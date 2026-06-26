Magyar Telekom: egy fejezet lezárul a cég életében
A Wall Street csütörtöki vegyes teljesítménye után mérsékelten, nagyjából átlagosan 0,5 százalékkal gyengültek a főbb európai részvényindexek a pénteki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés során, miközben a közel-keleti háború befejezését követően a globális figyelem ismét Ukrajna felé fordult.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy mivel Moszkva figyelmen kívül hagyja Kijev diplomáciai javaslatait, és a háború elhúzására törekszik, Oroszország "az ukrán támadások tüzében fog égni a következő 40 napban", az új műveleteket már jóvá is hagyta.
Mark Rutte is ráerősített az ukrán fenyegetésre, a NATO főtitkára közölte, hogy a szövetség a közelgő törökországi csúcstalálkozón megmutatja Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy elkötelezett Ukrajna támogatása iránt.
A vén kontinens befektetői persze örülhetnek, hogy nem gyűrűzött be az ázsiai pánik az európai parkettekre.
Az ázsiai-csendes-óceáni térség meghatározó tőzsdeindexei ugyanis pénteken meredeken estek, miután ismét a technológiai szektor került a fókuszba. Főként az Apple által bejelentett áremelések váltottak ki a hisztérikus eladásokat, de az sem segített a hangulaton, hogy a legújabb hírek szerint az OpenAI esetleg 2027-re halaszthatja tőzsdei bevezetését.
Kínában a Sanghai Composite 2 százalékkal, A hongkongi Hang Seng 1,90 százalékkal, míg a dél-koreai Kospi Composite 6,9 százalékkal zuhant zárásra, miután a Szöulban korábban több mint 8 százalékkal esett be az index, ezért rövid időre meg is szakították a kereskedést.
A BUX is csekély mínuszban startolt el a hét utolsó kereskedési napján, a BÉT vezető indexe 0,1 százalékkal csökkenve, 139 436 ponton kezdte a napot.
Az OTP-részvények nagyjából 0,7 százalékkal, 45 660 forintra gyengültek.
A Mol papírjai eközben 0,8 százalékkal, 3676 forintra drágultak. Ezzel a Mol kezdte a legjobban a napot. A Brent hordónkénti jegyzése 1,8 százalékkal, 74 dollár alá esett.
Folytatódik a Richter pozitív korrekciója. A gyógyszergyártó kurzusa 0,5 százalékkal, 12 200 forintra nőtt.
A Magyar Telekom részvényei 2680 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,5 százalékkal maradt el az előző esti záróártól. A Magyar Telekom ma fejezi be saját részvényei vásárlását a május 13-i bejelentés szerint.
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Nagyjából előző napi értékén stagnál a forint. Az eurót 354,27 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.