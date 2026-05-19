Sürgős döntést hoztak Magyarország legnagyobb gyárai a kormányváltás miatt: ez a válasza a szegedi BYD-nak és a debreceni CATL-nek – megszólaltak a kínaiak

Lázas alkalmazkodásba kezdtek a Magyarországon működő kínai vállalatok az új kormány hivatalba lépése után. A BYD már külön nyilatkozatban kötelezi a kivitelezőket a magyar munkajogi szabályok betartására, miközben a kabinet egyértelművé tette: vége lehet a korábbi engedékeny korszaknak.

Magyar Péter kormányának első üzeneteire máris reagáltak a hazánkban működő kínai vállalatok / Fotó: Hszinhua via AFP

Gyors és látványos alkalmazkodásba kezdtek a Magyarországon működő kínai vállalatok, miután az új kormány egyértelművé tette: a jövőben szigorúbban ellenőrzik a külföldi befektetőket, különösen a munkaügyi és környezetvédelmi szabályok betartását.

Azonnal reagáltak a kínai vállalatok

A legnagyobb figyelem most a BYD-re irányul. Az elektromosautó-gyártó a Szegeden épülő óriásüzemének kivitelezőitől már olyan nyilatkozat aláírását kéri, amelyben vállalják a magyar munkajogi előírások teljes betartását. A dokumentum külön kitér

a bérezésre,

a munkaidőre,

a vízumokra,

az egészségbiztosításra

és a munkások kezelésére is.

A vállalat emellett új ellenőrzési rendszert vezetett be a helyszínen dolgozó üzleti vízumos alkalmazottak számára. Információk szerint előzetes engedélyhez kötötték a munkavégzést, hogy kizárják az illegális foglalkoztatás lehetőségét.

A lépések nem véletlenül történnek most. Magyar Péter miniszterelnök már a parlamentben is világosan jelezte, hogy az új kabinet szakítani akar azzal a gyakorlattal, amelyben a nagy külföldi befektetők sokak szerint különleges elbánásban részesültek.

Olyan Magyarországot építünk, ahol minden befektető tiszteletben tartja a törvényeinket, a környezetünket, a dolgozóinkat és a helyi közösségek biztonságát

– jelentette ki a kormányfő május 9-én.

A választási győzelme utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter külön megemlítette a BYD-t és az akkumulátorgyártó CATL-t is, felszólítva a kínai cégeket a magyar környezetvédelmi és munkaügyi szabályok maradéktalan betartására.

Szegedi BYD-gyár: feljelentést tett a kormányhivatal környezetkárosítás miatt A miniszter szerint a magyar emberek egészsége nem írható felül gazdasági érdekek miatt. Kemény fellépést ígérnek a hatóságok a szegedi BYD-gyár ügyében.

A háttérben komoly gazdasági érdekek húzódnak. Magyarország az elmúlt években a kínai vállalatok egyik legfontosabb európai belépési pontjává vált. Az Orbán-kormány idején sorra érkeztek a milliárdos beruházások, a kínai cégeket kedvező politikai környezettel és gyors engedélyeztetéssel fogadták.

A magyar beruházásösztönzési ügynökség adatai szerint tavaly 3,97 milliárd eurónyi kínai közvetlen befektetés érkezett az országba, ezzel Kína harmadik éve Magyarország legnagyobb külföldi befektetője lett.

A BYD hatalmas szegedi projektje mellett a CATL debreceni akkumulátorgyára is kulcsszerepet játszik ebben az ipari expanzióban. A CATL most közölte, hogy május 6-án elindult az akkumulátorcellák gyártása a Debrecen melletti üzemben, miután minden szükséges engedélyt megszereztek.