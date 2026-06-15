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Vitézy Dávid

Visszahozták a magyarok kedvenc nyaralóvonatát, ezt már nehéz lesz autóval felülmúlni – kijöttek a részletek, úgy legózták össze

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Idén is elindul az Adria InterCity, így közvetlen éjszakai vonattal lehet utazni Budapest és Split között. Vitézy Dávid közlése szerint bérelt hálókocsikkal sikerült megmenteni.
VG
2026.06.15, 11:40
Frissítve: 2026.06.15, 11:51

„Indul az Adria InterCity: idén is éjszakai vonattal lehet közvetlenül eljutni a horvát tengerpartra!” – írta Vitézy Dávid a Facebookon.

Adria InterCity
Indul az Adria InterCity / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt években nagy sikerrel működött az Adria InterCity, a nyári időszakban Budapest és Split között közlekedő közvetlen éjszakai járat. 

Hozzátette, ennek ellenére az idei évben veszélybe került a szolgáltatás, mert a Dunakeszi Járműjavító csődje miatt nem állt rendelkezésre elegendő, légkondicionált hálókocsi a járat elindításához – a szokásos kocsik ugyanis bent ragadtak a csődbe ment járműjavítóban. 

Vitézy posztja szerint az elmúlt hetekben 

a MÁV-val együttműködésben ezt a problémát sikerült elhárítani, és bérelt kocsikkal elindítják idén is a szolgáltatást.

Az Adria InterCity így idén is kényelmes, közvetlen és környezetbarát kapcsolatot kínál Budapest és Split között. A július 3. és október 2. között közlekedő éjszakai vonattal az utasok este indulhatnak Budapestről, és másnap reggel már a horvát tengerparton ébredhetnek.  

A miniszter szerint a fekvőhelyes és hálókocsis opcióknak köszönhetően az éjszakai járat különböző utazói igényekhez alkalmazkodik, legyen szó családi nyaralásról, romantikus kiruccanásról, baráti utazásról vagy egyéni felfedezőútról.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a kormány átvilágítja a mohácsi híd beruházását, visszaköveteli a korábban kifizetett 97 milliárd forintos előleget, és ahol még lehet, csökkenti a projekt műszaki tartalmát. Vitézy Dávid szerint a 451 milliárd forintos beruházás helyett a térség vasúti közlekedésének fejlesztése sokkal több embernek hozott volna érdemi előrelépést.

A miniszter úgy véli, hogy a hídra fordított összegből a teljes Budapest–Pécs–Villány–Mohács vasúti kapcsolat korszerűsíthető lett volna. Szerinte ebből

  • megvalósulhatott volna a pályafelújítás,
  • megtörténhetett volna a vasút villamosítása,
  • lecserélhették volna az elöregedett járműveket,
  • és akár egy órával is csökkenhetett volna a Budapest és Mohács közötti menetidő.

A miniszter szerint ezek a fejlesztések jóval több embert érintettek volna, mint maga a híd. Külön bírálta azt is, hogy a beruházás kétszer két sávos kialakítással készül.

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