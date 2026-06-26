Varga Mihály kimondta: lehet nyáron további kamatcsökkentés, a magyarok és a piacok visszaigazolták a jegybankot

A bázeli közgyűlésen Varga Mihály kiemelte: a legutóbbi adatok alapján júniusra az inflációs kilátások érdemben kedvezőbbé váltak hazánkban, miközben a körülöttünk tapasztalható globális kockázatok mérséklődtek. Erre való tekintettel mérsékelte a Monetáris Tanács júniusban az alapkamatot 6 százalékra, és a nyár folyamán további kamatcsökkentésekre is lát teret – közölte a MNB.

Varga Mihály a további kamatcsökkentésről beszél Bázelben/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A jegybankelnök rámutatott: a stabilitás szempontjából lényeges, hogy a Tanács előretekintve is elkötelezett az árstabilitás elérése mellett, és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények alakulását. Varga Mihály kitért arra is:

a folyamatokat áttekintve már látható, hogy az infláció az idei év hátralévő részében a jegybanki toleranciasáv alsó szélének közelében alakul.

Emellett a forintárfolyam elmúlt hónapokban megfigyelt erősödésének hatása idén és jövőre is befolyásolja a fogyasztói árak alakulását. A jegybankelnök hozzátette: mindehhez hozzátartozik, hogy az iráni konfliktus enyhülése következtében

az üzemanyagok piaci ára a védett ár szintje alá mérséklődik,

így az infláció idén 1,8, jövőre 2,3 százalékon alakulhat éves átlagban.

Varga Mihály aláhúzta: a jegybank óvatos és türelmes megközelítésének helyességét a piaci stabilitás és a nagymértékben csökkenő inflációs várakozások visszaigazolják.

Varga Mihály szakértelmét Magyar Péter sem kérdőjelezi meg

A Világgazdaság korábbi elemzésében megírtuk, hogy mivel a kormány külső gazdasági összképének tartóoszlopa és a forint erejének garanciája az eurócsatlakozási terv, bármely megbicsaklás ezen az úton jelentős kalamajkát tud okozni a gazdaságon túl a politikai térben is, ami a forint árfolyamában azonnal megmutatkozna. Így az euró felé a Szabadság téren keresztül vezet az út, az MNB-t nem lehet kihagyni.

A cikk kiemelte: a jegybanktörvény bármilyen mikroszkopikus változtatása intenzív egyeztetést követel az Európai Központi Bankkal. A független jegybankok választott tisztviselőinek elmozdítása azonban bizonnyal kiverné a biztosítékot az EKB-nál, minimum kétfrontos és elég kilátástalan harcot jelentene, és bedöntené a forint árfolyamát.