Valami történt: filléres új autókat jelentettek be, ez most a legolcsóbb Magyarországon – váratlanul nagyon leárazták, ennyibe kerül most

Új jármű-kategória bevezetésére tett javaslatot 2025 telén az Európai Bizottság. Az M1E méretosztályba olyan, 4,2 méter alatti, tisztán elektromos autók tartoznának, amelyeket potenciálisan egyszerűsített biztonsági felszereltséggel tennének könnyebbé és megfizethetőbbé. Az E-Car nemcsak a vevőknek és a környezetnek, de az európai autóiparnak is jó lesz, hiszen teljes egészében helyben kell majd építeni ezeket a járműveket. Az illetékesek jelenleg tárgyalnak az előterjesztésről, végső döntés valamikor az év vége előtt várható.

A Vezess autós szakportál értesülései szerint nagyon úgy tűnik, hogy a Stellantis nem vár addig, és már most bejelentették, hogy 2028-tól megkezdik a cégcsoport első E-Car modelljének gyártását az olaszországi Pomigliano d’Arcóban, ahol az új Fiat Panda mellett az Alfa Romeo Tonale és annak észak-amerikai klónja, a Dodge Hornet is készül.

A kisautót a Stellantis több márkája is fogja forgalmazni, de hogy pontosan melyek és milyen modellnév alatt, azt egyelőre még nem hozták nyilvánosságra.

A lap szerint az autók „élvonalbeli elektromosjármű-technológiát és előremutató formatervet” kapnak majd, és nem csupán a költségeket szeretné lefaragni a cégcsoport, hanem a fejlesztés időtartamát is.

A Dacia is olcsó autókkal hódítana a magyar piacon

A Dacia 2021-ben dobta piacra a Sandero 3,4 millió forinton debütált harmadik generációját, melynek ráncfelvarrt változata tavaly év végén 5,999 millió forintos kezdő áron bukkant fel Magyarországon, most pedig jelentősen csökkentették az árát – számolt be a HVG.

A 65 lóerős, 1 literes, 3 hengeres szívó benzinmotorral és ötfokozatú kéziváltóval szerelt, Essential alapfelszereltségű klímacsomagos alapmodell kedvezményes indulóára 5,649 millió forint. Ez a 16,7 másodperces 0–100-as gyorsulású Sandero 158 kilométer per óra végsebességű és 5,4 literes átlagfogyasztású.

A 100 lóerős teljesítményű, 1 literes, 3 hengeres turbós erőforrású, hatfokozatú manuális váltós TCe 100 kivitel magasabb Expression felszereltséggel minimum 6,099 millió forint kifizetését követően vezethető haza. Az erősebb, de továbbra is alacsony fogyasztású Dacia Sandero 9,7 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást, és akár 180-nal is képes hasítani a levegőt.