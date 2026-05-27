Útkereséssel kezdi a napot a pesti tőzsde, de a forintot nem lehet megállítani

A piacok optimisták a Hormuzi-szoros megnyitását illetően, így a forint szárnyalása is folytatódik. A pesti tőzsde egyelőre keresi az irányt.
K. B. G.
2026.05.27, 09:11

Továbbra is töretlen az optimizmus a tőzsdéken, hogy az iráni háború hamarosan lezárul és a Hormuzi-szoros megnyílik a forgalom előtt. Ennek köszönhetően szerda reggel is 100 dollár alatt maradt a Brent olajár és a forint is megőrizte erejét, noha kedden Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke már belengette, hogy hamarosan akár csökkenhet is az alapkamat.

20251105_bet_002_VZ
Útkereséssel indított a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán

A forint annak ellenére megőrizte erejét az euróval szemben, hogy míg az MNB akár kamatot is csökkenthet a következő hónapban, addig az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói épp a kamatemelésnek ágyaznak meg. Az euró/forint árfolyam már a múlt héten áttörte a 360-as szintet, és azóta egyre távolodik ettől a szinttől, szerda reggel 355 forint körüli összeget kellett adni egy euróért, ami több mint 4 éves csúcshoz közeli érték, miközben a dollár/forint árfolyam 305 körül alakult.

Így kezdte a napot a pesti tőzsde

Szerda reggel a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szinte változatlan árfolyam,  130 933,79 ponton nyitott.

A blue chipek közül az OTP bal lábbal kelt fel, a bankpapír 0,22 százalékos esés után 40 410 forintot ért a kereskedés kezdetén.

A Mol árfolyama nem változott az első percekben, miközben továbbra is nagy a bizonytalanság a NIS felvásárlása körül. Emellett az alacsonyabb olajár hátrányos lehet a vállalat számára. A cég részvényei 3820 forinton cseréltek gazdát.

A Richter részvényei viszont erőre kaptak, miután a gyógyszervállalat tisztázta az osztalékfizetés rendjét. A nyitást követően 0,82 százalékos erősödés után 12 290 forint volt az árfolyam.

A Magyar Telekom részvényeinek úgy tűnik a sajátrészvény-vásárlási program sem vet gátat, miután az árfolyam történelmi csúcsra kúszott a múlt héten. Szerdán a részvények 0,46 százalékos eséssel, 2580 forinton álltak a nyitást követően.

