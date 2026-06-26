Varga Mihály kimondta: lehet nyáron további kamatcsökkentés, a magyarok és a piacok visszaigazolták a jegybankot
A bázeli közgyűlésen Varga Mihály kiemelte: a legutóbbi adatok alapján júniusra az inflációs kilátások érdemben kedvezőbbé váltak hazánkban, miközben a körülöttünk tapasztalható globális kockázatok mérséklődtek. Erre való tekintettel mérsékelte a Monetáris Tanács júniusban az alapkamatot 6 százalékra, és a nyár folyamán további kamatcsökkentésekre is lát teret – közölte a MNB.
A jegybankelnök rámutatott: a stabilitás szempontjából lényeges, hogy a Tanács előretekintve is elkötelezett az árstabilitás elérése mellett, és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények alakulását. Varga Mihály kitért arra is:
a folyamatokat áttekintve már látható, hogy az infláció az idei év hátralévő részében a jegybanki toleranciasáv alsó szélének közelében alakul.
Emellett a forintárfolyam elmúlt hónapokban megfigyelt erősödésének hatása idén és jövőre is befolyásolja a fogyasztói árak alakulását. A jegybankelnök hozzátette: mindehhez hozzátartozik, hogy az iráni konfliktus enyhülése következtében
- az üzemanyagok piaci ára a védett ár szintje alá mérséklődik,
- így az infláció idén 1,8, jövőre 2,3 százalékon alakulhat éves átlagban.
Varga Mihály aláhúzta: a jegybank óvatos és türelmes megközelítésének helyességét a piaci stabilitás és a nagymértékben csökkenő inflációs várakozások visszaigazolják.
Varga Mihály szakértelmét Magyar Péter sem kérdőjelezi meg
A Világgazdaság korábbi elemzésében megírtuk, hogy mivel a kormány külső gazdasági összképének tartóoszlopa és a forint erejének garanciája az eurócsatlakozási terv, bármely megbicsaklás ezen az úton jelentős kalamajkát tud okozni a gazdaságon túl a politikai térben is, ami a forint árfolyamában azonnal megmutatkozna. Így az euró felé a Szabadság téren keresztül vezet az út, az MNB-t nem lehet kihagyni.
A cikk kiemelte: a jegybanktörvény bármilyen mikroszkopikus változtatása intenzív egyeztetést követel az Európai Központi Bankkal. A független jegybankok választott tisztviselőinek elmozdítása azonban bizonnyal kiverné a biztosítékot az EKB-nál, minimum kétfrontos és elég kilátástalan harcot jelentene, és bedöntené a forint árfolyamát.
Újságírói kérdésre válaszolva azonban csütörtökön a miniszterelnök Varga Mihálynak is odaszúrt, igaz, feltételesen.
Megkérdezték Magyar Pétert, mi lesz Varga Mihály sorsa: különös választ adott a miniszterelnök a Magyar Nemzeti Bank elnökének jövőjéről – "Senkinek nem jelent védettséget"
Nagyon nem hiányzik a magyar gazdaságnak a jegybank elnökének megtámadása. Magyar Péter is tudja, hogy sokkal jobb a Tisza-kormánynak, ha együttműködik Varga Mihállyal. Ugyanakkor ma mégis érzékeny megjegyzést tett a miniszterelnök.