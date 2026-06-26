Deviza
EUR/HUF353,86 -0,11% USD/HUF310,37 -0,47% GBP/HUF410,17 -0,25% CHF/HUF383,88 -0,19% PLN/HUF82,55 -0,17% RON/HUF67,53 -0,24% CZK/HUF14,59 -0,08% EUR/HUF353,86 -0,11% USD/HUF310,37 -0,47% GBP/HUF410,17 -0,25% CHF/HUF383,88 -0,19% PLN/HUF82,55 -0,17% RON/HUF67,53 -0,24% CZK/HUF14,59 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 006,82 +0,27% MTELEKOM2 676 -0,6% MOL3 674 +0,71% OTP45 940 -0,07% RICHTER12 280 +1,14% OPUS350,5 +0,14% ANY7 920 0% AUTOWALLIS146 +1,37% WABERERS4 720 +0,42% BUMIX9 275,56 +0,1% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 930,76 -0,67% BUX140 006,82 +0,27% MTELEKOM2 676 -0,6% MOL3 674 +0,71% OTP45 940 -0,07% RICHTER12 280 +1,14% OPUS350,5 +0,14% ANY7 920 0% AUTOWALLIS146 +1,37% WABERERS4 720 +0,42% BUMIX9 275,56 +0,1% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 930,76 -0,67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MNB
forint árfolyam
inflációs cél
deviza
kamatdöntés
Varga Mihály

Varga Mihály kimondta: lehet nyáron további kamatcsökkentés, a magyarok és a piacok visszaigazolták a jegybankot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A világgazdaságot is meghatározó geopolitikai konfliktusok hatással vannak a pénzügyi kilátásainkra, ezért a jegybankoknak ragaszkodniuk kell a stabilitás megőrzéséhe. Erről beszélt Varga Mihály a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) éves közgyűlésén Bázelben. A jegybankelnök szerint a nemzetközi feszültség oldódásával a globális kockázati környezet kedvezőbbé vált, és ez növelte a hazai monetáris politika mozgásterét.
Lengyel Gabriella
2026.06.26, 10:05
Frissítve: 2026.06.26, 10:12

A bázeli közgyűlésen Varga Mihály kiemelte: a legutóbbi adatok alapján júniusra az inflációs kilátások érdemben kedvezőbbé váltak hazánkban, miközben a körülöttünk tapasztalható globális kockázatok mérséklődtek. Erre való tekintettel mérsékelte a Monetáris Tanács júniusban az alapkamatot 6 százalékra, és a nyár folyamán további kamatcsökkentésekre is lát teret – közölte a MNB.

Varga Mihály
                                                                                       Varga Mihály a további kamatcsökkentésről beszél Bázelben/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A jegybankelnök rámutatott: a stabilitás szempontjából lényeges, hogy a Tanács előretekintve is elkötelezett az árstabilitás elérése mellett, és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények alakulását. Varga Mihály kitért arra is: 

a folyamatokat áttekintve már látható, hogy az infláció az idei év hátralévő részében a jegybanki toleranciasáv alsó szélének közelében alakul.

 Emellett a forintárfolyam elmúlt hónapokban megfigyelt erősödésének hatása idén és jövőre is befolyásolja a fogyasztói árak alakulását. A jegybankelnök hozzátette: mindehhez hozzátartozik, hogy az iráni konfliktus enyhülése következtében

  •  az üzemanyagok piaci ára a védett ár szintje alá mérséklődik,
  •  így az infláció idén 1,8, jövőre 2,3 százalékon alakulhat éves átlagban. 

Varga Mihály aláhúzta: a jegybank óvatos és türelmes megközelítésének helyességét a piaci stabilitás és a nagymértékben csökkenő inflációs várakozások visszaigazolják.

 

Varga Mihály szakértelmét Magyar Péter sem kérdőjelezi meg

A Világgazdaság korábbi elemzésében megírtuk, hogy mivel a kormány külső gazdasági összképének tartóoszlopa és a forint erejének garanciája az eurócsatlakozási terv, bármely megbicsaklás ezen az úton jelentős kalamajkát tud okozni a gazdaságon túl a politikai térben is, ami a forint árfolyamában azonnal megmutatkozna. Így az euró felé a Szabadság téren keresztül vezet az út, az MNB-t nem lehet kihagyni. 

A cikk kiemelte: a jegybanktörvény bármilyen mikroszkopikus változtatása intenzív egyeztetést követel az Európai Központi Bankkal. A független jegybankok választott tisztviselőinek elmozdítása azonban bizonnyal kiverné a biztosítékot az EKB-nál, minimum kétfrontos és elég kilátástalan harcot jelentene, és bedöntené a forint árfolyamát. 

Újságírói kérdésre válaszolva azonban csütörtökön a miniszterelnök Varga Mihálynak is odaszúrt, igaz, feltételesen.

Megkérdezték Magyar Pétert, mi lesz Varga Mihály sorsa: különös választ adott a miniszterelnök a Magyar Nemzeti Bank elnökének jövőjéről – "Senkinek nem jelent védettséget"
Nagyon nem hiányzik a magyar gazdaságnak a jegybank elnökének megtámadása. Magyar Péter is tudja, hogy sokkal jobb a Tisza-kormánynak, ha együttműködik Varga Mihállyal. Ugyanakkor ma mégis érzékeny megjegyzést tett a miniszterelnök.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu