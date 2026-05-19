Óriási fordulat: Orbán Viktor döntött Havasi Bertalan sorsáról – így folytatja a Magyar Péterrel összebalhézó helyettes államtitkár
Orbán Viktor tárgyalt Havasi Bertalannal, hogy mi legyen az elmúlt napokban a figyelem középpontjába kerülő helyettes államtitkár jövője. Erről maga az érintett nyilatkozott a Hír TV-nek.
Havasi Bertalan elmondása szerint 30 éve dolgozik a politikai kommunikáció területén, és soha nem titkolta, hogy Orbán Viktoron kívül nem szeretne másnak dolgozni.
Az Orbán-kormányban legutóbb helyettes államtitkárként dolgozott, azonban a hétvégén történtek teljesen új helyzetet teremtettek a számára. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szombat délután, miután Magyar Péter gúnyosan megszólította Havasi Bertalant a várban tartott minisztériumi látogatás során, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke nem hagyta magát és szóváltásba keveredett a tiszás kormányfővel.
A jelenetet nehéz szavakban visszaadni, de szerencsére tucatnyi videó készült róla, íme.
Ezzel azonban nem volt vége, ugyanis Magyar Péter annyira megsértődött azon, hogy Havasi Bertalan visszaszólt neki, hogy percekkel később is még az ügyben intézkedett, hogy a helyettes államtitkárt vezessék ki az épületből.
Ezek után jelent meg szombat este a Magyar Közlönyben egy egyetlen miniszterelnöki határozatot tartalmazó szám. Ebben mindösszesen tehát ez szerepelt:
A miniszterelnök 24/2026. (V. 16.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről
Ebben pedig az olvasható, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmenti Magyar Péter.
Viszont felindulásában nem vette észre, hogy a miniszterelnöki határozat, amit aláírt, egy óriási hibát tartalmaz, ami miatt érvénytelen a döntés, így nem tudja kirúgni Havasi Bertalant.
Az történt ugyanis, hogy a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára hivatkozott Havasi Bertalan felmentésénél. Csakhogy ilyen miniszter már nincs, ő Rogán Antal volt, aki pedig már napok óta nincs hivatalban.
Havasi Bertalan sem maradt adós és hétfő reggel hivatali visszaélés miatt feljelentette Magyar Pétert. Ennek oka, hogy megpróbálta kidobatni a minisztérium épületéből.
Orbán Viktor döntött Havasi Bertalan sorsáról
Itt tartott a történet, amikor újabb bejelentés érkezett. Ezt maga Havasi Bertalan tette a Hír TV-nek nyilatkozva. Arról beszélt, hogy
Orbán Viktor sajtófőnökeként folytatja a karrierjét.
Erről a minap állapodott meg a korábbi miniszterelnökkel, a Fidesz elnökével, akivel többször is tárgyalt a kérdésről. Ez visszatérést jelent, hiszen Havasi Bertalan már korábban betöltötte ezt a funkciót több mint egy évtizeden át.
A hivatalos bejelentés a Fidesz részéről azért nem történt meg, mert néhány technikai részlet hátravan, például a kilépő papírjait is el kell intéznie a minisztériumban.
Ugyanakkor reméli, hogy mielőbb munkához láthat. A teljes nyilatkozat alább tekinthető meg.