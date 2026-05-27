Az IFK új vezetése ingatlanpiac szabályozási, beruházási és versenyképességi együttműködést kezdeményez az új kormánnyal

A Magyarországra jelentős nemzetközi tőkét hozó, és az ezredforduló óta több ezer milliárd forint értékű fejlesztést megvalósító ingatlanfejlesztők hazai érdekképviseleti szervezete, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) stratégiai szakmai együttműködést kezdeményez az új kormányzattal A beruházási versenyképesség, a versenysemlegesség és a kiszámítható gazdasági környezet erősítése érdekében – jelentette be az egyesület a tisztújító közgyűlését követően. Az IFK új elnökévé Székely Ádámot, Magyarország meghatározó ipari ingatlan fejlesztője, az Innovinia tulajdonos-ügyvezetőjét választották meg.

Székely Ádám az IFK új elnöke

Új intézkedések

Székely Ádám bejelentette: az IFK a következő hetekben szakmai javaslatcsomagot készít a magyarországi beruházási környezet versenyképességének javítása érdekében, különös tekintettel a szabályozási kiszámíthatóságra, az engedélyezési folyamatok hatékonyságára, a fenntartható városfejlesztésre és a nemzetközi befektetői bizalom erősítésére.

Az egyesület szerint a következő évek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése az lesz, hogy Magyarország mennyire tud stabil, versenyképes és hosszú távon tervezhető beruházási környezetet biztosítani a hazai és nemzetközi befektetők számára.

Az IFK az új kormányzat számára olyan kulcsterületeken ajánl szakmai együttműködést, mint: a beruházási és szabályozási környezet kiszámíthatóságának erősítése, az engedélyezési folyamatok hatékonyságának javítása, a megfizethető lakhatás és a bérlakásfejlesztések elősegítése, a 21. századi színvonalú városfejlesztés és a rozsdaövezetek megújulása, a nemzetközi befektetői bizalom növelése, az építésgazdasági értéklánc hatékonyságának fejlesztése, a fenntartható és energiahatékony ingatlanfejlesztések ösztönzése, valamint Magyarország regionális gazdasági versenyképességének érdemi erősítése.

Ennek érdekében az IFK a következő hetekben beruházási versenyképességi javaslatcsomagot készít és rendszeres konzultációs fórumot kezdeményez a kormányzattal.

Az IFK nem csupán érdekképviseleti szervezetként, hanem a magyar gazdaság egyik meghatározó beruházói és szakmai platformjaként kíván hozzájárulni a hosszú távú gazdasági és városfejlesztési célok megvalósításához. Az IFK szerint a piaci szereplők és a döntéshozók közötti rendszeres szakmai párbeszéd alapvető feltétele Magyarország versenyképességének és a tőkevonzó képesség erősítésének.