányítása is a feladata lesz.

Az utódlásról azért kellett dönteni, mert a vállalat alapító családjának két leszármazottja, egyben a konszern igazgatósági tagjai, Hans K. Reisch és Marcus Wild életkorukból kifolyólag 2027 végén távoznak az igazgatóságból. Addigra mindketten elérik a SPAR alapszabályában meghatározott 65 éves korhatárt.

Reisch 27 év után hagyja el az igazgatóságot, ebből négy évig vezérigazgatóként tevékenykedett. Társtulajdonosként 2028 elején a felügyelőbizottságba kerül át. Wild 33 év után távozik, ebből 14 éven át a SES Spar European Shopping Centers alapító vezérigazgatója volt, valamint hét évig a SPAR igazgatóságának tagjaként dolgozott. Legutóbb az Unimarkt üzleteinek átvételéért felelt.

Paul Klotz továbbra is az igazgatóság tagja marad. Új tagként Johannes Holzleitner, Gerhard Wandl és Tanja Wiesmann csatlakoznak a testülethez. Mindhárman hosszú évek óta töltenek be vezető pozíciókat a vállalatnál. A vezetőváltással összefüggő további személyi változásokról a vállalat későbbi időpontban tájékoztat.

„Egy kihívásokkal teli környezetben különösen fontos, hogy időben egyértelműséget teremtsünk, és ezáltal stabilitást, iránymutatást és biztonságot garantáljunk vállalatunk számára. Munkatársaink magas színvonalát bizonyítja, hogy mindhárom új igazgatósági tag saját köreinkből kerül ki, és kiemelkedő szakmai, valamint emberi kompetenciákkal rendelkezik” – mondta el a bejelentés kapcsán Gerhard Drexler, a SPAR Österreich felügyelőbizottságának elnöke.