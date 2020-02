Elhagyja Budapestet a brit nagykövet

View this post on Instagram

Elhagyom Magyarországot. 🇭🇺❤️ Még nem most, hanem csak ősz elején, mivel lejár a megbízatásom, viszont már most szeretném Nektek bemutatni az utódomat, aki kiválóan beszél magyarul és már számos országban képviselte az Egyesült Királyságot. 👌🏻🇭🇺🇬🇧Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy ki ő, látogassatok el a UKinHUngary Facebook oldalunkra. I’m leaving Hungary. Not right now, only at the end of Summer, but I would like to introduce my successor. He speaks exquisite Hungarian, and represented the UK in many different countries before. 👌🏻🇭🇺🇬🇧If you would like to know more about my successor, visit our Facebook page, @UKandHungary. . . . . . . . #hungary #ikozosseg #magyarinsta #ikozosseghungary #instahun #igershungary #magyarig #ig_hungary #budapest #picoftheday #mindekozben #budapest #budapesthungary #hellohungary #loveactually #hungary_budapest #explorehungary #beautifulhungary #ilovehungary #lovehungary