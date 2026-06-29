Vitézy Dávid minisztériuma elárulta a nagy tervet: így alakítanák át a pályaudvarokat és a legértékesebb rozsdaövezeteket

A közlekedési és beruházási tárca szerint az elmúlt időszak egyik legfontosabb politikai eredménye, hogy a nagy pályaudvarok környezetében található rozsdaövezeti területek nem kerültek magánkézbe.

Vitézy Dávid minisztériuma elárulta a nagy tervet / Fotó: AFP

A minisztérium szerint uniós források és magánbefektetők bevonásával újulhatnak meg a pályaudvarok körüli rozsdaövezetek, illetve megvalósulhatnak lakónegyedek és lakhatási célú beruházások is.

Így kerülhettek volna közel 100 évre magánkézbe a legnagyobb pályaudvarok ingatlanjai

A Lázár János által irányított minisztérium időszakában született terv arról, hogy hét nagy pályaudvar ingatlanjait 99 évre magánkézbe adják.

A konstrukció a Keleti, a Nyugati, a Déli, a Kelenföldi pályaudvarra, illetve a győri, a debreceni és a szegedi vasútállomásra terjedt volna ki.

A volt miniszter elképzelése szerint a pályaudvarok egy részét a vasúti funkció megtartása mellett kereskedelmi központokká alakították volna át. Ugyanakkor a pályaudvarok fejlesztését nem koncessziós formában, hanem állami–magán együttműködésben valósították volna meg. Az állam az ingatlanokat, a magánbefektető pedig a fejlesztésekhez szükséges tőkét biztosította volna egy közös ingatlanfejlesztő társaság keretében, amelyben a MÁV kisebbségi tulajdonosként vett volna részt.

Végül Lázár elképzeléséből nem lett semmi, a 2026-os év első közlekedésinfóján már úgy fogalmazott: a Fideszen belül „állampárti megközelítés uralkodott el” a főpályaudvarok magánosításáról. Azt is mondta, hogy projekt mellékvágányra került, de akkor még úgy látta, hogy a terv nem került le teljesen a napirendről.

Később a sajtóban megjelent, hogy a minisztérium utasította a MÁV-ot és az állami vagyonkezelőt, hogy gyorsított eljárásban a Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföld pályaudvarok körüli kihasználatlan telkeket, épületeket értékesítse. Az információt a minisztérium lapunk megkeresésére megerősítette, a tervet azonban Lázár János az országgyűlési választás előtt lefújta.

Vitézy nagy dobásra készül: teljesen átírná a pályaudvarok környezetét

A Világgazdaság megkereste a terveiről a közlekedési és beruházási minisztériumot. Azt írták, hogy az elmúlt év egyik legfontosabb eredménye volt, hogy a nyilvánosság segítségével kétszer is sikerült megakadályozni, hogy Lázár János a pályaudvarokat körülvevő barnamezős területeket kijátssza a gazdasági hátországának.